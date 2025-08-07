Egy vagyonért kelt el egy Tolkien könyv, lehet neked is van ilyen otthon

J.R.R. Tolkien A hobbit című regényének egyik ritka első kiadása 43 ezer fontért (csaknem 20 millió forint) kelt el egy árverésen Nagy-Britanniában.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

A szerda este zárult online árverésen a világ számos tájáról licitáltak, aminek köszönhetően az Auctioneum aukciósház előzetes becslésének mintegy négyszereséért kelt el a kötet. A licitet végül egy brit gyűjtő nyerte meg.

"Ez egy csodálatos eredmény egy nagyon különleges könyvnek" - nyilatkozta Caitlin Riley, az aukciósház könyvszakértője.

A most kalapács alá került könyv egyike annak a mindössze 1500 példánynak, amelyet 1937-ben nyomtattak. Ezek közül mára legfeljebb pár száz példány maradhatott fenn, így a kortárs irodalom lekeresettebb könyvei közé tartoznak.

Tolkien művét az Auctioneum munkatársai fedezték fel egy bristoli hagyatéki felszámolás során. Mint Caitlin Riley felidézte, nem hitt a szemének, amikor a zöld szövetbe burkolt, Tolkien fekete-fehér saját rajzaival illusztrált kötetet lapozgatni kezdte.

Tolkien A hobbitot az Oxfordi Egyetemen professzorként töltött évei alatt írta. A most fellelt példány Hubert Priestley botanikus családi könyvtárából származott, aki maga is kapcsolatban állt az Oxfordi Egyetemmel.

"Valószínű, hogy ők ketten ismerték egymást" - mutatott rá az aukciósház, megjegyezve, hogy mindketten leveleztek C.S. Lewis íróval, aki szintén oktatott Oxfordban.

2015-ben 75 millió forintnak megfelelő összegért kelt el a londoni Sotheby's árverésén A hobbit egyik első kiadása, amelynek különlegességét az adta, hogy a Tolkien által kitalált tünde nyelven írták hozzá az ajánlást.

A hobbit A Gyűrűk Ura előzménytörténete, világszerte több mint 100 millió példányban kelt el.