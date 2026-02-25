Profi sminkes fedte fel a trükköt – Ezzel az egyszerű sminktippel sokkal karcsúbbnak tűnik az arcod

Az arcfestés fortélyai nem csupán arra valók, hogy elfedd a bőrhibáidat és kiemeld a szemeidet. A megfelelő kontúrtechnikával formálhatod is az arcodat! Azonban ehhez értened kell a fényekhez, az árnyékoláshoz, és fontos jól ismerned az arcod struktúráját is. Pályka Nikolett profi sminkes osztotta meg trükkjeit! Mutatjuk a legjobb arckarcsúsító sminktippeket!
A közösségi média tele van erősen rajzolt kontúrokkal, amik messze állnak a naturális megjelenéstől. A megfelelő technikával azonban természetes módon formálhatod arcodat.
A jól elkészített kontúr nem fog maszkhatást kelteni, csak finoman kiemeli az arc természetes szépségét.
– mondja Pályka Nikolett sminkes szakember.
Szerinte a technika lényege a fényekkel és árnyékokkal való játék:
„[...] amit sötétítünk, az háttérbe húzódik, amit világosítunk, az előtérbe kerül” – magyarázza a szakember egyszerűen.
Ez határozza meg azt, hogyan formálhatjuk előnyösen arcunkat:
„Ha karcsúbb arcot szeretnénk elérni, a legfontosabb szabály, hogy a sötétebb árnyalatok mindig az arc külső részeire kerüljenek, és a satírozás felfelé irányuljon” – emeli ki Nikolett. Hozzátette, hogy a lefelé húzott vagy vízszintesen felvitt kontúr épp az ellenkező hatást keltheti, és még szélesebbnek mutatja majd az arcunkat.
A kerek arc kontúrozásánál a cél a nyújtás. A sminkes hangsúlyozza, hogy ennél az arcformánál az arccsont alatti árnyékolás kiemelt szerepet kap.
„A kontúrt a fül irányából indulva, enyhén felfelé satírozzuk. A halántékot is finoman árnyékolhatjuk. Az állkapocs hangsúlyozása segít karakteresebbé tenni az arcformát” – tanácsolja a szakember.
Sminktipp: pirosítóval és highlighterrel is formálhatjuk arcunkat. A szakember szerint ezeket az arc felső részein érdemes eldolgoznunk.
Egy szögletesebb arcot ezzel szemben nem formálni, hanem lágyítani kell a sminkkel.
„A cél nem az arc átformálása, hanem a markáns vonások harmonizálása. Az állkapocs sarkait és a homlok széleit érdemes finoman tompítani” – mondja Nikolett, és hozzáteszi, hogy itt a gondos satírozásra is nagyon fontos odafigyelni a szép, természetes hatás érdekében.
Az arccsont a legmeghatározóbb pont a kontúrozásnál.
A sminkes szerint az alatta elhelyezett árnyék kiemeli a csontozatot, ezzel karcsúbb hatást adva a megjelenésnek.
„Az állkapocs mentén elhelyezett kontúr határozott keretet ad az arcnak, míg a hajtő menti árnyékolás a homlokot teszi arányosabbá.”
Az orr kontúrozásánál nagyon fontos a precizitás: Nikolett szerint külön technikát igényel.
„Az orr két oldalára húzott vékony árnyékvonalak keskenyítik az orr formáját, amit egy finoman elhelyezett highlighter az orrnyergen tovább erősít” – magyarázza a szakember, aki azt is kiemelte, hogy ha természetes, lágy kontúrt szeretnénk, itt is ügyeljünk arra, hogy óvatos mozdulatokkal elsatírozzunk minden vonalat.
Nikolett szerint a sminktermék kiválasztása a bőrtípustól és a céltól függ:
„A krémes kontúr természetesebb, bőrbe simuló hatást ad a sminknek, ezért ez jó választás lehet egy szárazabb bőrtípusnak, és jobban mutat egy érettebb bőrön is. De a por állagú termékek könnyebben kezelhetőek, és mattító hatásuknak köszönhetően egy zsírosabb bőrön tartósabbak lehetnek.”
Nikolett hozzátette, hogy a professzionális sminkeknél gyakori, hogy kombinálják a termékeket, és a két technika kombinációjával érik el a legtökéletesebb eredményt.
A fiatalosabb megjelenést több termék és sminktrükk alkalmazásával érhetjük el. Pályka Nikolett szerint a kulcs abban rejlik, hogy a smink egészének felfelé kell építkeznie: a kontúrt, a pirosítót és a highlightert is az arccsont mentén, felfelé, satírozó mozdulatokkal kell felhelyezni.
Ugyanez az elv vonatkozik a szemsminkre és a szemöldökformázásra is. Így érhető el a feszesebb, fiatalosabb hatás.
A sminkes szerint az egyik tipikus probléma az, hogy túl sötét árnyalatot választunk, amitől az egész smink maszkszerű, természetellenes lesz.
„Szintén gyakori probléma a rossz elhelyezés vagy az eldolgozás hiánya, ami éles csíkokat eredményez" – teszi hozzá a szakember.
Ami még torzíthatja a végeredményt:
„[...] ha túl sok terméket használunk, és az, ha nem megfelelő fényviszonyok mellett készítjük a sminket" – figyelmeztet a sminkes.
A technika akkor mondható sikeresnek, ha szinte észrevétlen, de így is harmonikusabbá varázsolja az arcot.
A következő videóból egy szuper sminktrükköt sajátíthatsz el a kerek arcforma kontúrozásához:
A sminktippek csak akkor lesznek igazán hatásosak, ha beveted az alábbi videóban látható arcjóga gyakorlatokat:
