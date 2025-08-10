Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Szörnyet csinált Hollywood a kedves svéd fiúból

Nosferatu
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 19:05
Az-filmek ésGustavBill SkarsgårdMagyarországgyilkosAlexander
35 éves lett a skandináv színészdinasztia tagja, aki Magyarországon fogant, gyilkos bohócként lett híres, és a magánéletben is a sötétséget és az éjszakát kedveli. Összegyűjtöttük a legérdekesebb információkat a születésnapos Bill Skarsgårdról.
Bors
A szerző cikkei

Az Az-filmek és -sorozat, a Nosferatu és a Holló sztárja 35. születésnapját ünnepli. A különleges vonásokkal rendelkező Bill Skarsgård élete és karrierje sem kevésbé különleges.

Bill Skarsgård
35 éves lett Bill Skarsgård Fotó: Faye Sadou

Érdekességek Bill Skarsgårdról

Igazi színészdinasztiából származik

Az édesapja, Stellan Skarsgård a svéd színjátszás és az európai filmművészet egyik legjelentősebb színésze, aki hollywoodi filmekből is ismerős lehet. Az öt édestestvére és két féltestvére közül Alexander igazi sztárszínész, Gustav és Valter is elismert színész lett odahaza Svédországban és nemzetközi fronton is, de Kolbjörn és Ossian is már kezdi meghódítani a szakmát.

192 centivel alacsonynak számít

Hollywoodban ő az egyik legmagasabb filmsztár, ami jól jön neki akkor is, amikor negatív karaktereket játszva kell félelmetesnek lennie. De a maga 192 centijével a családjában ő a legalacsonyabb: az összes fiútestvére nagyobbra nőtt nála.

It Chapter Two European Premiere - London
Alexander és Gustav is filmsztárok lettek Fotó: Ian West

Fontos számára Magyarország

A teljes, hivatalos születési neve Bill Istvan Günther Skarsgård. Igen, az ott egy magyar István középen, ezt a nevet pedig azért adták neki a szülei, mert történetesen épp Magyarországon fogant. Ezért aztán Magyarország különösen kedves számára, és annál jobban örült neki, mikor itt forgathatta például az Atomszőke című filmjét az 50 éves Charlize Theronnal.

Orvosnak készült

Ilyen családi háttérrel nem csoda, hogy már kilenc évesen elkezdett színészkedni. Kamaszként lázadó korszakát élte, és nem akarta ugyanazt csinálni, mint minden nála idősebb férfi a famíliában. Abbahagyta a színészkedést, középiskolában inkább a természettudományos tárgyakkal foglalkozott, és doktor akart lenni. 18 éves kora után aztán gyorsan visszatalált a színészkedéshez.

Ha szörnyet kell játszani, őt hívják

Hollywoodba a 2017-es évben robbant be, amikor eljátszotta Krajcárost, a gyilkos bohócot Stephen King: Az című kultikus regényéből készült horrorfilmben. Noha az arcvonásai igazán nem predesztinálnák erre, de azóta a negatív karakterek, főgonoszok és szörnyek lettek a specialitásai. Legutóbb a Nosferatuban óriási magyaros bajusszal formálta meg az erdélyi vámpírgrófot, de még amikor a főhőst alakítja, az is minimum egy halálból visszatérő, sötét figura, mint a Holló esetében.

2017 - It - Movie Set
Gyilkos bohócként aratta a legnagyobb sikerét Fotó: Courtesy of Warner Bros. Entertainment Inc.

Nem egy koránkelő típus

A magánéletében is inkább a sötétséget és az éjszakákat részesíti előnyben. Sokáig rosszul érezte magát attól, hogy képtelen korán kelni és aktív lenni már reggel, de aztán ahogy teltek az évek, már elfogadta, hogy ő egyszerűen így működik.

Kétgyerekes apuka

Házasságra még nem adta a fejét, de már régóta él kapcsolatban a szintén svéd színésznő Alida Morberggel. 2018-ban született meg az első gyerekük, Oona nevű kislányukat pedig 2023-ban egy kisfiú is követte, akinek szándékosan nem hozták nyilvánosságra a nevét.

EXCLUSIVE: Bill Skarsgard is Spotted Stepping Out in New York City.
Visszafogott életet él a svéd sztár Fotó: TheImageDirect.com

Kerüli a közösségi médiát

Nem aktív a közösségi médiafelületeken, mert veszélyes dolognak tartja. Szerinte könnyen függőséget okozhat az, ha közvetlen kapcsolatot alakít ki a rajongóival, akik ilyen formában nem élő embereket, csak számokat jelentenek utána, ezt pedig el akarja kerülni.

Kosztümös szerepek várnak rá

Legutóbb a Nosferatu szörnyeként láthattuk őt a moziban, de még idén visszatér a leghíresebb szerepéhez is gyilkos bohócként az Az sorozatváltozatában. Ezt csupa történelmi film követi majd: a túszejtős Dead Man’s Wire a hetvenes évekbe, a The Death of Robin Hood és a Charles V a középkorba, a The Mosquito Bowl a második világháborúba kalauzol majd el a közreműködésével.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
