A gépek lázadása: Robot támadt a Tesla dolgozójára, földre vágta, majd eszméletlenre verte

Sokkoló baleset történhetett a Tesla kaliforniai gyárában: egy dolgozó azt állítja, hogy egy ipari robot brutális erővel rátámadt, a földre vágta, majd eszméletét vesztette. Az eset miatt most 51 millió dolláros (több mint 19 milliárd forint) kártérítési pert indított a vállalat ellen.

Megtámadta egy robot a férfit, most pert indít

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A felperes, Peter Hinterdobler szerint 2023. július 22-én a Fremontban található Tesla-üzemben dolgozott, amikor egy FANUC gyártmányú ipari robot szétszerelésében segédkezett. A robot karja – állítása szerint – minden előjel nélkül hirtelen megmozdult, és óriási erővel ütötte meg. A férfit a földre taszította, majd eszméletét vesztette.

A bírósági dokumentumok szerint Hinterdobler nemcsak a robotkar erejétől sérült meg, hanem azzal a közel 3600 kilós ellensúllyal is, amely a gép működésének része volt. A férfi úgy nyilatkozott, hogy az eset súlyos testi, lelki és anyagi károkat okozott számára, többek között orvosi kezelésekre kényszerült, és munkahelyi keresetétől is elesett.

A panaszban az is szerepel, hogy a Tesla az eset után új biztonsági előírásokat vezetett be, mégpedig pontosan annál a robotnál, amely Hinterdobler sérülését okozta. Ez szerinte bizonyíték arra, hogy a korábbi biztonsági protokollok hiányosak voltak.

A férfi ezért a Teslát és a FANUC America Corporationt is beperelte, 51 millió dollár kártérítést követelve. Az összeg tartalmazza az elveszett jövedelmet, az orvosi költségeket, valamint a munkaképesség részleges elvesztését is, értesült a People.

A Tesla és a FANUC egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére, így a botrány tovább borzolja a kedélyeket. Az ügy rávilágít arra, milyen veszélyeket rejthet az ipari robotokkal való munka – még a világ egyik leginnovatívabb autógyárában is.