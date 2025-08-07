Egy vagyonért kelt el egy Tolkien könyv, lehet neked is van ilyen otthon

J.R.R. Tolkien A hobbit című regényének egyik ritka első kiadása 43 ezer fontért (csaknem 20 millió forint) kelt el egy árverésen Nagy-Britanniában.
A szerda este zárult online árverésen a világ számos tájáról licitáltak, aminek köszönhetően az Auctioneum aukciósház előzetes becslésének mintegy négyszereséért kelt el a kötet. A licitet végül egy brit gyűjtő nyerte meg.
"Ez egy csodálatos eredmény egy nagyon különleges könyvnek" - nyilatkozta Caitlin Riley, az aukciósház könyvszakértője.
A most kalapács alá került könyv egyike annak a mindössze 1500 példánynak, amelyet 1937-ben nyomtattak. Ezek közül mára legfeljebb pár száz példány maradhatott fenn, így a kortárs irodalom lekeresettebb könyvei közé tartoznak.
Tolkien művét az Auctioneum munkatársai fedezték fel egy bristoli hagyatéki felszámolás során. Mint Caitlin Riley felidézte, nem hitt a szemének, amikor a zöld szövetbe burkolt, Tolkien fekete-fehér saját rajzaival illusztrált kötetet lapozgatni kezdte.
Tolkien A hobbitot az Oxfordi Egyetemen professzorként töltött évei alatt írta. A most fellelt példány Hubert Priestley botanikus családi könyvtárából származott, aki maga is kapcsolatban állt az Oxfordi Egyetemmel.
"Valószínű, hogy ők ketten ismerték egymást" - mutatott rá az aukciósház, megjegyezve, hogy mindketten leveleztek C.S. Lewis íróval, aki szintén oktatott Oxfordban.
2015-ben 75 millió forintnak megfelelő összegért kelt el a londoni Sotheby's árverésén A hobbit egyik első kiadása, amelynek különlegességét az adta, hogy a Tolkien által kitalált tünde nyelven írták hozzá az ajánlást.
A hobbit A Gyűrűk Ura előzménytörténete, világszerte több mint 100 millió példányban kelt el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.