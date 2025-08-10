Szörnyet csinált Hollywood a kedves svéd fiúból

Az Az-filmek és -sorozat, a Nosferatu és a Holló sztárja 35. születésnapját ünnepli. A különleges vonásokkal rendelkező Bill Skarsgård élete és karrierje sem kevésbé különleges.

35 éves lett Bill Skarsgård Fotó: Faye Sadou

Érdekességek Bill Skarsgårdról

Igazi színészdinasztiából származik

Az édesapja, Stellan Skarsgård a svéd színjátszás és az európai filmművészet egyik legjelentősebb színésze, aki hollywoodi filmekből is ismerős lehet. Az öt édestestvére és két féltestvére közül Alexander igazi sztárszínész, Gustav és Valter is elismert színész lett odahaza Svédországban és nemzetközi fronton is, de Kolbjörn és Ossian is már kezdi meghódítani a szakmát.

192 centivel alacsonynak számít

Hollywoodban ő az egyik legmagasabb filmsztár, ami jól jön neki akkor is, amikor negatív karaktereket játszva kell félelmetesnek lennie. De a maga 192 centijével a családjában ő a legalacsonyabb: az összes fiútestvére nagyobbra nőtt nála.

Alexander és Gustav is filmsztárok lettek Fotó: Ian West

Fontos számára Magyarország

A teljes, hivatalos születési neve Bill Istvan Günther Skarsgård. Igen, az ott egy magyar István középen, ezt a nevet pedig azért adták neki a szülei, mert történetesen épp Magyarországon fogant. Ezért aztán Magyarország különösen kedves számára, és annál jobban örült neki, mikor itt forgathatta például az Atomszőke című filmjét az 50 éves Charlize Theronnal.

Orvosnak készült

Ilyen családi háttérrel nem csoda, hogy már kilenc évesen elkezdett színészkedni. Kamaszként lázadó korszakát élte, és nem akarta ugyanazt csinálni, mint minden nála idősebb férfi a famíliában. Abbahagyta a színészkedést, középiskolában inkább a természettudományos tárgyakkal foglalkozott, és doktor akart lenni. 18 éves kora után aztán gyorsan visszatalált a színészkedéshez.

Ha szörnyet kell játszani, őt hívják

Hollywoodba a 2017-es évben robbant be, amikor eljátszotta Krajcárost, a gyilkos bohócot Stephen King: Az című kultikus regényéből készült horrorfilmben. Noha az arcvonásai igazán nem predesztinálnák erre, de azóta a negatív karakterek, főgonoszok és szörnyek lettek a specialitásai. Legutóbb a Nosferatuban óriási magyaros bajusszal formálta meg az erdélyi vámpírgrófot, de még amikor a főhőst alakítja, az is minimum egy halálból visszatérő, sötét figura, mint a Holló esetében.