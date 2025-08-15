„Rávettem a barátnőmet, hogy küldjön meztelen képeket magáról haveromnak – most attól félek, hogy ezzel a karjaiba taszítottam”

Egy férfi kicsit sem hétköznapi problémával fordult az elismert szakértőhöz, elmondása szerint ugyanis rávette a barátnőjét, hogy küldjön meztelen képeket magáról a haverjának – és csak utólag látta be, hogy ez ostoba hibának bizonyult.

A férfi mára már megbánta kérését Fotó: Freepik

Elmondása szerint most attól fél, hogy ezzel a karjaiba taszította őt, és folyamatosan retteg, hogy elveszíti a barátnőjét.

A páromnak lenyűgöző teste van, amit szeret megmutatni – és én egyszerűen nem tudok betelni vele. Homokóra alakja van, hosszú lábakkal és darázsderekkal, akár Jessica Rabbitnek. Tudva, hogy mennyire felizgat a teste, néha küld nekem meztelen fotókat, amikor nem vagyunk együtt, hogy szexi hangulatba hozzon mire hazaérek, vagy csak hogy ugrasszon és szórakoztasson. Nyolc éve vagyunk együtt, és a harmincas éveink közepén járunk.

A férfi ezt követően arra is kitért, hogy nemrég azt mondta neki, hogy szerinte igazságtalan, hogy csak ő élvezheti ezt a gyönyörű látványát. Úgy fogalmazott, „kár, hogy senki más nem láthatja azokat a fotókat, amiket nekem küld”, majd megkérdezte, zavarná-e, ha megosztaná azokat a barátjával.

Barátnője eleinte nem nagyon akarta a dolgot, párja azonban addig kérlelte míg végül beadta a derekát.

Megadtam neki a barátom telefonszámát, és mondtam, hogy közvetlenül neki küldje el a képeket. A barátom később azt mondta, le volt nyűgözve. Majd néhány nappal ezelőtt rajtakaptam, hogy kuncog a telefonján. Amikor megkérdeztem, min nevet, elpirult, és azt mondta, a barátom küldött neki néhány képet – a saját nemi szervéről…

A férfit ekkor elöntötte a féltékenység, miután meglátta, hogy barátja jóval nagyobb méretekkel rendelkezik, mint ő. Elmesélte azt is, hogy nem sokkal később, miközben a párja zuhanyzott megnéztem a telefonját, és rájött, hogy már olyan képeket – sőt videókat is – küld a haverjának, amiket neki soha nem mutatott meg.

Rosszul vagyok ettől, és iszonyúan dühös vagyok magamra. Biztos vagyok benne, hogy köztük már egy viszony van kialakukóban, de fogalmam sincs, mit tegyek

– zárta tanácskérő levelét a férfi.