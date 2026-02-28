Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Így sminkelj a horoszkópod szerint – Kos nő sminkrutin, hogy kihozd magadból a maximumot

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 10:15
Kos csillagjegysminktipphoroszkóp
Melyik csillagjegyben születtél? Ha Kos nő vagy, akkor ez a cikk neked szól! Lássuk, hogy milyen sminkkel hozhatod ki magadból a maximumot, milyen színek állnak neked a legjobban!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Kedves Kos nő, most a te csillagjegyed következik, lássuk, az asztrológia szerint milyen az a smink, amivel igazán tündökölhetsz, hiszen tudjuk, hogy imádod ha minden szem rád szegeződik!

Egy nő profilból a fején Kos nő szarvakkal.
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock
  • Kos csillagjegyű nő jellemzése.
  • Szemsmink: füstös hatás, fényes árnyalatok.
  • Erőteljes bronzosítás, egyszerűen elkészíthető frizura.

Horoszkóp sminkrutin – Így sminkel egy igaz Kos nő

Milyen egy Kos csillagjegyű nő?

A Kos nő tele van energiával, lendülettel, és mindig készen áll arra, hogy meghódítsa a világot. Magadra ismersz? Na ugye! Nem csoda, hogy sminkednek is pontosan ezt a tüzes, lendületes kisugárzást kell tükröznie! Ha te is Kos vagy, akkor jól tudod, hogy a hagyományos, visszafogott stílus nem igazán a te világod. Imádod, ha van benne valami izgalom, egy kis csavar, ami kiemeli a személyiségedet.

Nem véletlen, hogy a Kos csillagjegyhez passzoló smink a karakteres, határozott vonalakról, meleg árnyalatokról és a színek játékáról szól. Munkahely? Egy váratlan vacsorameghívás? Te, kedves Kos nő, mindig megállod a helyed.  

Lássuk, milyen smink passzol leginkább a csillagjegyedhez!

Szemsmink  

A Kos nő tekintete mindig magával ragadó, izzik az elszántságtól és a szenvedélytől. Ezt a csillogást érdemes kihangsúlyozni a szemsminkkel is. Az őszi paletta legmelegebb tónusai – gondolj a bronzra, a rozsdára, a bordóra és az aranyra – tökéletesek erre a célra. Egy könnyű füstös hatás mindig jó választás, de nem kell túlzásba vinni. A mozgó szemhéjat világosabb, fényes árnyalatokkal érdemes kiemelni, míg a mélyítővonalba kerüljön egy mélyebb, matt szín, hogy meglegyen a mélység.

Persze, a tusvonal sem maradhat ki, nem baj, ha vastagabbat húzol a szokásosnál, hiszen a Kos nő amúgy sem a visszafogottságáról híres! Utána pedig ne felejtsd el szempillaspirált!  

Rúzs  

Az erőteljes, karakteres színek állnak neked a legjobban, úgyhogy nyugodtan vedd elő a klasszikus pirosakat és mély bordókat. Ezek az árnyalatok nemcsak erőt sugároznak, hanem azt is, hogy te bizony nem félsz megmutatni magad.

Egy női száj bordóval kirúzsozva rajt a a Kos no csillagjegy szimbóluma.
A Kos nőnek jól állnak a feltűnő színű rúzsok. 
Fotó: Allexxandar / Shutterstock

Kontúr és pirosító  

A Kos nő arca tele van élettel, ezt a sminknek is tükröznie kell. A bronzosítóval ne fukarkodj: finoman satírozd az arccsont alá, az állvonalra és a halántékra is, hogy az arcod még karakteresebb legyen. A kontúrozásnál figyelj arra, hogy ne legyen túl éles, inkább legyen természetes, de határozott. Így az arcod dinamikus, energikus, mégis nőies marad.  

Ez a kis extra pirosító is jöhet, a megjelenésed friss és üde lesz tőle.  

Frizuratippek 

A Kos nőnek nincs ideje órákig a tükör előtt álldogálni – a frizura legyen gyors, mégis stílusos. Egy magas copf vagy egy laza, de kontrollált hullámos frizura tökéletes választás.  

Fontos, hogy a hajad egészséges és fényes legyen, így egy kis hajfény spray és száraz sampon mindig legyen kéznél, hogy bármikor frissnek tűnjön a megjelenésed. 

Hallgass relaxációs zenét sminkelés közben:

 

