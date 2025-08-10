Szörnyet csinált Hollywood a kedves svéd fiúból

Az Az-filmek és -sorozat, a Nosferatu és a Holló sztárja 35. születésnapját ünnepli. A különleges vonásokkal rendelkező Bill Skarsgård élete és karrierje sem kevésbé különleges.
Az édesapja, Stellan Skarsgård a svéd színjátszás és az európai filmművészet egyik legjelentősebb színésze, aki hollywoodi filmekből is ismerős lehet. Az öt édestestvére és két féltestvére közül Alexander igazi sztárszínész, Gustav és Valter is elismert színész lett odahaza Svédországban és nemzetközi fronton is, de Kolbjörn és Ossian is már kezdi meghódítani a szakmát.
Hollywoodban ő az egyik legmagasabb filmsztár, ami jól jön neki akkor is, amikor negatív karaktereket játszva kell félelmetesnek lennie. De a maga 192 centijével a családjában ő a legalacsonyabb: az összes fiútestvére nagyobbra nőtt nála.
A teljes, hivatalos születési neve Bill Istvan Günther Skarsgård. Igen, az ott egy magyar István középen, ezt a nevet pedig azért adták neki a szülei, mert történetesen épp Magyarországon fogant. Ezért aztán Magyarország különösen kedves számára, és annál jobban örült neki, mikor itt forgathatta például az Atomszőke című filmjét az 50 éves Charlize Theronnal.
Ilyen családi háttérrel nem csoda, hogy már kilenc évesen elkezdett színészkedni. Kamaszként lázadó korszakát élte, és nem akarta ugyanazt csinálni, mint minden nála idősebb férfi a famíliában. Abbahagyta a színészkedést, középiskolában inkább a természettudományos tárgyakkal foglalkozott, és doktor akart lenni. 18 éves kora után aztán gyorsan visszatalált a színészkedéshez.
Hollywoodba a 2017-es évben robbant be, amikor eljátszotta Krajcárost, a gyilkos bohócot Stephen King: Az című kultikus regényéből készült horrorfilmben. Noha az arcvonásai igazán nem predesztinálnák erre, de azóta a negatív karakterek, főgonoszok és szörnyek lettek a specialitásai. Legutóbb a Nosferatuban óriási magyaros bajusszal formálta meg az erdélyi vámpírgrófot, de még amikor a főhőst alakítja, az is minimum egy halálból visszatérő, sötét figura, mint a Holló esetében.
A magánéletében is inkább a sötétséget és az éjszakákat részesíti előnyben. Sokáig rosszul érezte magát attól, hogy képtelen korán kelni és aktív lenni már reggel, de aztán ahogy teltek az évek, már elfogadta, hogy ő egyszerűen így működik.
Házasságra még nem adta a fejét, de már régóta él kapcsolatban a szintén svéd színésznő Alida Morberggel. 2018-ban született meg az első gyerekük, Oona nevű kislányukat pedig 2023-ban egy kisfiú is követte, akinek szándékosan nem hozták nyilvánosságra a nevét.
Nem aktív a közösségi médiafelületeken, mert veszélyes dolognak tartja. Szerinte könnyen függőséget okozhat az, ha közvetlen kapcsolatot alakít ki a rajongóival, akik ilyen formában nem élő embereket, csak számokat jelentenek utána, ezt pedig el akarja kerülni.
Legutóbb a Nosferatu szörnyeként láthattuk őt a moziban, de még idén visszatér a leghíresebb szerepéhez is gyilkos bohócként az Az sorozatváltozatában. Ezt csupa történelmi film követi majd: a túszejtős Dead Man’s Wire a hetvenes évekbe, a The Death of Robin Hood és a Charles V a középkorba, a The Mosquito Bowl a második világháborúba kalauzol majd el a közreműködésével.
