Fiatal nő, aki a laptopján az ágyán fekve felnőttfilmet néz

Nem csak a gyönyör miatt kattintják – 5 meglepő ok, amiért a nők felnőttfilmet néznek

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 20:15
Azt hitted, hogy csak a férfiak kattintják? Bár sokak számára meglepő lehet, de a nők is előszeretettel látogatják a felnőttfilmes oldalakat. Ennek hátterében azonban nemcsak az élvezet, hanem olyan meglepő okok állnak, amikre nem is gondolnál. Cikkünkben ezért felfedjük, melyek ezek!
Manapság egyre kevesebb a tabutéma, ezért a felnőttfilmek gyakran kerülnek terítékre, amiket szinte minden férfi fogyaszt. De mi a helyzet a nőkkel? Ők nem is látogatják ezeket az oldalakat? Vagy mégis? Az utóbbi évek kutatásai azt mutatják, hogy a női nézőközönség aránya a 2020-as évekre megugrott, azaz közel egyharmadra nőtt, ami valószínűleg azóta tovább emelkedett. De vajon mi állhat ennek a hátterében?  

Fiatal nő, aki a laptopján felnőttfilmet néz az ágyában
A nők nem csak a gyönyör miatt kattintják a felnőttfilmeket.
Fotó: Javi Sanz /   GettyImages

A nők is néznek felnőttfilmeket, de nem feltétlen azért, mint gondolnád

A kutatások szerint a férfiak gyakrabban néznek felnőttfilmet, mint a nők, akik havonta csupán párszor kattintanak rá az erotikus tartalmakra. De vajon miért vonzzák a nőket ezek a videók? Bár az ok egyénenként eltérhet, a szexológusok szerint a következők a leggyakoribbak.

5 ok, amiért a nők felnőttfilmet néznek

  • Végre csillapíthatják a kíváncsiságukat

Rengeteg nő azért látogatja meg ezeket az oldalakat, mivel érdekli őket egy adott aktus vagy egyszerűen csak el akarnak valamit sajátítani. A felnőttfilmekhez ugyanis rendkívül könnyű hozzáférni, miközben megőrizhetjük névtelenségünket, valamint anélkül tájékozódhatunk az intimitás terén, hogy bárkitől bármit is kellene kérdeznünk.

  • Társ nélkül is eljuthatnak a csúcsra

Ezt nem hinnénk, hogy hosszas magyarázatra szorul, hiszen a férfiak nagy része is pont ugyanezért néz felnőttfilmet. Hiszen nem titok, hogy a videók segíthetnek a vágyfokozásban és gyorsabban elérni a csúcsra.

Egy nő olyan felnőttfilmet néz a laptopján, aki kielégíti az egényeit
Már vannak olyan felnőttfilmes tartalmak, amelyek kielégítik a nők igényeit is.
Fotó: d3sign /   GettyImages
  • Az értékeiknek megfelelő tartalmakat nézhetnek

A tartalomgyártók felfedeztek egy piaci rést, amivel a feminista nők számára is kedveztek. Ennek következtében már számos olyan videót találhatunk, ami az intimitásra fekteti a hangsúlyt. Ide sorolhatóak azok a filmek is, amelyek kontextusba helyezik az együttlétet és egy rövid sztori köré épülnek.

  • Megfűszerezhetik a nemi életüket

A felnőttfilmek a párkapcsolatokat is feldobhatják, a nők ezért nemcsak egyedül néznek ilyen tartalmakat, hanem partnerükkel is. A videók ugyanis újabb ötleteket adhatnak egy-egy együttléthez, amelyből a szerelmesek újabb technikákat és stratégiákat leshetnek el.

  • Kiélhetik a fantáziájukat

Szinte nincs olyan ember, akinek ne lenne egy-két vadabb, intim fantáziája, amelyek képesek lehetnek teljesen felcsigázni, azonban a való életben már nem biztos, hogy bevállalnánk.

Az alábbi videó elmagyarázza, hogyan hatnak az agyunkra a felnőttfilmek:

