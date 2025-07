Halálhörgés, siralom: Az Északi vezeti az HBO toplistáját

Harci üvöltés, ősi varázslatok kántálása és északi sámándobok dübörgése foglalja el Robert Eggers eposzának hangsávját. Az Északi letaszította a trónról a Minecraft-filmet az HBO-n, úgyhogy megnéztük a Nosferatu rendezőjének maratoni alkotását. Ha nem tudod mit nézz a hévégén, Az Északi tökéletes választás lehet, amikor visszatér a kánikula és az ember valami jeges kikapcsolódásra vágyna.

Alexander Skarsgard hosszasan készült Az Északi forgatására (Fotó: PA)

Az Északi bosszúálló

Az első húsz percben főhősünk, Amleth herceg szemtanúja lesz, ahogy apját, Aurvandil királyt aljas módon lemészárolják, ráadásul nem más vezeti a merényletet, mint nagybátyja, a király testvére, Fjölnir. A kis herceg kénytelen elmenekülni a szigetről, de örök bosszút esküszik apja gyilkosa ellen. A történet legalább olyan öreg, mint a korszak, amiben a film játszódik. Egy ősi dán legenda, Amleth legendája szolgáltatta az alapot a filmhez, anno Shakespeare is ebből merített, mikor megírta a Hamletet. Eggers előszeretettel nyúl az ősi mondavilághoz és irodalmi művekhez, lásd Nosferatu és a most készülő Werwulf, amiről ugyan keveset tudunk eddig, de a címe kellően árulkodó ahhoz, hogy valamilyen vérfarkas-történetet sejtsünk mögötte. A bosszúállás témaköre mellett egy másik klasszikus gondolat mentén halad a cselekmény. Nem menekülhetsz az elrendelt sorsod elől. Az egész filmet átitatja az északi, de annál is jobban a pogány hitvilág minden fontos sarokköve. A férfivá váló fiú, az igaztalan tettek megbosszulása és a mindenkit utolérő végzet. Eggers törekedett a lehető leghitelesebben rekonstruálni a 9-10. századi viking kultúra hagyományait, így rengeteg óészaki szöveg hangzik el és a skandináv mitológia istenségeit, főleg Odint, is meglehetősen sokszor emlegetik.

Robert Eggers rendező minden alkotásában kínosan ügyel a történelmi hitelességre a legapróbb részletekig (Fotó: PA Images)

Megszokott arcok

A főbb szerepekben olyan színészeket láthatunk, akikkel a rendező korábbi munkái során is szívesen dolgozott. Amleth herceget a Skarsgard család sarja, Alexander Skarsgard alakítja, akit a Tarzan legendája főszerepében is láthattunk már. Ugyan hamar megszabadulunk tőle, de a merénylet áldozatául eső Aurvandil király szerepét Ethan Hawke alakítja, királynéja pedig az Oscar-díjas Nicole Kidman. Mellettük még felbukkan Anya Taylor-Joy, aki a rendező korábbi filmjében, a Boszorkányban játszott főszerepet, és a Világítótorony babonás őre, Willem Dafoe is tiszteletét teszi sámánként. Üdítő meglepetés volt az izlandi énekesnő Björk felbukkanása, aki egy boszorkányos látomásként jelenik meg Amleth hercegnek és útnak indítja őt elkerülhetetlen végzete irányába.