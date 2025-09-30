Schóbert Lara párja miatt felrobbant az internet: ezeket a sztárokat nem zavarja a hatalmas korkülönbség – Mutatjuk!

Nem újdonság a celebvilágban az olyan szerelmi történet, ahol a korkülönbség bizony jócskán meghaladja a tíz évet. Vannak, akik szerint a szerelem nem ismer határokat, mások viszont mindig hevesen vitatják az ilyen kapcsolatokat. Schóbert Lara friss posztja kapcsán most körbenéztünk: kik azok a hazai és nemzetközi hírességek, akiknél szintén hatalmas a korkülönbség, mégis boldog párkapcsolatban élnek.
Schóbert Norbi és Rubint Réka lánya, Schóbert Lara nem először borzolja fel a kedélyeket a közösségi médiában, de mostani sztorija tényleg mindent vitt. Párjával Csereklei Dáviddal a nyár óta vannak együtt, ám az utóbbi időben egyre többen találgatták, hogy talán szakítottak – a közös fotók eltűntek, és sok követő szerint hűvösebb lett a hangulat körülöttük. Lara most azonban egy bensőséges képpel tiszta vizet öntött a pohárba: a sztori egyértelműen bizonyítja, hogy továbbra is egy párt alkotnak. A kommentelők természetesen azonnal kiszúrták, hogy a férfi jóval idősebb nála, de cseppet sem tűnik úgy, hogy ez zavarná őket – a fotón a 12 év ellenére is láthatóan boldogok együtt.
Az egyik legismertebb magyar celeb-pár, akiknél szintén jelentős a korkülönbség nem más, mint: Liptai Claudia és Pataki Ádám párosa. Bár kapcsolatuk indulásakor sokan csóválták a fejüket, az idő bebizonyította: ők tényleg egymásnak valók. A rajongók sokáig nem értették, hogy mit akarhat egy ilyen fiatal férfi Claudiától, de a műsorvezető és a cukrászmester kapcsolata harmonikus, és mára senki sem kérdőjelezi meg, hogy a köztük lévő 7 év bármin is változtatna. Egy biztos: szerelmük példaértékű és kortalan!
Kasza Tibi és kedvese, Manker azaz Darai Andrea szerelme szintén megmutatja nekünk, hogy a korkülönbség bizony nem akadály, ha valódi érzésekről van szó. Bár Tibi 16 évvel idősebb párjánál, a követők szerint mindig látszik rajtuk a boldogság és a humoros összhang. Az énekes és a fiatal influenszer párosa tökéletes példa arra, hogy a közös hullámhossz többet számít, mint egy születési évszám. A közös utazások, a családi pillanatok és a mindennapi természetesség is bizonyítja, hogy a köztük lévő korkülönbség helyett sokkal inkább az egymás iránti tisztelet, szeretet és feltétlen támogatás, ami számít!
Delhusa Gjon esete szinte tankönyvi példa a hatalmas korkülönbségre: az énekes és barátnője között több mint 40 év van. Ennek ellenére kapcsolatuk stabil és hosszú ideje tart, ők maguk pedig mindig hangsúlyozzák, hogy boldogok együtt. Gjon sokszor nyilatkozott arról, hogy számára a párja fiatalos energiája rengeteg pluszt ad a mindennapokhoz. A páros nem törődik a külső véleményekkel, helyette saját boldogságukra és közös terveikre koncentrálnak. Történetük azt üzeni, hogy az életkor különbsége csupán számok játéka, ha két ember valóban megtalálja egymásban a társat.
Szinetár Dóra és férje, Makranczi Zalán között is 7 év korkülönbség van. A színésznő azonban többször is hangsúlyozta: a kapcsolatukban nem az számít, ki hány éves, hanem az, hogy mennyire tudnak egymás mellett kiteljesedni. A közös színházi munka és a családi élet pedig újra és újra bizonyítja, hogy döntésük helyes volt. A pár mindennapjai és közös projektjeik azt mutatják, hogy a szeretet, a tisztelet és az egymás iránti támogatás sokkal fontosabb, mint a születési évszám. Kapcsolatuk példaértékűen bizonyítja, hogy a közös célok és élmények képesek erősíteni a köztük lévő köteléket minden életkor ellenére.
A nemzetközi sztárvilágban sem ritka jelenség a jelentős korkülönbség, sőt! Jason Statham és szupermodell párja, Rosie Huntington-Whiteley között majdnem 20 év van, ám ez egyáltalán nem látszik rajtuk. A páros több mint egy évtizede együtt van, közös gyermekük is született, és sokak számára ők az egyik legstabilabb sztárpár. A Vámpírnaplók sztárja, Paul Wesley is egy nála jóval fiatalabb nőt választott társául a 25 éves Natalie Kuckenburg személyében. A színész párkapcsolata sokakat meglepett, hiszen előző kapcsolata után sokáig szingliként élt. Az új szerelem azonban gyorsan komolyra fordult, és a korkülönbség ellenére harmonikusnak tűnnek együtt.
És persze nem feledkezhetünk meg a világ egyik legismertebb sármőréről sem. George Clooney hosszú évekig Hollywood egyik legkeresettebb agglegényének számított, ám amikor megismerte a nála 17 évvel fiatalabb Amal Alamuddint, minden megváltozott. Ma már két gyermek édesapjaként él boldog házasságban, bizonyítva, hogy a korkülönbség nem akadálya a stabil családi életnek.
Schóbert Lara Insta-posztja ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a magyar és külföldi hírességek világában a szerelem sokszor nem ismeri az évek által húzott határokat. Legyen szó 10, 20 vagy akár 30 év különbségről, a boldogság végső soron mindig a két ember közös döntése – és ez az, ami igazán számít.
