Mekkora az átlagos péniszméret? Lerántjuk a leplet az igazságról

Ha kíváncsi vagy a tényekre, és annak a mögöttes pszichológiájára, hogy miért érinti a férfiasság átlagméretének kérdése annyi férfi önbizalmát, olvass tovább. Cikkünkből kiderül, mekkora valójában az átlagos péniszméret!

Az átlagos péniszméret kisebb, mint gondolnád.

Fotó: iprachenko / Shutterstock

Mekkora az átlagos péniszméret? Most kiderül!

Az átlagos péniszméret pontos meghatározása nem egyszerű, sok adat kering az interneten, és sokszor meglepően eltérő eredményeket találni. Vajon milyen hosszúság számít átlagosnak? Ez a kérdés sok férfit – és nőt – foglalkoztat, úgyhogy a következőkben lássuk, mit mondanak a számok.

Mit mutatnak a tudományos mérések?

Az átlagos péniszhossz meghatározására végzett kutatások között akadnak olyanok, amelyek során a tudósok önbevallásos adatokkal dolgoztak. Az ily módon felállított eredmények általában jócskán túlbecsülik a valóságot, sokan ugyanis túlzó méreteket adnak meg, így érdemes elsősorban a kutatók által mért adatok alapján közzétett eredményekre támaszkodni.

Ezek szerint a merev pénisz átlagos hossza nagyjából 13 centiméter körüli.

Nyugalmi állapot

A flaccid (lágy) állapotban mért átlag valamivel kisebb, nagyjából 9 centiméter. Ez ugyanakkor nagyban függ a testhőmérséklettől és a pillanatnyi állapottól.

Egy 15 ezer férfit vizsgáló kutatás eredményei szerint az átlagos péniszhossz merev állapotban 13 centiméter.

Fotó: woodpencil / Shutterstock

Mi a helyzet a gigaméretekről szóló legendákkal?

A 20-25 centiméteres átlagméretekről szóló történetek valószínűleg szájról-szájra terjedő legendák, amelyekben olyan méreteket sztereotipizálnak, amelyek a valóságban sokkal ritkábban fordulnak elő. A hivatalos mérések szerint egy pénisz csupán az esetek 5 százalékában nagyobb a 13 centiméteres átlagnál. Gigaméteretek tehát valóban léteznek, de nem ez az átlag, nem beszélve arról, hogy az ilyen extra méretekkel rendelkező férfiakat körüllengő mítoszok, melyek szerint a nőket jobban képesek kielégíteni, általánosságban véve szintén téves megítélések. Miért? Mérj le 25 centit és rá fogsz jönni.

Miért foglalkoztat ez mégis annyi férfit?

Ez a kérdés jóval izgalmasabb, mint maga a méret. Valljuk be, a legtöbb férfi normális mérettel rendelkezik, mégis sokan képesek aggódni a férfiasságuk nagysága miatt. Ennek egyik oka a társadalmi elvárások. A felnőttfilmekben, filmekben, sőt a férfiak közti poénkodásokban is rendszeresen előkerül a méret, mint a férfiasság egyik legfontosabb mércéje. Ha valaki úgy érzi, neki „nem elég nagy”, az könnyen szorongáshoz, frusztrációhoz, sőt szélsőséges esetben testképzavarhoz vezethet. Ez a „kis pénisz szindróma" nem ritka, és az érintettek sokszor orvosi úton próbálnak nagyobb méreteket elérni, holott a legtöbben teljesen normális adottságokkal bírnak.