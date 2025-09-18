A nappali kanapéján bukott le az ápolónő: mostohafiával hancúrozott

Egy ápolónőt, akit 15 éves mostohafiával szexelt, amikor rajtakapták, a tinédzser anyja „vérfertőző pedofilnak” bélyegzett. A 34 éves Alexis Von Yates kedden két év börtönbüntetést kapott, miután bizonyíték nélkül beismerte a durva és buja testi sértés vádját.

Mostohafiával szexelt az ápolónő -Fotó: Marion megyei börtön

A jogi dokumentumokból kiderült, hogy Von Yates férje tavaly júliusban a nappali kanapéján talált rá feleségére tinédzser mostohafiával. Az ítélethirdetés során a fiú édesanyja bevallotta, hogy Von Yates viselkedése „fizikailag beteggé” teszi, és „gyávának” bélyegezte az ápolónőt.

Az anya a bíróság előtt beszélt, hogy a fia és ő is jelenleg terápián vesz részt, és elárulta, hogy az apja az elmúlt évben csak egyszer beszélt a fiúval. Kijelentette: „Mellette leszek, hogy támogassam, ahogy mindig is tettem. De nem igazságos, hogy én vagyok az egyetlen, akinek össze kell szedegetni az Alexis által okozott káosz darabkáit. Dühös vagyok, fáj nekem, időnként fizikailag is rosszul leszek tőle. De én és a fiam felül fogunk emelkedni ezen.”

Így folytatta: „Ami téged illet, Alexis, te semmilyen megbánást vagy felelősségre vonást nem mutattál a megvetendő tetteidért. De van valami, ami elől soha nem fogsz elmenekülni, a benned lévő mély üresség. Az együttérzés, a szeretet vagy a törődés hiánya. Rendszeresen manipuláltál, becsaptál és szexuálisan bántalmaztál egy gyereket. A tetteiddel és a viselkedéseddel azóta is gyávának bizonyultál. Sehova sem menekülhetsz az igazság elől. Életed hátralévő részében a világ pontosan olyannak fog látni, amilyen vagy. Egy vérfertőző pedofil, akire örökre csak azért fognak emlékezni, amit egy gyerektől elvett.”

Amikor arról kérdezték, hogy kíván-e felszólalni a bíróság előtt, Von Yates csupán annyit válaszolt, hogy „nincs mit mondania”. Két év börtönbüntetést kapott, amelyet két év közösségi felügyelet és 10 év szexuális bűnelkövetőre vonatkozó próbaidő követett.

Korábbi bírósági iratok szerint Von Yates először két gyermekét fektette ágyba, majd 15 éves mostohafiával töltötte az időt a kanapén. A tinédzser az augusztusi nyomozás során arról tájékoztatta a rendőrséget, hogy a nyári szünetben Floridába utazott, hogy meglátogassa az apját, és amíg az apja dolgozott, a mostohaanyjával aludt egy ágyban.