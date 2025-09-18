Air India katasztrófa: Az áldozatok családtagjai perre mennek

Az Air India júniusban lezuhant gépén elhunyt négy utas családja pert indított az Egyesült Államokban a Boeing repülőgépgyártó és a Honeywell repülőgép-alkatrészeket gyártó cégek ellen, gondatlansággal vádolva a vállalatokat.
A kedden benyújtott és a BBC által megtekintett kereset szerint a hibás üzemanyag-kapcsolók okozták a balesetet, és azzal vádolták a vállalatokat, hogy "semmit sem" tettek annak ellenére, hogy tisztában voltak a repülőgép tervezésének kockázataival.
Az Air India London Gatwick repülőtérre tartó 171-es járata, egy Boeing 787-es, röviddel a felszállás után lezuhant Ahmedabadból, a balesetben 260 ember halálát okozva.
Az üzemanyag-cserék a nyomozók figyelmének középpontjába kerültek, miután az előzetes vizsgálat megállapította, hogy a gép elhagyása után pillanatokkal lekapcsolták az üzemanyag-ellátást a hajtóművekhez.
Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) korábban kijelentette, hogy a Boeing repülőgépek üzemanyag-szabályozó kapcsolói biztonságosak.
Az amerikai repülőgépgyártó nem kommentálta az esetet. Ehelyett az indiai repülőgép-baleset-vizsgáló hivatal (AAIB) előzetes vizsgálati jelentésére hivatkozott a balesettel kapcsolatban.
A kereset azt állítja, hogy mindkét cég tudott a katasztrófa kockázatáról, mióta kifejlesztették és forgalomba hozták a 787 Dreamlinert és alkatrészeit.
Egy 2018-as FAA tanácsra hivatkozott, amely sürgette – de nem kötelezte – az üzemeltetőket az üzemanyag-kapcsolók reteszelő mechanizmusának ellenőrzésére, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy azt véletlenül nem lehet elmozdítani, ezáltal elzárva az üzemanyag-ellátást.
Az Air India 171-es járatának esetében a kapcsolót „futás” állásból „lezárt” állásba helyezték, ami akadályozta a repülőgép tolóerejét – áll az AAIB előzetes vizsgálati jelentésében.
A családok szerint ez egy tervezési „hibának” minősült, amely „lehetővé tette az üzemanyag-ellátás véletlen leállítását és a repülőgép meghajtásához szükséges tolóerő teljes elvesztését”.
Azt mondták:
És mit tett a Honeywell és a Boeing az elkerülhetetlen katasztrófa megelőzése érdekében? Semmit.
A cégek a kereset szerint arra sem figyelmeztették a légitársaságokat, hogy a kapcsolók ellenőrzését és javítását igényeljék meg, és nem szállítottak cserealkatrészeket, hogy az ügyfelek beszerelhessék azokat.
A Boeing és a Honeywell „tétlenül” figyelt és csupán a kapcsolók ellenőrzését javasolta – mondták a családok, akiket a texasi székhelyű Lanier Ügyvédi Iroda képvisel.
A katasztrófáról szóló részletesebb jelentés várhatóan 2026-ban jelenik meg.
A gép lezuhanásakor összesen 229 utas, 12 légiutas-kísérő és 19 földön tartózkodó ember vesztette életét.
