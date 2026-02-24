Gyász: elhunyt a bipoláris zavarral küzdő Disney-sztár

Elhunyt a híres Disney-sztár, Robert Carradine. A színész 71 éves volt, a legtöbben a Lizzie McGuire című sorozatból ismerhették.

Elhunyt a disney-sztár, Robert Carradine Fotó: zignal_88 / Shutterstock

Carradine halálhírét a családja jelentette be:

Megrendített minket ennek a gyönyörű léleknek a vesztesége, és szeretnénk elismerni Bobby bátor, közel két évtizedes küzdelmét a bipoláris zavarral. Reméljük, hogy az általa bejárt út segít enyhíteni a mentális betegségeket övező stigmát. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben a felfoghatatlan veszteségben. Hálásak vagyunk a megértésért és az együttérzésért

– írták közleményükben.

Így emlékeztek meg a Disney-sztárról

Testvére, Keith elmondta: a család azt szeretné, ha az emberek bátor harcosként emlékeznének rá, és hozzátették, nincs semmi szégyellnivaló egy ilyen diagnózisban. A színész tehetségét és gyönyörű lelkét szeretnék ünnepelni, és arra fókuszálni, mennyire bölcs, toleráns és vicces ember volt.

Carradine, Hilary Duff édesapját alakította a kedvelt sorozatban. A színésznő így nyilatkozott szeretett kollégája haláláról:

Annyi melegség volt a McGuire családban, és mindig éreztem, mennyire törődnek velem a képernyőn megjelenő szüleim. Örökké hálás leszek ezért. Mélységesen szomorú vagyok, hogy Bobby szenvedett. Fáj a szívem érte, a családjáért és mindenkiért, aki szerette őt.

Jake Thomas, aki Matt McGuire-t alakította, elmondta: élete nagy részében ismerte a színészt, és vele kapcsolatban mindig csak jó emlékei vannak: „Mindenek előtt ő a családom volt. Sok jó emlékem van a vele és családjával eltöltött időről” - mondta a színész.

A Lizzie McGuire-ban játszott szerepe mellett, Robert az 1984-es A Suttyók Visszavágnak című vígjátékban nyújtott alakításáról is ismert volt. Szerepelt továbbá a Django Elszabadul és a Jesse James balladája című filmekben is - írja a Mirror.