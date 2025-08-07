Gonorreát diagnosztizáltak egy 6 éves kislánynál, aki szexuális kapcsolatban állt egy családtagjával

Egy hatéves kislány gonorreát kapott, miután „szexuális kapcsolatot” létesített egy családtagjával. A lesújtó részleteket júliusban a liverpooli polgári és családjogi bíróságon tartott tárgyaláson tárták fel, amelyet egy helyi hatóság indított, és amely azt állította, hogy a gyermek anyja vagy nagybátyja felelős a szexuális úton terjedő fertőzéshez vezető bántalmazásért.
A családjogi bíróság, amely szigorú bejelentési korlátozások mellett működik az érintettek személyazonosságának védelme érdekében, meghallgatta, hogy a lánynál 2023 júniusában diagnosztizáltak gonorreát. A helyi hatóság az anyát és a nagybátyját vádolta meg, azt állítva, hogy akkoriban fertőzöttek voltak, és ezért felelősek lehetnek.
A lány anyja, aki nem jelent meg a meghallgatáson, és a nagybátyja is tagadta, hogy szexuálisan megfertőzték volna a lányt, megkérdőjelezték a tesztelési folyamatot, és azt állították, hogy semmi bizonyíték nincs arra, hogy bármelyikük is bántalmazta volna a gyereket.
Egy bíró 2024-ben korábban már felmentette a párost a szexuális zaklatás vádja alól ugyanazon a bíróságon, de a Fellebbviteli Bíróság hibákat talált az eljárásban, és újratárgyalást rendelt el a legfelsőbb bíróság előtt.
A gyermek nagymamáját és partnerét, akik nem fertőzöttek, kizárták a lehetséges bűnösök közül. Az apa is mentesült a felelősség alól, mivel akkoriban rácsok mögött ült.
A legutóbbi eljárásban az anya írásbeli vallomásában elhangzott, hogy 2023 júniusában két férfival létesített védekezés nélküli szexuális kapcsolatot, míg a nagybácsi az előző hónapban három partnerrel vallotta be a szexuális kapcsolatot.
A szóbeli bizonyítékok szerint a nagybácsi „2023. május 23-án vagy akörül” kezdett tüneteket mutatni, és két nappal később pozitív lett a gonorrea és a klamidia tesztje. A bíróságon beismerte, hogy a diagnózis felállítása után egy héttel folytatott védekezés nélküli szexuális kapcsolatot – írja a Liverpool Echo .
2023 június elején a kislány szeme megduzzadt, vörös és viszkető lett, ami miatt elvitték orvoshoz.
A vizsgálatok kimutatták, hogy a kisgyermek jobb szeme fertőződött meg, míg a szeméremtestről vett váladék „gyengén pozitív” eredményt mutatott, a vizeletvizsgálat pedig „kétes” eredményt adott a gonorrea szempontjából. Ugyanebben az évben június 14-én további vizsgálatok, köztük torok- és szeméremtestről vett váladékminták megerősítették, hogy az anyánál gonorrea volt.
Kiderült, hogy a kislányt a testvérével a nagymama nevelte, aki együtt élt az élettársával és a gyerekek nagybácsijával. Az anya csak alkalomszerűen "beugrott" hozzájuk, akkor a gyerekekkel együtt aludt. Az édesanya és a nagybácsi is szerhasználó volt, züllött életet folytattak.
A szakértők egyöntetűen úgy vélik, hogy a kislány csak szexuális úton kaphatta el a betegséget, tehát az anya vagy a nagybácsi fajtalankodott vele. A népharag miatt a nagymama és a gyerekek kénytelenek voltak elköltözni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.