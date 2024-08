A strandon robbant a kéj: édeshármas borzolta fel a kedélyeket

Két férfit és egy nőt keres a rendőrség, miután nyilvánosan szexeltek a Patong Beachen. Hoadjang Phuket Facebook-felhasználó megosztott egy képet a három emberről, akik a parton szexeltek, és azt mondta, jól szórakoztak, és az sem érdekelte őket, hogy több járókelő is volt, és bizony, többen meg is álltak nézni a botrányos jelenetet. A kéjenc hármas személyi kiléte és a nemzetiségük is ismeretlen egyelőre.

A képek egy videóból vannak kivágva. A videó csak a helyiek csoportjában van fenn és nem publikus. A helyiek felháborodtak az eseten, szigorúbb szabályokat követelnek, hiszen ez már a sokadik eset, hogy a tengerparton pásztorórát tartanak - mindenki szeme láttára. A rendőrség szerint leginkább a turisták döntenek úgy, hogy a festői tájat választják az entyempentyemre.

