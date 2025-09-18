Air India katasztrófa: Az áldozatok családtagjai perre mennek

Az Air India júniusban lezuhant gépén elhunyt négy utas családja pert indított az Egyesült Államokban a Boeing repülőgépgyártó és a Honeywell repülőgép-alkatrészeket gyártó cégek ellen, gondatlansággal vádolva a vállalatokat.

Az Air India áldozatainak családjai perre mennek Fotó: Middle East Images via AFP

A kedden benyújtott és a BBC által megtekintett kereset szerint a hibás üzemanyag-kapcsolók okozták a balesetet, és azzal vádolták a vállalatokat, hogy "semmit sem" tettek annak ellenére, hogy tisztában voltak a repülőgép tervezésének kockázataival.

Az Air India katasztrófában 260 ember vesztette életét

Az Air India London Gatwick repülőtérre tartó 171-es járata, egy Boeing 787-es, röviddel a felszállás után lezuhant Ahmedabadból, a balesetben 260 ember halálát okozva.

Az üzemanyag-cserék a nyomozók figyelmének középpontjába kerültek, miután az előzetes vizsgálat megállapította, hogy a gép elhagyása után pillanatokkal lekapcsolták az üzemanyag-ellátást a hajtóművekhez.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) korábban kijelentette, hogy a Boeing repülőgépek üzemanyag-szabályozó kapcsolói biztonságosak.

A BBC megkereste a Boeinget és a Honeywellt

Az amerikai repülőgépgyártó nem kommentálta az esetet. Ehelyett az indiai repülőgép-baleset-vizsgáló hivatal (AAIB) előzetes vizsgálati jelentésére hivatkozott a balesettel kapcsolatban.

A kereset azt állítja, hogy mindkét cég tudott a katasztrófa kockázatáról, mióta kifejlesztették és forgalomba hozták a 787 Dreamlinert és alkatrészeit.

Egy 2018-as FAA tanácsra hivatkozott, amely sürgette – de nem kötelezte – az üzemeltetőket az üzemanyag-kapcsolók reteszelő mechanizmusának ellenőrzésére, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy azt véletlenül nem lehet elmozdítani, ezáltal elzárva az üzemanyag-ellátást.

Az Air India 171-es járatának esetében a kapcsolót „futás” állásból „lezárt” állásba helyezték, ami akadályozta a repülőgép tolóerejét – áll az AAIB előzetes vizsgálati jelentésében.

A családok szerint ez egy tervezési „hibának” minősült, amely „lehetővé tette az üzemanyag-ellátás véletlen leállítását és a repülőgép meghajtásához szükséges tolóerő teljes elvesztését”.