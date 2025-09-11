Rémálom lett az álompár élete, így jött rá a megcsalására az ötgyerekes anyuka

Tíz évig élt viharos, se veled, se nélküled kapcsolatban az argentin álompár, de tavaly óta válásban van Wanda Nara és a futballsztár, Mauro Icardi. A két házasságából összesen öt gyereket nevelő, 38 éves modell-üzletasszony egy műsorban elárulta, hogyan jött rá, hogy megcsalja őt a hat évvel fiatalabb Galatasaray-csatár.

Wanda Nara és öt gyermekéből négy (mellette az Icarditól született kislányok), tavaly a Galatasaray bajnoki fiesztáján

Fotó: Anadolu via AFP

Nara a Telefe YouTube-csatorna adásában kitálalt, mint mondta: lassan négy éve Icardi telefonjába belekukkantva döbbent rá, hogy két közös kislányuk apja viszonyt folytat China Suárezzel.

Abból tudtam meg, hogy belenéztem a mobiljába. Aki keres, az talál. Minden értelemben elárult

– mondta Wanda Nara arról az éjszakáról, amikor végképp rémálommá vált számára az addigi élete.

Akkoriban még Párizsban éltek (Sallai Roland jelenlegi csapattársa akkor még a PSG-nél légióskodott), de a megalázott nő másnap reggel mind az öt gyermekével hazautazott a milánói otthonukba. Később többször is kibékültek, majd megint szakítottak, de Wanda tavaly végképp a válás mellett döntött. A kölcsönös sárdobálásig fajult jogi procedúrában rengeteg pénz és a 10, illetve 8 éves közös lányaik, Francesca és Isabella elhelyezése a tét. Az influenszerként is sikeres bombanő azóta szingliként él, és bár korábban mindig voltak párkapcsolatai (Icardi után is járt a nála majd' 14 évvel fiatalabb argentin rapperrel, L-Gantéval), most élvezi az önálló életet.

Wanda Nara a férje csapattársával jött össze

Mauro Icardi a 2012/13-as futballszezonban az olasz Sampdoriánál csapattársa volt Wanda Nara akkori férjének, a szintén argentin válogatott Maxi Lópeznek, akivel három fiukat nevelték (a most 16 éves Valentino Gastónt, a 14 éves Canstantinót és a 13 éves Benedictót). 2014-ben már az Internazionale csatáraként játszott Icardi a Sampban maradt López ellen, aki feltűnően nem volt hajlandó kezet fogni vele. A sajtóban a "Wanda-derbi" nevet kapta a meccs, utalva a szerelmi háromszögre.