Nézz szembe a hűtlenséggel – Ha így viselkedik az ágyban, biztosra veheted, hogy szeretője van

Valami furcsát tapasztalsz? Megváltozott a viselkedése, és nem hagy nyugodni a megérzésed? Ha arra gyanakszol, hogy megcsal, ezek a jelek segíthetnek tisztábban látni a dolgokat.

Gyanakszol, hogy megcsal? Ezekből a hálószobai jelekből megbizonyosodhatsz róla!

Fotó: PrasitRodphan

Az intimitásbeli változások intő jelek lehetnek a párkapcsolatra.

A gyanús viselkedés az ágyban ütközhet ki először.

A hűtlenségre több jelből is következtethetsz.

Honnan tudhatod, hogy megcsal a párod? 3+1 jel, ami hűtlenségre figyelmeztet

1. A szexuális vágy eltűnése

Az egyik leggyakoribb jel a szexuális érdeklődés látványos csökkenése lehet. Ha a partnered rendszeresen elutasítja a közeledésedet, és ezt mindig fáradtsággal vagy stresszel magyarázza, azt hosszabb távon már nem lehet a hangulatingadozásra fogni. Valószínűleg van más, aki kielégíti az igényeit.

2. A szexuális vágy hirtelen és megmagyarázhatatlan fellángolása

Az ellenkező irányba történő elmozdulás is a megcsalás gyanújára ad okot. Ha a párod a megszokotthoz képest feltűnően aktívvá válik szexuálisan, folyton a közelségedet, a lehetőségeket keresi, amit szinte már erőltetettnek érzékelsz, akkor valószínűleg csak kompenzál. Próbálja eltüntetni a nyomokat, hogy ne szagold ki, ha valami nem oké.

3. Érzelemmentes viselkedés

Intő jel lehet az is, ha úgy tapasztalod, érzelmileg eltávolodott tőled

Fotó: LightField Studios

A hűtlenség jele lehet, ha a nemi életetekből eltűnik az érzelmi kapcsolat, az őszinte, odadó figyelem. Ha a párod túl rendszerszerűen, kötötten viselkedik, nem reagál rád és a mozdulataidra, az együttlét rideggé válik, az arról árulkodik, hogy érzelmileg eltávolodott már tőled. Talán van már valakije, de ha nincs, akkor is készülj fel, mert sokszor ez a hátralépés előzi meg a titkos viszonyokat.

+1 Ismeretlen technikák, pózok, élmények az ágyban

Feltűnő lehet az is, ha hirtelen új szokásokat, technikákat mutat neked a hálószobában. Még inkább, ha ezeket szokatlan magabiztossággal eszközöli. Az újdonság mindig izgalmas és jó is lehet, de ha nincs közös előzménye, és bizonytalanságot sem látsz rajta az akció közben, szinte biztos lehetsz benne, hogy szeretőt tart, valaki más tanította neki, valaki mással próbálta ki.

Mielőtt bármit is lépnél, próbáljatok őszintén beszélgetni a gyanúdról, majd arról is, mi váltotta ki benned ezeket az érzelmileg megterhelő gondolatokat és érzelmeket. Lehet, hogy félrediagnosztizálod a problémát, és könnyebben megoldást találhattok rá, mint gondolnád!

Az alábbi videóból megismerheted a hűtlenség hálószobán kívül eső jeleit is: