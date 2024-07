Ők azok a magyar sztárok, akik lombikprogrammal estek teherbe

Nincs is nagyobb boldogság, mint amikor egy nőnek sok év küzdelem után végre valóra válik az álma, kisbabát vár. Csézy is végtelenül boldog, hiszen tíz év küzdelem, bizakodás, csalódás, sírás után ő is elmondhatja, lombikprogram segítségével ugyan, de édesanya lesz. De nem az énekesnő az egyetlen hazai híresség, aki beültetéssel esett teherbe. Legutóbb Tornóczky Anita mesélt őszintén arról, hogy mesterséges úton fogant meg gyermeke, de hosszú a sor.

Csézy számára a lombikprogram hozta meg a sikert (Fotó: Szabolcs László)

Csézy

Az énekesnő tíz éve vágyott arra, hogy édesanya legyen. De hiába tettek meg mindent párjával, természetes úton nem jött össze a baba. De nem adták fel, éveken keresztül küzdöttek azért, végül a lombikprogram maradt az utolsó esélyük. Ez testileg és lelkileg is nagyon megviselte Csézy-t, de ott sem koronázta siker rögtön a beavatkozásokat. Így hatalmas csodaként éli meg az énekesnő, hogy 44 éves korában végül idén megfogant a baba.

A 45 éves Tornóczky Anita első gyermeke is lombik segítségével fogant (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Tornóczky Anita

Az augusztusban 45. születésnapját ünneplő sztár is nemrég jelentette be, hogy várandós. Anita egyszer ugyan teherbe esett, de elvetélt és utána már nem lett várandós. De nem adta fel párjával, ők is lombikra jelentkeztek. Öt nagyon nehéz év kellett hozzá, hogy végül bejelenthessék: babájuk lesz. Anita azóta azért küzd, hogy ledöntse a falakat, mivel itthon még mindig tabu a lombik téma.

Solti Ádám és felesége Berni első babájukat elvesztették (Fotó: RTL Klub)

Solti Ádám és Berni

A népszerű színész és felesége Csézy bejelentése napján ünnepelték kisfiuk, Beni első születésnapját. Solti Berni és Solti Ádám hét éven keresztül próbálkoztak a szülővé válással, a fiatal feleség számos lombikkezelésen átesett, mire megfogant első gyermekük. A sztáranyuka nemrég arról is mesélt, hogy a rengeteg hormon, a stimulálások mennyire megviselték a szervezetét, például mai napig hiába próbálkozik a fogyással és a hormonháztartása sem állt helyre.

Debreczeni Zita és Gianni is évekig próbálkoztak, nem jött össze a baba (Fotó: Szabolcs László)

Debreczeni Zita és Gianni Annoni

A gyönyörű fotóművész és az olasz sztárséf mindig azt tervezték, hogy majd gyerekek hada veszi őket körül. Ők is sokáig próbálkoztak, amíg belátták, természetes úton nem lesz várandós Zita. Így először az inszeminációban bíztak, majd jött a lombik. Első kisfiuk, Gianfranco Máté 2020 augusztusában született, a tizedik kezelés után fogant meg. Mindenképpen szerettek volna kistestvért, Zita teherbe is esett, de az első trimeszter végén elvetélt. A sztáranyuka csodának éli meg, hogy később szerencsére újra várandós lett és tavaly márciusban életet adott második gyermeküknek.