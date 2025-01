Kínos: 5 nyilvánvaló jel, hogy rosszul csókolsz

Egy 2007-es felmérés szerint háromból legalább két embert utasított már vissza a randipartnere az első csókjuk után. De vajon mi okozza ezt? Hogyan lehet, hogy valakinek finom a csókja, és valaki szinte nyakig nyálassá teszi önmagát és a másikat is? Bár most a kedves olvasónk megvonhatja a vállát és azt mondhatja, hogy ő aztán nem tartozik bele ebbe a kategóriába, de lehet, hogy nem is tudsz róla, hogy rosszul csókolsz. A Unilad szakértője elárulta azokat a jeleket, amik arra utalhatnak, hogy te sem vagy éppen egy főnyeremény ha az ajkak bevetéséről van szó.

Te jól csókolózol szerinted? Most kiderül /Fotó: @Pexels (Illusztráció)

A lap randiguruja és szexterapeutája, Antonia Hall szerint 5 egyértelmű jele van annak, hogy rosszul csókolózol:

1. Túl gyors nyelvbedugás

Nem lehet azonnal teljes gázzal indítani, mert ha már az elejétől így teszed, rossz csókpartnernek fog téged titulálni a randipartnered.

Fontos, hogy az ajkak a megfelelő nyomással érjenek össze, és korlátozd az első alkalommal a nyelvcserét. Rossz jel, ha a megcsókolt személy a szájához teszi a kezét, majd letörni a nyálat magáról

- árulta el a szakértő.

2. Rossz lehelet

Most azt gondolhatod magadban, hogy ki az az igénytelen ember, aki fogmosás nélkül, vagy rossz lehelettel megy el egy randevúra? Sajnos a beszámolók szerint rengetegen. Egy minimális odafigyelés, vagy egy mentolos rágó is csodákra lehet képes, ha esetleg vacsora után szeretnéd megcsókolni a párodat.

Mielőtt elindulnál a randira, vagy bárhova mész el, győződj meg róla, hogy nem kirepedezettek az ajkaid, és a odafigyeltél a szájhigiéniára

- tette hozzá a szakértő.

3. Rossz fejdöntés

Egy 2017-es bangladesi tudóscsoport fedezte fel, hogy a legtöbb ember enyhén jobbra billenti a fejét csókolózás közben, és a hogy a férfiak 15-ször többször szoktak csókot kezdeményezni, mint a nőtársaik. Egy másik kutatásuk azonban rámutatott, hogy pontosan emiatt, ha először rossz irányba dönti az egyik ember a fejét, akkor csak egy kínos, kényelmetlen helyzet állt elő a csók helyett. Matematikailag így akkor döntesz jól, ha a nagy számok törvényei alapján megkockáztatod az enyhe jobb oldalt.