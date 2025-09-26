Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ez lehet a repülés jövője: mesterséges intelligencia által vezérelt légzsákok védik a gépet zuhanáskor

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 08:15
repülőlégzsák
Két mérnök egy forradalmian új koncepcióval állt elő, hogy a jövőben kevesebb áldozata legyen a légi katasztrófáknak. Szerintük a megoldást óriási méretű légzsákok jelentenék, amiket a mesterséges intelligencia irányít.

Az Air India június 12-i katasztrófája majdnem 300 ember életét követelte. Ennek az esetnek a hatására a dubaji Birla Műszaki és Tudományos Egyetem két mérnök munkatársa, Eshel Wasim és Dharsan Srinivasan elkezdtek dolgozni egy új biztonsági rendszeren, amit a mesterséges intelligencia vezérelne – írta meg a Sun

A mesterséges intelligencia alapú rendszer ötletét a közelmúlt legnagyobb légi katasztrófája ihlette Fotó: LarichD

A mesterséges intelligencia lehet a megoldás itt is

Egy elsőre pofonegyszerű megoldással álltak elő. A repülőgépekbe is légzsákokat kellene szerelni, mint az autók esetében. Csak itt nem a pilótafülkében lennének ezek, hanem a gép külsején. Egész pontosan a repülő orrán, a törzs alsó részén és a farokrészen. 

Ezek óriási légzsákok lennének, amik egy becsapódás erejét nagy mértékben csökkentenék.

Ami még újszerű a megoldásban, hogy a légzsákokat egy mesterséges intelligencia alapú rendszer irányítaná. 

A mesterséges intelligencia alapú rendszer az autókénál jóval nagyobb légzsákokat működtetne. Fotó: testing

Ez a rendszer repülés közben olyan dolgokat figyelne, mint a magasság, a sebesség, a motor állapota és a gép útvonala. Illetve, hogy keletkezett-e tűz a gépben, de még a pilóták reakcióit is figyeli. Ezen adatok mérlegelése alapján dönti el a mesterséges intelligencia, hogy fel kell-e fújni a légzsákokat. 

A rendszert úgy alkotnák meg, hogy a pilóta felül tudja bírálni azt, ha szükséges. 

A fejlesztők elképzelése szerint a megoldásuk nagyban csökkentené az áldozatok számát egy repülőgép lezuhanásánál.

 Illetve a gépek roncsolódását is jócskán csökkentené az újszerű módszer. 

A két mérnök most arra vár, hogy a repülőgépipar mit szól az elképzelésükhöz, megvalósíthatónak ítélik-e az ötletüket. 

 

