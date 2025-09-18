Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Új tantárgy jön a magyar iskolákba

tantárgy
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 17:34
mesterséges intelligencia (MI)Hankó Balázsiskola
A kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette, hogy hatvan iskolában indul a tanév első félévében mesterségesintelligencia-kurzus (MI) a tanrendbe építve. A tantárgyat a tanárok már alaposan megismerték.

Hankó Balázs: "Ebben a félévben már több ezer gyermek vehet részt MI-képzésben, a cél pedig az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák találkozzon a tantárgy rejtelmeivel." Kiemelte: a tervek szerint a mesterséges intelligenciát a teljes magyar oktatás részévé tenné a kormány, tovább erősítve ezzel Magyarország versenyképességét - írja a Metropol az MTI alapján.

tantárgy: a mesterségesintelligencia-kurzus
Az új tantárgyat hatvan iskolában indítják el. 
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

A kormány Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodik, ezért az elsőként kiválasztott hatvan iskola közül három külhoni szakképzési intézmény lesz - fűzte hozzá a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten publikálták a kormány megújult MI-stratégiáját. Megjelent az a vitairat is, amelynek lényeges eleme, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan vonjuk be a teljes magyar oktatásba.

Az oktatókat már bevonták a tantárgyi ismeretekbe

Hankó Balázs azt is ismertette, hogy hatvan oktató részére már tartottak felkészítést, így jelenleg majdnem minden szakképzési centrumban van olyan pedagógus, aki alapismereteket szerzett az MI-ben. Magyarország szakképzési erőcentrum - jelentette ki a tárcavezető, felidézve, hogy a múlt heti dániai szakképzési Európa-bajnokságról négy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza a magyar fiatalok. Aranyat szoftverfejlesztés, rendszerüzemeltetés és webfejlesztés területén, ezüstöt az ipari robotika, bronzérmet pedig a mechatronika területén nyertek. Mindez azt jelenti, hogy a magas hozzáadott értékű technológiai képzettséget igénylő területeken a magyar szakképzés élen jár - húzta alá a miniszter. 

Hankó Balázs elmondta, hogy az MI iskolai bevezetéséhez a Logiscool képzési rendszerét hívta segítségül a kormány. Ez a magyar kisvállalkozás harminc országban van jelen, és 300 ezer embernek biztosít MI-képzést. 

A miniszter szavai szerint a mesterséges intelligencia oktatása révén Magyarország szakképzési erőcentrumból szakképzési nagyhatalommá válhat.

Kitért arra, hogy az MI oktatása és használata a felsőoktatásnak is része kell, hogy legyen. A cél, hogy valamennyi hallgatónak biztosítsanak MI-alapképzést, és erre épüljön rá a mesterképzésben az MI adott tudományterülethez kapcsolódó specifikus alkalmazása. Ebben a kérdésben a Pannon Egyetem jár az élen, ezért az ősszel ők rendezik meg a magyar felsőoktatási intézmények első mesterségesintelligencia-konferenciáját - tudatta Hankó Balázs, hozzátéve: a fiatalok versenyképes tudást ma már csak az MI alkalmazásszintű használatával tudnak elérni. 

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos arról beszélt: Magyarország 2020-ban hozta létre az első MI-stratégiáját, a múlt héten pénteken pedig megjelent a megújított, hivatalos változat. Hozzátette: azt javasolták a kormánynak, hogy a szakképzést követően az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is vezessék be ezt a tananyagot. 

Ahogy a világ halad előre, az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezdeni

 - mutatott rá, hozzáfűzve: az MI alkalmazásával sokkal hatékonyabban lehet tanítani. Megjegyezte azt is: külön öröm, hogy az oktatásban egy magyar startup segítségével tudják bevezetni ezt az újítást. Palkovics László úgy folytatta: Magyarországon az ipari termelés hetven százaléka high-tech kategóriába esik, ezért a vállalkozóknak is ismerniük és alkalmazniuk kell a mesterséges intelligenciát. A kormánybiztos leszögezte: az ember és gép együttműködése komoly követelményt jelent. Rögzítette: az MI nem váltja ki a munkavállalót, hanem támogatja a munkavállaló feladatellátását. Breuer Anita, a Logiscool társalapítója, ügyvezetője arról beszélt: cégük küldetése a 2014-es indulás óta az, hogy a legjobb eszközökkel tanítsák meg a gyerekeket logikusan, kritikusan gondolkodni. 

"Ez biztosítja, hogy a gyerekek magabiztosan tudjanak mozogni a digitális világban, ezért fejlesztettük ki a saját oktatási platformunkat, amit már teljesen átsző a mesterséges intelligencia" - tette hozzá. Breuer Anita közölte: a Logiscool rengeteg elismerést és szakmai díjat kapott az elmúlt években, Magyarországon csaknem százezer diák járt az iskoláikba, és több ezer órányi tananyaggal tudják segíteni a fiatalokat. Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke kiemelte: a HÖOK üdvözli a kormány döntését. 

A hallgatói élmény nemcsak arról szól, hogy hol tanulok, hanem arról is, hogy milyen eszközökkel, milyen módszertannal, milyen tantárgyakat

 - fogalmazott, hozzátéve: az elmúlt években a HÖOK számtalan javaslatot fogalmazott meg a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozóan, s ezek között kiemelt helyen szerepelt az MI bevonása. Eszközöket, lehetőségeket kell biztosítani a hallgatók számára ahhoz, hogy a saját szakterületükhöz illeszkedően tudják elmélyíteni tudásukat annak érdekében, hogy "a hallgatói sikeresség később a munka világában is sikerré válhasson" - mondta a HÖOK elnöke.

