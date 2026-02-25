Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Profi sminkes fedte fel a trükköt – Ezzel az egyszerű sminktippel sokkal karcsúbbnak tűnik az arcod

kontúrozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 15:15
sminktippeksminktrükkkarcsúsítás
Tudtad, hogy már néhány jól irányzott ecsetvonással hihetetlenül látványos változást érhetsz el? Próbáld ki a szakember egyszerű, de hatásos sminktippjeit a feltűnően karcsúbb arcért!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az arcfestés fortélyai nem csupán arra valók, hogy elfedd a bőrhibáidat és kiemeld a szemeidet. A megfelelő kontúrtechnikával formálhatod is az arcodat! Azonban ehhez értened kell a fényekhez, az árnyékoláshoz, és fontos jól ismerned az arcod struktúráját is. Pályka Nikolett profi sminkes osztotta meg trükkjeit! Mutatjuk a legjobb arckarcsúsító sminktippeket!

Sminktippiket alkalmazó fiatal nő ecsettel festi az arcát.
Profi sminktippek a karcsúbb arcért: mutatjuk a szakember trükkjeit!
Fotó: Dmytro Buianskyi / shutterstock
  • A kontúrozás alapja a fényekkel és az árnyékokkal való játék.
  • A sminkes arcformánként eltérő technikákat javasol.
  • A jó kontúrtechnika kulcsa az arc struktúrájának ismerete és az alapos eldolgozás.

Arckarcsúsító sminktippek: próbáld ki te is, nem fogsz csalódni!

A közösségi média tele van erősen rajzolt kontúrokkal, amik messze állnak a naturális megjelenéstől. A megfelelő technikával azonban természetes módon formálhatod arcodat.

A jól elkészített kontúr nem fog maszkhatást kelteni, csak finoman kiemeli az arc természetes szépségét.

– mondja Pályka Nikolett sminkes szakember.

Szerinte a technika lényege a fényekkel és árnyékokkal való játék:

„[...] amit sötétítünk, az háttérbe húzódik, amit világosítunk, az előtérbe kerül” – magyarázza a szakember egyszerűen.

Ez határozza meg azt, hogyan formálhatjuk előnyösen arcunkat:

„Ha karcsúbb arcot szeretnénk elérni, a legfontosabb szabály, hogy a sötétebb árnyalatok mindig az arc külső részeire kerüljenek, és a satírozás felfelé irányuljon” – emeli ki Nikolett. Hozzátette, hogy a lefelé húzott vagy vízszintesen felvitt kontúr épp az ellenkező hatást keltheti, és még szélesebbnek mutatja majd az arcunkat.

Kontúrozás arcforma szerint

Kerek arc karcsúsítása

A kerek arc kontúrozásánál a cél a nyújtás. A sminkes hangsúlyozza, hogy ennél az arcformánál az arccsont alatti árnyékolás kiemelt szerepet kap.

„A kontúrt a fül irányából indulva, enyhén felfelé satírozzuk. A halántékot is finoman árnyékolhatjuk. Az állkapocs hangsúlyozása segít karakteresebbé tenni az arcformát” – tanácsolja a szakember.

Sminktipp: pirosítóval és highlighterrel is formálhatjuk arcunkat. A szakember szerint ezeket az arc felső részein érdemes eldolgoznunk.

Szögletes arc kontúrozása

Egy szögletesebb arcot ezzel szemben nem formálni, hanem lágyítani kell a sminkkel.

„A cél nem az arc átformálása, hanem a markáns vonások harmonizálása. Az állkapocs sarkait és a homlok széleit érdemes finoman tompítani” – mondja Nikolett, és hozzáteszi, hogy itt a gondos satírozásra is nagyon fontos odafigyelni a szép, természetes hatás érdekében.

A kontúrozás legfontosabb pontjai

Az arccsont a legmeghatározóbb pont a kontúrozásnál.

A sminkes szerint az alatta elhelyezett árnyék kiemeli a csontozatot, ezzel karcsúbb hatást adva a megjelenésnek. 

„Az állkapocs mentén elhelyezett kontúr határozott keretet ad az arcnak, míg a hajtő menti árnyékolás a homlokot teszi arányosabbá.”

Sminktippek az orr kontúrozásához

Az orr kontúrozásánál nagyon fontos a precizitás: Nikolett szerint külön technikát igényel.

„Az orr két oldalára húzott vékony árnyékvonalak keskenyítik az orr formáját, amit egy finoman elhelyezett highlighter az orrnyergen tovább erősít” – magyarázza a szakember, aki azt is kiemelte, hogy ha természetes, lágy kontúrt szeretnénk, itt is ügyeljünk arra, hogy óvatos mozdulatokkal elsatírozzunk minden vonalat.

Milyen termékeket válasszunk a kontúrozáshoz?

Nikolett szerint a sminktermék kiválasztása a bőrtípustól és a céltól függ:

„A krémes kontúr természetesebb, bőrbe simuló hatást ad a sminknek, ezért ez jó választás lehet egy szárazabb bőrtípusnak, és jobban mutat egy érettebb bőrön is. De a por állagú termékek könnyebben kezelhetőek, és mattító hatásuknak köszönhetően egy zsírosabb bőrön tartósabbak lehetnek.”

Nikolett hozzátette, hogy a professzionális sminkeknél gyakori, hogy kombinálják a termékeket, és a két technika kombinációjával érik el a legtökéletesebb eredményt.

Lifting: fiatalító sminktippek a szakembertől

A fiatalosabb megjelenést több termék és sminktrükk alkalmazásával érhetjük el. Pályka Nikolett szerint a kulcs abban rejlik, hogy a smink egészének felfelé kell építkeznie: a kontúrt, a pirosítót és a highlightert is az arccsont mentén, felfelé, satírozó mozdulatokkal kell felhelyezni.

Ugyanez az elv vonatkozik a szemsminkre és a szemöldökformázásra is. Így érhető el a feszesebb, fiatalosabb hatás.

Mik a kontúrozás során elkövetett leggyakoribb hibák?

A sminkes szerint az egyik tipikus probléma az, hogy túl sötét árnyalatot választunk, amitől az egész smink maszkszerű, természetellenes lesz.

„Szintén gyakori probléma a rossz elhelyezés vagy az eldolgozás hiánya, ami éles csíkokat eredményez" – teszi hozzá a szakember.

Ami még torzíthatja a végeredményt:

„[...] ha túl sok terméket használunk, és az, ha nem megfelelő fényviszonyok mellett készítjük a sminket" – figyelmeztet a sminkes.

A technika akkor mondható sikeresnek, ha szinte észrevétlen, de így is harmonikusabbá varázsolja az arcot.

A következő videóból egy szuper sminktrükköt sajátíthatsz el a kerek arcforma kontúrozásához:

A sminktippek csak akkor lesznek igazán hatásosak, ha beveted az alábbi videóban látható arcjóga gyakorlatokat:

