Kéz nélkül is lehetséges? Az örömszerzésnek ezt a fajtáját így még biztosan nem próbáltad

Az örömszerzést többféleképpen elérhetjük. Bár manapság hozzájuthatunk szinte bármilyen kellékhez és rengeteg lehetőség áll rendelkezésünkre, azonban a szintribáció egy teljesen új szintre emeli az intim élményt. Egy szakértő ennek kapcsán felfedte, milyen előnyökkel jár a szóban forgó önkielégítési forma, hangsúlyozva az egészségünkre gyakorolt pozitív hatását.
A szintribráció az önkielégítés egy sokkal szolidabb formája, amihez szó szerint semmire sincs szükséged, csupán a combjaidra.
Ez a technika magában foglalja a lábak keresztbe tételét és a combok összeszorítását, gyakran ringatással vagy dörzsöléssel kombinálva
– magyarázta Kimberly Thomas szexterapeuta a Women’s Health-nek. Azonban nem elég, ha pusztán keresztbe teszed a lábaidat, ugyanis elsajátításához némi gyakorlásra lesz szükséged.
Ebből a technikából számtalan előnyöd származhat fizikai és mentális téren is, miközben egy kis izgalmat csempészhetsz a szürke hétköznapokba.
Az önkielégítés legtöbb módszere nem éppen a diszkrécióról híres, ennek azonban ez a legnagyobb előnye. Ha nem egyedül élsz, hanem lakótársakkal vagy esetleg egy családi nyaraláson veszel részt, a szintribációba anélkül vághatsz bele, hogy bárki is észre venné. Fontos azonban, hogy nyugodt környezetet válassz.
A szintribáció tökéletese módja annak, hogy jobban felfedezd a testedet és azt, hogy mire van szükséged. Ráadásul ezt a technikát még a korlátozott mozgásképességű emberek is használhatják.
Köztudott, hogy az önkielégítés hozzájárul a kortizolszint csökkenéséhez és segít a jó közérzet megteremtésében., hiszen dpoamint, endorfint és oxitocint szabadít fel. Így nem mehetünk el stresszoldó hatása mellett sem.
A szintribáció nagyon sokoldalú, hiszen szinte bármilyen más kellemes tevékenységekkel ötvözhető, akár a kezedre szavazol, akár partneredre.
Cikkünkből tehát megtudhattad, hogy mi is az a szintribáció és, hogy mennyi előnyöd származhat belőle. Így, ha legközelebb azt tapasztalod, hogy a kedvenc kis eszközöd lemerült vagy a párod éppen nem ér rá, akkor bátran próbáld ki ezt a nem mindennapi módszer és dobd fel vele a hangulatod!
Az alábbi videóból megtudhatod, mi történik, ha örökre abbahagyod az önkielégítést:
