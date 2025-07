Eljátszotta Jézust és a Sátánt is - 7 alakítás, amit látnod kell a 70 éves Willem Dafoe-tól

70 éves lett a hollywoodi sztár, aki tudott kitörni a rosszfiús szerepek skatulyájából Hollywoodban, és manapság már az egyik leginkább elismert karakterszínésznek számít a filmvilágban. Willem Dafoe számos filmben alkotott maradandót, de 7 filmje mégis kiemelkedik a többi közül.

70 éves lett Willem Dafoe Fotó: Marco Alpozzi

Willem Dafoe 7 legjobb filmje

A szakasz (1986)

Az egyedi arcberendezésének köszönhetően Willem Dafoe rendkívül gyakran játszott gonoszokat és pszichotikus figurákat a kamera előtt, ezzel ő lett az egyik legtöbbször meghaló színésze Hollywoodnak a filmvásznon. A karrierje kezdetén Oliver Stone emblematikus háború(ellene)s filmjében rögtön összehozta minden idők egyik leghíresebb, azóta számtalanszor megidézett és parodizált haláljelenetét. Dafoe ezért a filmért kapta az eső Oscar-jelölését.

Krisztus utolsó megkísértése (1988)

Botrányfilm is akad Willem Dafoe karrierjében, hiszen a rendezőóriás Martin Scorsese alkotását annak idején vallásgyalázással vádolták, tüntettek ellene, felgyújtották a filmet játszó mozikat, néhány országban pedig a mai napig be van tiltva. A film bűne mindössze annyi, hogy Krisztus életének egy alternatív verzióját mutatja be, és esendő emberként ábrázolja Jézust, akit ugyanúgy megkísértenek a földi vágyak, mint mindannyiunkat. Willem Dafoe Jézus eljátszása után kirándult egyet a másik oldalra is, és egy 2013-as Mercedes-reklámban magát a Sátánt alakította.

A vámpír árnyéka (2000)

Születésnaposunk az egyetlen olyan színész, akit egy vámpír eljátszásáért jelöltek Oscar-díjra. A legendás 1922-es némafilm, a Nosferatu forgatásáról szóló alkotásban ugyanis olyan hiteles a filmbeli film vérszívó címszereplőjeként, ami már túlmutat a színészi munkán.

Pókember-trilógia (2002-2007)

A látványos szuperprodukciók világába a Sam Raimi-féle Pókember-filmek révén kóstolt bele Willem Dafoe, és hogy milyen sikeresen tette, azt nem csak az alakításából merítő mémek egész sorozata igazolja, hanem az is, hogy a 2021-es Pókember: Nincs hazaút kedvéért is visszahívták egy cameóra a főgonosz Zöld Manó szerepében.