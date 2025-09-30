„A nővérem megtalálta álmai férfiját, és azt mondja, készen állnak a családalapításra... Elmondjam neki a barátja piszkos titkát?”

A tanácskérő nő levelében kifejti, hogy a nővére élete legboldogabb szakaszában van; remek munkája van, olyan barátja, akit mindenki szeret, és – a hab a tortán – nemrég azt is elmondta neki, hogy már családalapításon gondolkodnak.

Nővére azonban nem tud egy nagyon fontos dolgot, miszerint a barátja egy piszkos kis titkot rejteget. Emiatt pedig a tanácskérő most teljesen összezavarodott, hogy mit kezdjek ezzel az információval.

Én a húga vagyok, és nemrég az egyik kolléganőm megmutatta a fickóról készült fotókat, akivel jelenleg egy laza kapcsolata van. Hetek óta dicsekszik azzal, milyen elképesztő a szex köztük, azt mondja, még soha nem találkozott senkivel, akinek ennyi energiája lenne. Állítólag ez a fickó le sem tudja venni róla a kezét

– fejtette ki.

A nő szerint kollégája imádta mesélni, hogyan dobálja őt az ágyban, és rakja olyan pózokba, amikről korábban még csak azt sem tudta, hogy léteznek. Az egész addig csak móka és szórakozás volt a számára, mindig izgatottan várta a kolléganője újabb beszámolóit – egészen addig, amíg el nem küldte neki a pasi közösségi oldalát.

Ahogy megnéztem, elkapott a rosszullét: láttam a képeket, ahogy összebújva pózolnak, és egy rakás fotót, ahol félmeztelenül feszít. Az önelégült arca undorító volt. Szerencse, hogy épp nem voltam a kolléganőmmel, különben a reakcióm mindent elárult volna.

A tanácstalan húg szerint a fickó teljesen más személyiséget épített fel a közösségi médiában, és ez a kis viszonya már néhány hónapja tart.

„Én 26 éves vagyok, a nővérem és a pasija pedig három évvel idősebbek nálam. Közben a nővérem folyton csak áradozik róla, hogy milyen csodálatos férfi, és mennyire izgatottan várja a közös jövőjüket. Még nem élnek együtt, de már elkezdtek lakást keresni.”

Úgy érzem magam, mint valami sötét angyal, és bárcsak ne tudnék semmit ebből az egészből. Hogyan törhetném össze a boldogságát? Lehet, hogy már terhes is, és ezzel tönkre tenném a leendő családjukat.

A nő ezt követően azt is elmondta, hogy tovább súlyosbítja a helyzetét, hogy kedveli a kolléganőjét – és amennyire ő tudja, sincs tisztában azzal, hogy a nővére barátjával van dolga.

Mit tehetnék?

– tette fel végül a kérdést.