Ő ölhette meg a 20 éves Andit Szolnokon: „Gyönyörű, barna hajú angyalka volt...”

Információink szerint szerda (nov. 12.) éjjel, végzetes tragédia történt az egyik szolnoki panellakásban, a Hild Viktor utcában. Andi néhány hónappal ezelőtt költözött az egyik négyemeletes ház, 2. emeletén található bérelt lakásába.

Szolnokon a rendőrök hosszasan helyszíneltek Fotó: Török Gergely

Szolnokon sokan megdöbbentek a tragédián

A rendőrség az üggyel kapcsolatban egyelőre nem ad tájékoztatást, így azt az információt sem erősíti meg hivatalosan, hogy emberölés történt. A szomszédok azonban tudni vélik, hogy a lányt egy vele egykorú férfi, talán a párja több késszúrással gyilkolta meg. Mikor munkatársaink az épülethez értek, a helyszínelők még javában dolgoztak.

Egy gyönyörű, rövid, barna hajú angyalka volt. Áradt belőle az életöröm. Magáról persze nem sokat beszélt, de azt tudtuk, hogy jár hozzá egy fiú, akivel már az összeköltözést fontolgatták

– mondta a Borsnak az egyik lakó.

- Bagoly típusú ember vagyok, ezért is meglepő, hogy semmilyen veszekedést nem hallottam Andi lakásából. Rejtély, hogy pontosan mi előzhette meg a tragédiát – magyarázta egy másik szomszéd, aki csak egyszer látta a fiatal hölgy barátját a házban. Akkor nem tűnt fel neki, hogy valami probléma lenne a pár között.

A Bors megkereste a fiatal lány munkahelyét is. A gyorsétteremben Andrea kollégái nem kívántak nevük és arcuk vállalásával nyilatkozni, de annyit elmondtak, hogy leggyakrabban éjszaki műszakban dolgozott, mert az magasabb bérezéssel jár.

- Tervei voltak. Arról álmodozott, hogy egyszer vesz egy saját lakást és családot alapít. Roppant igazságtalan, hogy ilyen fiatalon el kellett mennie.