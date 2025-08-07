Gonorreát diagnosztizáltak egy 6 éves kislánynál, aki szexuális kapcsolatban állt egy családtagjával

Egy hatéves kislány gonorreát kapott, miután „szexuális kapcsolatot” létesített egy családtagjával. A lesújtó részleteket júliusban a liverpooli polgári és családjogi bíróságon tartott tárgyaláson tárták fel, amelyet egy helyi hatóság indított, és amely azt állította, hogy a gyermek anyja vagy nagybátyja felelős a szexuális úton terjedő fertőzéshez vezető bántalmazásért.

Gonorreát kapott egy 6 éves kislány - Fotó: Pexels

A családjogi bíróság, amely szigorú bejelentési korlátozások mellett működik az érintettek személyazonosságának védelme érdekében, meghallgatta, hogy a lánynál 2023 júniusában diagnosztizáltak gonorreát. A helyi hatóság az anyát és a nagybátyját vádolta meg, azt állítva, hogy akkoriban fertőzöttek voltak, és ezért felelősek lehetnek.

Gonorreát kapott a kislány, az anya és a nagybácsi lehet a felelős

A lány anyja, aki nem jelent meg a meghallgatáson, és a nagybátyja is tagadta, hogy szexuálisan megfertőzték volna a lányt, megkérdőjelezték a tesztelési folyamatot, és azt állították, hogy semmi bizonyíték nincs arra, hogy bármelyikük is bántalmazta volna a gyereket.

Egy bíró 2024-ben korábban már felmentette a párost a szexuális zaklatás vádja alól ugyanazon a bíróságon, de a Fellebbviteli Bíróság hibákat talált az eljárásban, és újratárgyalást rendelt el a legfelsőbb bíróság előtt.

A gyermek nagymamáját és partnerét, akik nem fertőzöttek, kizárták a lehetséges bűnösök közül. Az apa is mentesült a felelősség alól, mivel akkoriban rácsok mögött ült.

A legutóbbi eljárásban az anya írásbeli vallomásában elhangzott, hogy 2023 júniusában két férfival létesített védekezés nélküli szexuális kapcsolatot, míg a nagybácsi az előző hónapban három partnerrel vallotta be a szexuális kapcsolatot.

A szóbeli bizonyítékok szerint a nagybácsi „2023. május 23-án vagy akörül” kezdett tüneteket mutatni, és két nappal később pozitív lett a gonorrea és a klamidia tesztje. A bíróságon beismerte, hogy a diagnózis felállítása után egy héttel folytatott védekezés nélküli szexuális kapcsolatot – írja a Liverpool Echo .

2023 június elején a kislány szeme megduzzadt, vörös és viszkető lett, ami miatt elvitték orvoshoz.