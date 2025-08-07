„Lefeküdtem egy idegennel a vonaton – most terhes vagyok, és nem tudom, ki az apa”

Online kért tanácsot egy névtelenségét megtartó nő, aki ugyan várandós, de fogalma nincs róla ki az apa. Mindezt úgy, hogy már régóta párkapcsolatban él. Mint írja, már hónapok óta próbálkoztak, így kedvese igazi csodababának véli a pocaklakót. Ezzel a kismama is egyet ért, csak már azzal nem, hogy tényleg ő e a biológiai apa. Egy időben ugyanis, amikor pár hétre szakítottak, ő több férfival is ágyba bújt. Mindezt pedig védekezés nélkül tette.

Fogalma nincs róla, ki a gyerek apja Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Szégyellem, de össze-vissza lefeküdtem emberekkel. Dühös és csalódott voltam a saját testem miatt, és nem használtam óvszert. A szenvedély néhány volt kollégával izgalmas volt, de a legemlékezetesebb az volt, amikor egy ismeretlennel szeretkeztem egy mozgó vonat WC-jében Newcastle felé. Most pedig terhes vagyok, amitől egyszerre vagyok boldog és halálra rémült

- osztott meg problémáját kiemelve, párjával rengeteg költöttek lombikprogramra. Annyira ráálltak a babaprojektre, hogy a szex köztük már nem is az élvezetről szólt.

Természetesen nem mondtam el neki, hogy lefeküdtem másokkal. Meggyőztem, hogy ez az ő gyermeke, és hogy az időpontok stimmelnek, de valójában én magam sem vagyok biztos benne. Arról nem is beszélve, hogy ő sem buta.

Történetét olvasva közölték vele, habára helyzet nem ideális, a legfontosabb az, hogy végre valóra válik az álma és rá kell most fókuszálnia. Majd ha pedig megszületett, ráér akkor kitalálni, hogyan tovább:

Addig is a legfontosabb feladatod, hogy egészségesen és nyugodtan készülj anyaként az új életedre.

(via)