Mióta csókolózunk? Most derült ki: régebben, mint azt bárki is hitte!

A legújabb felfedezések alapján az emberek legalább ezer évvel korábban kezdhettek el csókolózni, mint azt korábban gondoltuk volna. A tudósok eddig úgy hitték, hogy a csókolózás i.e. 1500 körül alakult ki Dél-Ázsiában, ám a Közel-Keleten nemrég talált agyagtáblákon jól kitűnik, hogy az emberek már 4500 évvel ezelőtt is ismerték az aktust – számolt be róla a Science folyóirat.

People were kissing 4,500 years ago - 1,000 years earlier than scientists thought https://t.co/SzJZVKXVtQ — Sky News (@SkyNews) May 18, 2023

A felfedezés egyik társszerzője Dr. Troels Pank Arboll szerint az ókori Mezopotámiaban élő emberek agyagtáblákon jegyezték fel a csókolózást. A koppenhágai egyetem munkatársa szerint több ezer ilyen agyagtábla lehet még a Földön. Az ábrák a romantikus intimitást mutatják be a családi és a baráti kapcsolatokban. A szakember szerint bizonyossá vált, hogy a csókolózás akkoriban számos kultúra részét képezte.

De ugyanúgy népszerű volt az állatvilágban a csimpánzoknál, és az utolsóként felfedezett emberszabású majomfajnál, a bonobóknál is. Ugyanakkor az is igaz, hogy a csókolózás nagyban hozzájárult az ajakherpesz gyors terjedéséhez is akkoriban. Erre utalnak a Mezopotámiaból származó orvosi feljegyzések is. A tudósok korábban úgy vélték, hogy a betegség Eurázsiából jött át Európába a népvándorlások során. A szakértők szerint ebben az időszakban kezdett el terjedni az egyik leggyakoribb emberi vírus, az EBV-ként is ismert Epstein-Barr-vírus, valamint a gyermekkori kiütéses betegségeket okozó Parvovírus B19 is – írja a Metro.