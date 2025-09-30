Schóbert Lara párja miatt felrobbant az internet: ezeket a sztárokat nem zavarja a hatalmas korkülönbség – Mutatjuk!

Nem újdonság a celebvilágban az olyan szerelmi történet, ahol a korkülönbség bizony jócskán meghaladja a tíz évet. Vannak, akik szerint a szerelem nem ismer határokat, mások viszont mindig hevesen vitatják az ilyen kapcsolatokat. Schóbert Lara friss posztja kapcsán most körbenéztünk: kik azok a hazai és nemzetközi hírességek, akiknél szintén hatalmas a korkülönbség, mégis boldog párkapcsolatban élnek.

Schóbert Lara újra együtt van milliomos szerelmével (Fotó: Szabolcs László)

Schóbert Lara és titokzatos párja

Schóbert Norbi és Rubint Réka lánya, Schóbert Lara nem először borzolja fel a kedélyeket a közösségi médiában, de mostani sztorija tényleg mindent vitt. Párjával Csereklei Dáviddal a nyár óta vannak együtt, ám az utóbbi időben egyre többen találgatták, hogy talán szakítottak – a közös fotók eltűntek, és sok követő szerint hűvösebb lett a hangulat körülöttük. Lara most azonban egy bensőséges képpel tiszta vizet öntött a pohárba: a sztori egyértelműen bizonyítja, hogy továbbra is egy párt alkotnak. A kommentelők természetesen azonnal kiszúrták, hogy a férfi jóval idősebb nála, de cseppet sem tűnik úgy, hogy ez zavarná őket – a fotón a 12 év ellenére is láthatóan boldogok együtt.

Schóbert Lara Csereklei Dávid párja boldog kedvesével (Fotó: Trenka Attila)

A kor csak egy szám

Az egyik legismertebb magyar celeb-pár, akiknél szintén jelentős a korkülönbség nem más, mint: Liptai Claudia és Pataki Ádám párosa. Bár kapcsolatuk indulásakor sokan csóválták a fejüket, az idő bebizonyította: ők tényleg egymásnak valók. A rajongók sokáig nem értették, hogy mit akarhat egy ilyen fiatal férfi Claudiától, de a műsorvezető és a cukrászmester kapcsolata harmonikus, és mára senki sem kérdőjelezi meg, hogy a köztük lévő 7 év bármin is változtatna. Egy biztos: szerelmük példaértékű és kortalan!

Pataki Ádám Liptai Claudia párja megtalálta a boldogságot (Fotó: Bors)

Boldogság és humor mindenekfelett

Kasza Tibi és kedvese, Manker azaz Darai Andrea szerelme szintén megmutatja nekünk, hogy a korkülönbség bizony nem akadály, ha valódi érzésekről van szó. Bár Tibi 16 évvel idősebb párjánál, a követők szerint mindig látszik rajtuk a boldogság és a humoros összhang. Az énekes és a fiatal influenszer párosa tökéletes példa arra, hogy a közös hullámhossz többet számít, mint egy születési évszám. A közös utazások, a családi pillanatok és a mindennapi természetesség is bizonyítja, hogy a köztük lévő korkülönbség helyett sokkal inkább az egymás iránti tisztelet, szeretet és feltétlen támogatás, ami számít!