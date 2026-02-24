A saját családját is ki akarta végezni a depressziós Disneysztár: pokoli részletek Robert Carradine haláláról

Ez az év tragédiák sorozatával kezdődik. A nemzetközi filmiparból olyan neveket búcsúztattunk el alig két hét leforgása alatt, mint Robert Duvall, James Van Der Beek, Eric Dane és hozzájuk csatlakozott most Robert Carradine — a szintén híres David Carradine testvére — aki sokak gyerekkorát tette boldogabbá a Disney égisze alatt kijött Csaó, Lizzie! című film és az ebből készült Lizzie McGuire révén. Évekig küzdött démonaival, de a 71 éves sztár hétfőn, február 23-án önmaga vetett véget az életének.

Robert Carradine felesége is elhagyta őt, bár jó oka volt rá (Fotó: Henry McGee)

Robert Carradine karrierje ígéretesen kezdődött

A színész karrierje igazán optimistán indult. Képzéseit követően 1973-ban a Cowboyok című filmben debütált John Wayne mellett, ahol a főhős ellenlábasát alakította. Sőt, Martin Scorsese egyik legkorábbi filmjében, az Aljas utcákban is láthattuk őt fegyveresként. Meglehetősen sok filmszerepet kapott, de az első igazi áttörést A suttyók visszavágnak című vígjáték hozta el számára, melyben egy sztereotipikus kocka karaktert játszott, immár főszerepben. A film igazi közönségsiker volt, melyből utána három további rész is készült. Számtalan tévéfilmes és sorozatszerep mellett pedig még Quentin Tarantinoval is lehetősége volt együtt dolgozni a Django elszabadulban.

A mai közönség viszont a Lizzie McGuire-ből ismerhetik őt, ahol az egykori gyereksztár, Hillary Duff mellett játszott. Carradine a sorozatban Lizzie apját játszotta. Szerepében egy gondoskodó, jó humorú, bár kissé esetlen apafigurát alakított, aki mellett biztonságos felnőni és a sorozat családias oldalához nagyon sokat hozzátett. A történtek után szívszorító látni a lentebbi videót, ahol biztosítja Lizziet, hogy mindig mellette marad.

Soha nem dolgozta fel testvére halálát

Akik így emlékeznek ő rá, azok számára Robert Carradine esete váratlannak és tragikusnak érződhet, de valójában nem volt előzmények nélküli. A Disney-filmek sztárja ugyanis több évtizede küzdött bipoláris depresszióval, amely jelentősen megnehezítette az életét. Szintén nem segített neki a Kill Bill-filmekből ismert David Carradine 2009-ben történt halála, mely a filmvilágot is alaposan megrázta, nem hogy saját testvérét.