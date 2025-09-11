Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Rémálom lett az álompár élete, így jött rá a megcsalására az ötgyerekes anyuka

Wanda Nara
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 20:50
álompár, megcsalás, válás
Folytatódik a sárdobálás a botrányos válás közepette. Wanda Nara elmondta, hogyan bukott le Mauro Icardi.
Tíz évig élt viharos, se veled, se nélküled kapcsolatban az argentin álompár, de tavaly óta válásban van Wanda Nara és a futballsztár, Mauro Icardi. A két házasságából összesen öt gyereket nevelő, 38 éves modell-üzletasszony egy műsorban elárulta, hogyan jött rá, hogy megcsalja őt a hat évvel fiatalabb Galatasaray-csatár.

Wanda Nara és öt gyermekéből négy (mellette az Icarditól született kislányok), tavaly a Galatasaray bajnoki fiesztáján
Fotó: Anadolu via AFP

Nara a Telefe YouTube-csatorna adásában kitálalt, mint mondta: lassan négy éve Icardi telefonjába belekukkantva döbbent rá, hogy két közös kislányuk apja viszonyt folytat China Suárezzel.

Abból tudtam meg, hogy belenéztem a mobiljába. Aki keres, az talál. Minden értelemben elárult

 – mondta Wanda Nara arról az éjszakáról, amikor végképp rémálommá vált számára az addigi élete.

Akkoriban még Párizsban éltek (Sallai Roland jelenlegi csapattársa akkor még a PSG-nél légióskodott), de a megalázott nő másnap reggel mind az öt gyermekével hazautazott a milánói otthonukba. Később többször is kibékültek, majd megint szakítottak, de Wanda tavaly végképp a válás mellett döntött. A kölcsönös sárdobálásig fajult jogi procedúrában rengeteg pénz és a 10, illetve 8 éves közös lányaik, Francesca és Isabella elhelyezése a tét. Az influenszerként is sikeres bombanő azóta szingliként él, és bár korábban mindig voltak párkapcsolatai (Icardi után is járt a nála majd' 14 évvel fiatalabb argentin rapperrel, L-Gantéval), most élvezi az önálló életet.

Wanda Nara a férje csapattársával jött össze

Mauro Icardi a 2012/13-as futballszezonban az olasz Sampdoriánál csapattársa volt Wanda Nara akkori férjének, a szintén argentin válogatott Maxi Lópeznek, akivel három fiukat nevelték (a most 16 éves Valentino Gastónt, a 14 éves Canstantinót és a 13 éves Benedictót). 2014-ben már az Internazionale csatáraként játszott Icardi a Sampban maradt López ellen, aki feltűnően nem volt hajlandó kezet fogni vele. A sajtóban a "Wanda-derbi" nevet kapta a meccs, utalva a szerelmi háromszögre.

 

