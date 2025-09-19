"Drága édesanyám, hiányzol" - a mennyországba üzent a bácsalmási késelést túlélő Istvánka

Borzalmas gyilkosság rázta meg a Bács-Kiskun vármegyei Bácsalmás települését. Mint arról akkor a Bors is beszámolt, a többgyermekes családanya, K. Kata aznap a helyi Köztársaság utcán sétált hazafelé 11 éves fiával, Istvánnal, amikor egyik pillanatról a másikra eléjük ugrott Kata addig a bokorban rejtőzködő volt párja - egyben István apja, L. Félix. A férfi azonnal támadt: először Katát, majd az édesanyja védelmére kelő 11 éves kisfiát is megszúrta. Félix ezután maga ellen fordult: egyetlen vágással átmetszette a saját torkát.
Bár a sokkos helyeik azonnal segítséget hívtak, a szülők életét már nem lehetett megmenteni, a döbbent és zokogó helyiek szeme láttára véreztek el. István is súlyosan megsérült: őt mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni. Mint később kiderült, Kata erőszakos viselkedése miatt hagyta el férjét, aki azonban ebbe nem törődött bele: nap mint nap zaklatta az asszonyt. A dolog olyannyira eldurvult, hogy a nő távoltartási végzést kért volt párja ellen. Az ismerősök szerint Félix azután fordult ki önmagából, hogy elvesztette állását, majd a kábítószerekhez nyúlt, ezután kezdte el bántalmazni öt gyermeke édesanyját is. Borzalmas tettét is jó előre kitervelhette: tudta, hogy exfelesége merre majd aznap, így jó előre elbújt a sövény mögé, a nő házának közelében. Ismerősei szerint azonban a kis Istvánt nem akarta bántani: vélhetően azért végzett magával, mert nem tudta feldolgozni, hogy gyermekét is megszúrta.
Soha nem tette volna! Szerintem akkor fordult maga ellen, amikor meglátta, hogy súlyosan megsebesítette a fiát. Ezzel a tudattal már nem tudott tovább élni
- mondta az eset után a Borsnak Félix volt kollégája.
A fiú felépüléséért egy egész város drukkolt, mindannyian csak azért imádkoztak, hogy István épen és egészségesen kijöhessen a kórházból. Szerencsére a fiú azóta felgyógyult, ki is jött a kórházból, gyásza azonban nem csillapodik. Úgy tudni, nagyon szoros kapcsolata volt anyukájával, akit rajongásig imádott, a tragédia előtt pár hónappal azt írta közösségi oldalára, egy közös képük mellé:
Az anya-fia kötelék a legerősebb
A fiú tragikus sorsú édesanyja kedden (szeptember 16.) ünnepelte volna születésnapját. Aznap István szívszorító üzenetet küldött édesanyjának, akit már csak a túlvilágon köszönthetett fel:
Nagyon szeretlek anya... Boldog születésnapot kívánok neked, drága édesanyám, hiányzol...
- írta közösségi oldalára István.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.