Baukó Éva nem tud megbékélni: „Ez kegyetlenség és lelkileg engem nagyon megvisel!”

Ahogy azt a Bors is megírta: kedden kiderültek az Ázsia Expressz új évadának szereplői, azonban eredetileg a TV2 sikerműsorában szerepelt volna Baukó Éva is. Nem is akárkivel, hanem barátja, Lakatos Levente oldalán vett volna részt, viszont az egykori valóságshow-szereplő visszamondta az indulást. Éva döntésének okairól eddig nem lehetett tudni semmit, de most a Borsnak kitálalt eredeti játékostársáról és elárulta, mi áll valójában a visszalépése mögött.

Baukó Éva Ázsia Expressz-es szereplését az egészségügyi állapota miatt mondta vissza (Fotó: Máté Krisztián)

Szerinte Lakatos Levente visszaélt az egészségügyi adataival

Egészen februárig semmilyen bajom nem volt, de januárban már tudtuk, hogy fogunk menni együtt a Levivel a műsorba. Aztán elkezdtünk készülni és március elején kezdtem érezni, hogy nem vagyok jól. Ekkor azonban minden titkomat megosztottam, mivel azt hittem, hogy jóban vagyunk. Viszont arra nem számítottam, hogy ő később majd a személyes egészségügyi adataimat a nagy nyilvánosság elé fogja tárni a megkérdezésem nélkül. Szerintem ez kegyetlenség és lelkileg engem nagyon megvisel!

– kezdte lapunknak Baukó Éva, aki azt is elmondta, hogy pontosan milyen egészségügyi problémákkal küzd, amiket Lakatos Leventével is megosztott.

Baukó Éva betegsége áll a visszamondás mögött

„Azt kell tudni, hogy van egy autoimmun pajzsmirigybetegségem, ami akkor derült ki, mikor elkezdtem különféle vizsgálatokra járni a lombik miatt. Aztán elkezdett nálam egy stresszes autoimmun állapot beállni, ami nyár elején tetőzött, de akkor még nem tudtam, milyen betegségem van. Azonban többször kerültem be a sürgősségire magas pulzussal és pánikroham szerű tünetekkel... Majd azt javasolták, hogy forduljak pszichiáterhez, de én nem hagytam magam és elmentem egy újabb pajzsmirigy kivizsgálásra, ahol kiderült: túlműködik a pajzsmirigyem” – mesélte a médiaszemélyiség, akinek a szakemberek azt tanácsolták, hogy kezelje a pajzsmirigy túlműködését, ugyanis egészségügyi problémája miatt folyamatosan fogy.

Baukó Éva Lakatos Levente oldalán tűnt volna fel a műsorban, de aztán Dulin Metta helyettesítette őt (Fotó: TV2)

„Nem gyengeség, hogy az egészségem miatt nem mentem”

Baukó Éva egy ideje már el is kezdte kezeltetni a betegségét, azonban elárulta, hogy nagyon nem könnyű úgy higgadtnak maradni, hogy egy, a barátjának hitt illető privát információkat tereget ki róla. Legalábbis Éva azt állítja, hogy Lakatos Levente az Ázsia Expressz egyik epizódjában viccelődött az ő betegségével, sőt azt mondta, hogy gyávaságból nem vállalta a műsort.

Tegnap egyébként felhívott engem és azt mondta, hogy nem akart engem megbántani. De basszus, gondolkodunk azelőtt, hogy mondunk valamit, nem? Én neki nem adtam rá felhatalmazást, hogy ilyen privát adatokat elmondjon rólam

– fakadt ki magából.