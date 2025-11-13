Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Párizs fekete péntekje mindent megváltoztatott: a Bataclan-merénylet és a „Bataclan-nemzedék” születése

Párizs
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 15:00
merényletévfordulóBataclan
Tíz éve, 2015. november 13-án támadók nyitottak tüzet a Bataclan koncerttermében és Párizs több pontján. A 130 halálos áldozattal járó terrorsorozat máig meghatározza Franciaország emlékezetét.

2015. november 13-án Párizs esti nyüzsgését percek alatt háborús csend váltotta fel. A Bataclanban az Eagles of Death Metal koncertjén három, az Iszlám Államhoz köthető támadó nyitott tüzet a közönségre.

A Bataclan-mulató, ahol a mészárlás volt.
A Bataclan mulató, ahol a mészárlás történt Fotó: Hans Lucas via AFP

A mészárlás 90 áldozatot követelt; a Stade de France-nál és több teraszon elkövetett akciókkal együtt 130 halottat és több száz sebesültet hagyott maga után ez az éjszaka, Franciaország történelmének egyik legsúlyosabb terrortámadása. Franciaországban azóta „Bataclan-nemzedékről” beszélnek: fiatalokról, akik egy koncert és egy terasz szabadságát akarták, és a mindennapok ellen irányuló terror célpontjai lettek. A 2021–2022-es per végén az egyetlen életben maradt vádlottat, Salah Abdeslamot életfogytiglanra ítélték. A Bataclan homlokzatán emléktábla sorolja a neveket;  a megemlékezéseken ma már inkább a túlélők visszaemlékezései vannak túlsúlyban. Ez azt is jelzi, hogy lassan gyógyulnak a sebek, és inkább a jövővel foglalkoznak a franciák. Galériánkban a tíz évvel ezelőtti terrortámadásra emlékezünk.

<<enter caption here>> on November 16, 2015 in Paris, France.
<<enter caption here>> on December 4, 2015 in Paris, France.
Galéria: Tíz éve történt a Bataclan: egy párizsi éjszaka, amely mindent megváltoztatott
1/12
Tíz éve történt a Bataclan: egy párizsi éjszaka, amely mindent megváltoztatott

 

