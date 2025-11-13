Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
„Erős kar, bátor szív, testvéri szeretet” – Új, mentést segítő járművet kapott a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 14:46
A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. és a vállalatcsoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány együttműködésével egy korszerű, gyorsbeavatkozó járművet tudhat magáénak a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság.

Egyedülálló együttműködés eredményét láthattuk a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság (BÖT) épületében november 13-án, csütörtök reggel. Ünnepélyesen átadták a gyorsbeavatkozó járművet, amellyel hatékonyan vonulhatnak föl a balesetek helyszínén. A tűzoltók évek óta segítik az MKIF Zrt. munkáját az M1-es autópályán, ahová évente több mint száz alkalommal riasztják őket. 

Bicskei Önkéntes Tűzoltóság
Egy korszerű, gyorsbeavatkozó járművet tudhat magáénak a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság.  Fotó: Markovics Gábor

Új, mentést segítő járművet kapott a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság 

Az átadón beszédet mondott a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Pro Filii Alapítvány alapítója, Mészáros Lőrinc, az MKIF Zrt. vezérigazgatója, Németh Tamás, Bicske polgármestere és a BÖT elnöke, Bálint Istvánné Andrea, valamint a térség országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán. Jelen volt Takács József, a bicskei Petőfi Művelődési Központ vezetője és Dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes igazgató is.

A korábbi jármű egy 45 éves, kétszemélyes Mercedes volt, tehát a cseréje időszerű volt. Az új, ötszemélyes járművel gyorsabban és gördülékenyebben tudnak felvonulni az utakra, hogy segítséget nyújtsanak. A tűzoltók által a szaknyelvben csak „pályaszer” autónak nevezett jármű különlegessége, hogy személyautó méretű, így az autópályán is jobban manőverezhető és gyorsabb. A jármű az átadás után azonnal szolgálatba állt. 

Mészáros Lőrinc megerősítette, hogy a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság számíthat a segítségre és a támogatásra.

A Mészáros Csoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében évente közel 20 milliárd forintot fordít jótékonysági célokra. Olyan ügyek mellé állunk, amelyek létfontosságú szerepet töltenek be egy közösség életében

– emelte ki Mészáros Lőrinc. 

A tűzoltók nap mint nap emberfeletti munkát végeznek. Odaadással és bátorsággal mentenek emberi életeket, óvják és védelmezik otthonunkat és a környezetünket. Ezért döntöttünk úgy, hogy segítjük a munkájukat, mindemellett fontos kiemelnem, hogy ezzel nem csak a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság munkájához, hanem a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéhez is hozzájárulunk, hiszen a két szervezet szorosan együttműködik.

Megjegyezte: reméli, hogy nem lesz túl gyakran szükség a jármű bevetésére, hiszen ezzel akkor vonulnak fel, amikor baj van. 

2025.11.13 A Pro Filii Alapítvány, az MKIF Zrt. és a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság közös sajtóeseménye, ahol egy úgynevezett gyorsbeavatkozású jármű kerül átadásra.
Mészáros Lőrinc és Németh Tamás a gyorsbeavatkozó járművel Fotó: Markovics Gábor

A Koncessziós Társaság és a Bicskei Önkéntes Tűzoltók közös munkája évek óta bizonyítja, hogy az autópályán csak összefogással lehet biztonságot teremteni. Ez az új jármű nem csupán egy autó, hanem a közös felelősségvállalás és a hatékony együttműködés jelképe. Amíg az MKIF Zrt. az utakon dolgozik a közlekedők biztonságáért, addig a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság tagjai nap mint nap munkájukkal segítik a bajbajutottakat, életeket mentenek mind az utakon, mind Bicske térségében 

– mondta Németh Tamás. 

Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere és a BÖT elnöke kiemelte a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság szerepét az M1 autópálya működésében, hiszen gyakori a műszaki mentési feladat az autópályás beavatkozás során. 

Az új autó nemcsak korszerűbb, hanem biztonságosabb és hatékonyabb is: míg a régi kocsiban két tűzoltó fért el, az újban öten. Ez a jármű előrelépés, a tűzoltóságunk fejlődését és a közlekedők biztonságát is szolgálja. Polgármesterként és a tűzoltóság elnökeként őszinte hálámat szeretném kifejezni. Az adománnyal tűzoltóink gyorsabban, hatékonyabban és biztonságosabban tudják ellátni feladataikat.

Külön köszönetet mondott a Mészáros Csoport tulajdonosának, aki 2021-ben 100 millió forintos támogatást adott ahhoz, hogy vegyenek egy új fecskendőautót.

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője gratulált Mészáros Lőrincnek a társadalmi felelősségvállaláshoz. Hangsúlyozta, hogy minden idők legnagyobb vállalkozását hajtják végre a gyorsforgalmi úthálózaton. Köszönetet mondott Bicskének is, hogy fontosnak tartja a közösség támogatását, valamint dicsérte a bicskei tűzoltók munkáját.

Sok hasonlóság fedezhető fel támogató és támogatott között. A Bicskei Önkéntes Tűzoltóság fejlődése és megítélése jól tükrözi azt az elismertséget, melyet áldozatos munkával, méltán vívtak ki maguknak a tűzoltó bajtársak. A támogatók pedig sok-sok dédelgetett álom megvalósulását tették lehetővé, mellyel páratlan megbecsülést szereztek ezen a vidéken. A támogatók és a támogatottak is önként vállalták, amit tesznek, mert szeretik lakóhelyünket és a közösséget, amelyben élünk

– fogalmazott a képviselő.

A Pro Filii Alapítvány és az MKIF Zrt. nem először fogott össze a bicskei tűzoltókért: 2023 nyarán a bicskei önkéntesek Magyarországon egyedülálló akkumulátoros feszítő-vágó berendezéseket kaptak, amelyeket azóta is számos életmentő beavatkozásnál használtak.

Máté János református lelkész megáldotta a járművet. Idézte a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság védőszentjét, Szent Flóriánt:

Erős kar, bátor szív, testvéri szeretet

Ez a Tűzoltóság jelmondata, tükrözi azt az önzetlen segíteni akarást, amely a tűzoltók fáradhatatlan munkáját és az alapítványokkal való együttműködést is jellemzi.

Az áldás után Mészáros Lőrinc átadta a jármű kulcsát Bálint Istvánné Andrea polgármester asszonynak, Iványi Ádám parancsnokhelyettes pedig bemutatta a 200 lóerős járművet. 

2025.11.13 A Pro Filii Alapítvány, az MKIF Zrt. és a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság közös sajtóeseménye, ahol egy úgynevezett gyorsbeavatkozású jármű kerül átadásra.
Fotó: Markovics Gábor

 

