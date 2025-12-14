„A páromnak naponta minimum két orgazmusra van szüksége – rettegek, hogy szakít velem, ha nem tudom ezt teljesíteni”

Online, névtelenül kért tanácsot az az elkeseredett nő, aki már nem bírja tartani a lépést az ágyban a párjával, de nem akarja elveszíteni sem őt. Mint fogalmazott, immáron egy éve vannak együtt és úgy érzi, kezd vége lenni a kapcsolati "mézes heteknek". Kiemelte, szerelmének naponta legalább két együttlétre, orgazmusra szüksége van ahhoz, hogy "működjön" és normálisnak érezze magát aznap. Ez azonban már neki kezd sok lenni.

Természetesen, amikor összejöttünk, állandóan egymásnak estünk, mint a nyulak, de az energiaszintem már nem a régi. Most kezdtem egy nagyon megterhelő munkát, és a nővérem is számít rám az újszülött babája miatt. Szeretem a szexet, és eszem ágában sincs elhanyagolni a páromat a hálószobában. De ez a „két csúcs naponta” szabály óriási stresszt okoz, mert rettegek attól, hogy félrelép, ha nem tudom kielégíteni

- adta ki magából bánatát elkeseredve a nő, írja a DailyStar.

Napi minimum két együttlét: ki ő, hogy szabályt hozzon ebben?

Történetét olvasva közölték vele, a legnagyobb baj, hogy egy kapcsolat kölcsönös tiszteleten és rugalmasságon alapszik

Ha nem akarsz naponta kétszer szexelni, vagy más módon örömet szerezni neki, az a te döntésed. Neki tiszteletben kell tartania az álláspontodat. Aggasztó, hogy ennyire félsz attól, hogy félrelép

- írták neki hozzátéve: