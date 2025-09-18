Új tantárgy jön a magyar iskolákba

Hankó Balázs: "Ebben a félévben már több ezer gyermek vehet részt MI-képzésben, a cél pedig az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák találkozzon a tantárgy rejtelmeivel." Kiemelte: a tervek szerint a mesterséges intelligenciát a teljes magyar oktatás részévé tenné a kormány, tovább erősítve ezzel Magyarország versenyképességét - írja a Metropol az MTI alapján.

Az új tantárgyat hatvan iskolában indítják el.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A kormány Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodik, ezért az elsőként kiválasztott hatvan iskola közül három külhoni szakképzési intézmény lesz - fűzte hozzá a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten publikálták a kormány megújult MI-stratégiáját. Megjelent az a vitairat is, amelynek lényeges eleme, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan vonjuk be a teljes magyar oktatásba.

Az oktatókat már bevonták a tantárgyi ismeretekbe

Hankó Balázs azt is ismertette, hogy hatvan oktató részére már tartottak felkészítést, így jelenleg majdnem minden szakképzési centrumban van olyan pedagógus, aki alapismereteket szerzett az MI-ben. Magyarország szakképzési erőcentrum - jelentette ki a tárcavezető, felidézve, hogy a múlt heti dániai szakképzési Európa-bajnokságról négy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza a magyar fiatalok. Aranyat szoftverfejlesztés, rendszerüzemeltetés és webfejlesztés területén, ezüstöt az ipari robotika, bronzérmet pedig a mechatronika területén nyertek. Mindez azt jelenti, hogy a magas hozzáadott értékű technológiai képzettséget igénylő területeken a magyar szakképzés élen jár - húzta alá a miniszter.

Hankó Balázs elmondta, hogy az MI iskolai bevezetéséhez a Logiscool képzési rendszerét hívta segítségül a kormány. Ez a magyar kisvállalkozás harminc országban van jelen, és 300 ezer embernek biztosít MI-képzést.

A miniszter szavai szerint a mesterséges intelligencia oktatása révén Magyarország szakképzési erőcentrumból szakképzési nagyhatalommá válhat.

Kitért arra, hogy az MI oktatása és használata a felsőoktatásnak is része kell, hogy legyen. A cél, hogy valamennyi hallgatónak biztosítsanak MI-alapképzést, és erre épüljön rá a mesterképzésben az MI adott tudományterülethez kapcsolódó specifikus alkalmazása. Ebben a kérdésben a Pannon Egyetem jár az élen, ezért az ősszel ők rendezik meg a magyar felsőoktatási intézmények első mesterségesintelligencia-konferenciáját - tudatta Hankó Balázs, hozzátéve: a fiatalok versenyképes tudást ma már csak az MI alkalmazásszintű használatával tudnak elérni.