Vajon a csábítás mestere vagy? Ezek a jelek arra utalnak, hogy legendásan csókolsz

A csóknak – jobb esetben – mély jelentése van, amivel kifejezzük a másik iránti szeretetünket, elköteleződésünket és vonzalmunkat. Azonban most eláruljuk, mitől lesz valakiből csókkirály- vagy királynő, akinek lehengerlő “alakítására” az exei is örökké fognak emlékezni. Érdekel, mások mit gondolnak az ajkaidról? Ha igen, akkor itt az ideje, hogy megtudd!

Derítsd ki, hogy mások szerint milyenek a csókjaid!

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A páratlan csók pszichológiája: valójában ez rejlik a színfalak mögött

Amikor a csók témája kerül terítékre, nem csupán fizikai érintkezésről beszélhetünk, hanem érzelmek egész garmadájáról, valamint számos kémiai anyag felszabadulásáról. Az utóbbiak közé tartozik a dopamin és az oxitocin is, amelyek örömöt és kötődést idéznek elő. Persze hatalmas szerepe van az apró gesztusoknak is, amelyek jól vagy rosszul csókoló egyénné tesznek valakit. Kíváncsi vagy, hogy téged tehetségesnek tartanak-e ezen a téren? Vedd végig az alábbi listát és, ha magadra ismersz, akkor nyert ügyed van!

Figyelsz a partnered technikájára

Természetesen, ahogy minden másban, a csókolózásban is mindenkinek megvan a maga stílusa, azonban, ha odafigyelsz a partneredre, könnyedén egymásra hangolódhattok. Így nem csupán túlestek az egészen, hiszen a másiknak felemelő élményt nyújthatsz azáltal, hogy felvetted a ritmusát.

A csókjaid meglepetést tartogatnak

Szeretsz enyhén a másik ajkába harapni, netán valami mással fűszerezed meg a különleges pillanatot? Ha a csókjaid izgalmasak és tartalmaznak némi kreativitást, partnerednek nem mindennapi élményben lehet része. Azonban ne a durva változatosságra gondolj!

Ha ez az 5 dolog igaz rád, akkor kitűnően csókolsz!

Fotó: Kateryna Soroka / Getty Images

Törekszel a legmegfelelőbb pillanatra

Egyáltalán nem mindegy, hogy hol és milyen körülmények között csattan el az első csók. Talán nem a metrón kellene, nem igaz? Viszont, ha erre is figyelsz és nyugodt környezetben, egymásra koncentrálva próbáltok meg szintet lépni, valószínűleg örök emlék maradsz.

Ügyelsz a testbeszédedre

Csókolózás közben nem csak a száddal, hanem az egész testeddel éreztetheted, hogy mennyire odavagy a másikért? Akár arról van szó, hogy beletúrsz a hajába, magadhoz húzod vagy simogatod a hátát, ezek mind intenzívebbé és felejthetetlenebbé teszik a különleges pillanatot.

Csókjaid gyengédek és tiszteletteljesek

Ha nem vagy túl rámenős, hanem csókjaid inkább gyengédséget árasztanak magukból, azzal azt közvetíted partnered felé, hogy értékeled. Ez pedig megfelelő táptalajt adhat a köztetek kialakuló bizalomnak és az erősödő köteléknek.