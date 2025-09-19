"Drága édesanyám, hiányzol" - a mennyországba üzent a bácsalmási késelést túlélő Istvánka

Borzalmas gyilkosság rázta meg a Bács-Kiskun vármegyei Bácsalmás települését. Mint arról akkor a Bors is beszámolt, a többgyermekes családanya, K. Kata aznap a helyi Köztársaság utcán sétált hazafelé 11 éves fiával, Istvánnal, amikor egyik pillanatról a másikra eléjük ugrott Kata addig a bokorban rejtőzködő volt párja - egyben István apja, L. Félix. A férfi azonnal támadt: először Katát, majd az édesanyja védelmére kelő 11 éves kisfiát is megszúrta. Félix ezután maga ellen fordult: egyetlen vágással átmetszette a saját torkát.

A bácsalmási gyilkosság elkövetője, L. Félix ebből a bokorból rontott rá volt párjára és fiára Fotó: Bors

Túlvilágon köszöntötte fel anyukáját a bácsalmási tini

Bár a sokkos helyeik azonnal segítséget hívtak, a szülők életét már nem lehetett megmenteni, a döbbent és zokogó helyiek szeme láttára véreztek el. István is súlyosan megsérült: őt mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni. Mint később kiderült, Kata erőszakos viselkedése miatt hagyta el férjét, aki azonban ebbe nem törődött bele: nap mint nap zaklatta az asszonyt. A dolog olyannyira eldurvult, hogy a nő távoltartási végzést kért volt párja ellen. Az ismerősök szerint Félix azután fordult ki önmagából, hogy elvesztette állását, majd a kábítószerekhez nyúlt, ezután kezdte el bántalmazni öt gyermeke édesanyját is. Borzalmas tettét is jó előre kitervelhette: tudta, hogy exfelesége merre majd aznap, így jó előre elbújt a sövény mögé, a nő házának közelében. Ismerősei szerint azonban a kis Istvánt nem akarta bántani: vélhetően azért végzett magával, mert nem tudta feldolgozni, hogy gyermekét is megszúrta.

Soha nem tette volna! Szerintem akkor fordult maga ellen, amikor meglátta, hogy súlyosan megsebesítette a fiát. Ezzel a tudattal már nem tudott tovább élni



- mondta az eset után a Borsnak Félix volt kollégája.

A fiú felépüléséért egy egész város drukkolt, mindannyian csak azért imádkoztak, hogy István épen és egészségesen kijöhessen a kórházból. Szerencsére a fiú azóta felgyógyult, ki is jött a kórházból, gyásza azonban nem csillapodik. Úgy tudni, nagyon szoros kapcsolata volt anyukájával, akit rajongásig imádott, a tragédia előtt pár hónappal azt írta közösségi oldalára, egy közös képük mellé:

Az anya-fia kötelék a legerősebb

A fiú tragikus sorsú édesanyja kedden (szeptember 16.) ünnepelte volna születésnapját. Aznap István szívszorító üzenetet küldött édesanyjának, akit már csak a túlvilágon köszönthetett fel:

Nagyon szeretlek anya... Boldog születésnapot kívánok neked, drága édesanyám, hiányzol...

- írta közösségi oldalára István.