A saját családját is ki akarta végezni a depressziós Disneysztár: pokoli részletek Robert Carradine haláláról

Ez az év tragédiák sorozatával kezdődik. A nemzetközi filmiparból olyan neveket búcsúztattunk el alig két hét leforgása alatt, mint Robert Duvall, James Van Der Beek, Eric Dane és hozzájuk csatlakozott most Robert Carradine — a szintén híres David Carradine testvére — aki sokak gyerekkorát tette boldogabbá a Disney égisze alatt kijött Csaó, Lizzie! című film és az ebből készült Lizzie McGuire révén. Évekig küzdött démonaival, de a 71 éves sztár hétfőn, február 23-án önmaga vetett véget az életének.
A színész karrierje igazán optimistán indult. Képzéseit követően 1973-ban a Cowboyok című filmben debütált John Wayne mellett, ahol a főhős ellenlábasát alakította. Sőt, Martin Scorsese egyik legkorábbi filmjében, az Aljas utcákban is láthattuk őt fegyveresként. Meglehetősen sok filmszerepet kapott, de az első igazi áttörést A suttyók visszavágnak című vígjáték hozta el számára, melyben egy sztereotipikus kocka karaktert játszott, immár főszerepben. A film igazi közönségsiker volt, melyből utána három további rész is készült. Számtalan tévéfilmes és sorozatszerep mellett pedig még Quentin Tarantinoval is lehetősége volt együtt dolgozni a Django elszabadulban.
A mai közönség viszont a Lizzie McGuire-ből ismerhetik őt, ahol az egykori gyereksztár, Hillary Duff mellett játszott. Carradine a sorozatban Lizzie apját játszotta. Szerepében egy gondoskodó, jó humorú, bár kissé esetlen apafigurát alakított, aki mellett biztonságos felnőni és a sorozat családias oldalához nagyon sokat hozzátett. A történtek után szívszorító látni a lentebbi videót, ahol biztosítja Lizziet, hogy mindig mellette marad.
Akik így emlékeznek ő rá, azok számára Robert Carradine esete váratlannak és tragikusnak érződhet, de valójában nem volt előzmények nélküli. A Disney-filmek sztárja ugyanis több évtizede küzdött bipoláris depresszióval, amely jelentősen megnehezítette az életét. Szintén nem segített neki a Kill Bill-filmekből ismert David Carradine 2009-ben történt halála, mely a filmvilágot is alaposan megrázta, nem hogy saját testvérét.
Lelki nehézségeiről tanúskodik a PEOPLE magazin birtokába jutott bírósági kivonat, mely szerint Robert Carradine és felesége, Edith Carradine együtt utaztak autóval és az esetet követően balesetet is szenvedtek — már ha annak lehet nevezni. Edith hivatalos közleménye alább olvasható:
Robert bevallotta nekem és két gyermekünknek, hogy szándékosan belehajtott egy kamionba, hogy megöljön mindkettőnket.
A színész a váddal kapcsolatban azzal védekezett, hogy akut pszichózis alakult ki nála a depressziójára szedett gyógyszere miatt. 25 éves kapcsolatuk és házasságuk után végül felesége beadta a válókeresetet. A színész ezután teljesen egyedül maradt.
Ezt követően még sokáig próbált talpon maradni, családjától távol. Robert Carradine halála előtt kapott még filmszerepet, sőt még egyszer utoljára eljátszotta Hillary Duff apját Lizzie McGuire visszatérő sorozata révén, de a lelki ereje eddig bírta. Legyen könnyű neki a föld.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.