István névnapja

Előjáték időtartama: mennyi az ideális? Kiderült a meglepő válasz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 21:15
Mindannyian ismerjük azt a pillanatot, amikor az együttlét csak úgy „elindul”, mert épp kevés az idő, mert mindjárt ébred a gyerek, vagy lassan lövik a pizsit és már aludnátok, de azért még szeretnétek picit összebújni. Ilyenkor az előjáték… nos, elmarad. Pedig az intimitás egyik legszebb része éppen az, amikor lassan, egymásra hangolódva fedezitek fel egymást. De mennyi az ideális előjáték időtartama? Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Az előjáték időtartama örök kérdés. Mennyi az ideális? Sokan rágörcsölnek, pedig nem kéne. Most lerántjuk a leplet a taburól, olvass tovább!

Az előjáték időtartama nem érdekli a fiatal párt az ágyban.
Előjáték időtartama: mennyi az ideális? Cikkünkből kiderül a válasz!
Fotó: NDAB Creativity
  • Az előjáték nemcsak a testet de a lelket is stimulálja.
  • A nyílt kommunikáció kulcsfontosságú.
  • Tippek, hogy élvezetesebb legyen az előjáték.

Előjáték időtartama: mennyi az ideális? Kiderül a válasz

Miért fontos az előjáték?

Az előjáték nem csak fizikai stimuláció, az érzelmekre is hat. A csókolózás, simogatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ellazuljatok és testileg, lelkileg is felkészüljetek a szeretkezésre.  

Ez a rész az együttlét során olyan, mint a bevezető egy jó könyvben: ha jól van felépítve, az egész élmény élvezetesebb lesz.

Az örök kérdés – mennyi ideig tartson az előjáték?

Nincs univerzális szabály. Az előjáték nem a mennyiségről szól, hanem a minőségről. Nem arról, hogy hány percet pipálhatsz ki a „listán”, hanem hogy a test és az érzelmek is felkészüljenek a szeretkezésre, miközben élvezitek a közelséget. Vannak, akik átlagosan 10–20 percet szánnak az előjátékra, de akad olyan is, akinek elég 5 perc, mások órákig élvezik a fokozatos közeledést. A lényeg, hogy mindketten elégedettek legyetek, csak azért nem kell túltolni, hogy kipipáld a perceket.  

Hogyan lehet élvezetessé tenni?  

Az előjáték lehet csókolózás, masszírozás, suttogás is . A lényeg, hogy ne a rutin vezéreljen. Néha rövid, máskor hosszabb – a változatosság gyönyörködtet. Fontos a nyílt kommunikáció. Egy őszinte kérdés, mint „Szeretnél még várni egy kicsit?”, többet ér bármilyen átlagidőnél. Ha figyelmet fordítotok egymás jelzéseire, és hagyjátok, hogy a pillanat vezessen, az egész együttlét sokkal harmonikusabb és örömtelibb lesz.

Az előjáték időtartama fontos a fiatal párnak az ágyban.
Az előjáték nem csak a testet de a lelket is stimulálja
Fotó: LightField Studios

A lényeg, figyeljetek a testetekre:  

  • Figyeld a partner jelzéseit – szavak, testbeszéd
  • Merj kérdezni és jelezni, mi esik jól
  • Ne siettesd, az előjáték lényege az ellazulás, adj időt az izgalom fokozódására
  • Nem csak az intim területek lehetnek erogén zónák, az egész testet járd körbe
  • Felejtsd el a rutint, újítsatok, ne féljetek kísérletezni

Nem a percek számítanak, hanem a közösen érzett izgalom és öröm.

A legfontosabb: élvezzétek

Ne hagyd, hogy a „hogyan kellene” gondolat elrontsa a pillanatot. Ha 5 perc alatt mindketten feloldódtok, az épp olyan értékes lehet, mint egy hosszabb, 20 perces bemelegítés. A lényeg mindig az, hogy közösen találjátok meg azt az időtartamot, ami nektek működik, és élvezetet hoz a kapcsolatba. 

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

