Profi sminkes fedte fel a trükköt – Ezzel az egyszerű sminktippel sokkal karcsúbbnak tűnik az arcod

Az arcfestés fortélyai nem csupán arra valók, hogy elfedd a bőrhibáidat és kiemeld a szemeidet. A megfelelő kontúrtechnikával formálhatod is az arcodat! Azonban ehhez értened kell a fényekhez, az árnyékoláshoz, és fontos jól ismerned az arcod struktúráját is. Pályka Nikolett profi sminkes osztotta meg trükkjeit! Mutatjuk a legjobb arckarcsúsító sminktippeket!

Profi sminktippek a karcsúbb arcért: mutatjuk a szakember trükkjeit!

Fotó: Dmytro Buianskyi / shutterstock

A kontúrozás alapja a fényekkel és az árnyékokkal való játék.

A sminkes arcformánként eltérő technikákat javasol.

A jó kontúrtechnika kulcsa az arc struktúrájának ismerete és az alapos eldolgozás.

Arckarcsúsító sminktippek: próbáld ki te is, nem fogsz csalódni!

A közösségi média tele van erősen rajzolt kontúrokkal, amik messze állnak a naturális megjelenéstől. A megfelelő technikával azonban természetes módon formálhatod arcodat.

A jól elkészített kontúr nem fog maszkhatást kelteni, csak finoman kiemeli az arc természetes szépségét.

– mondja Pályka Nikolett sminkes szakember.

Szerinte a technika lényege a fényekkel és árnyékokkal való játék:

„[...] amit sötétítünk, az háttérbe húzódik, amit világosítunk, az előtérbe kerül” – magyarázza a szakember egyszerűen.

Ez határozza meg azt, hogyan formálhatjuk előnyösen arcunkat:

„Ha karcsúbb arcot szeretnénk elérni, a legfontosabb szabály, hogy a sötétebb árnyalatok mindig az arc külső részeire kerüljenek, és a satírozás felfelé irányuljon” – emeli ki Nikolett. Hozzátette, hogy a lefelé húzott vagy vízszintesen felvitt kontúr épp az ellenkező hatást keltheti, és még szélesebbnek mutatja majd az arcunkat.

Kontúrozás arcforma szerint

Kerek arc karcsúsítása

A kerek arc kontúrozásánál a cél a nyújtás. A sminkes hangsúlyozza, hogy ennél az arcformánál az arccsont alatti árnyékolás kiemelt szerepet kap.

„A kontúrt a fül irányából indulva, enyhén felfelé satírozzuk. A halántékot is finoman árnyékolhatjuk. Az állkapocs hangsúlyozása segít karakteresebbé tenni az arcformát” – tanácsolja a szakember.

Sminktipp: pirosítóval és highlighterrel is formálhatjuk arcunkat. A szakember szerint ezeket az arc felső részein érdemes eldolgoznunk.

Szögletes arc kontúrozása

Egy szögletesebb arcot ezzel szemben nem formálni, hanem lágyítani kell a sminkkel.