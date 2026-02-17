Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Így sminkelj a horoszkópod szerint – Szűz sminkrutin 

Nincs szükség kihívó színekre, te vagy az, aki „csendben” ragyog. Lássuk milyen színek állnak jól a Szűz csillagjegyűeknek. Horoszkóp sminkrutin sorozatunk 2. része következik.
Kedves SZŰZ, tarts velünk, mert most rólad és a csillagjegyedhez köthető sminktitkokról lesz szó, amikkel jó, ha tisztában vagy! Lássuk, hogy sminkelj a horoszkópod szerint. 

  • A Szűzre nő precíz, rendszerető, praktikus lélek, ami a sminkjén is meglátszik.
  • A földszínek állnak hozzájuk a legközelebb, zöld, a bézs, a barna vagy a natúr árnyalatok.
  • Ezért ne told túl a sminkelést.

Így sminkelj a horoszkópod szerint – a Szűz, és a kifinomult elegancia titkai

Egy Szűz csillagjegyű nő pontosan tisztában van vele, hogy nincs szüksége harsány színekre ahhoz, hogy kitűnjön a tömegből. A kifinomult elegancia a fegyvere, a részletekre figyel, ezért e jegy szülötte igazi stílusikon. Ha te is ebben a jegyben születtél, a letisztult megjelenést kedveled, a természetes szépség híve vagy, sallangok nélkül. 

A Szűz jegyű nő

Az asztrológia pontos képet ad mind a 12 csillagjegy jelleméről. A Szűzre igaz, hogy precíz, rendszerető, praktikus lélek, ami a sminkelési szokásain is meglátszik. Nem szereti a feltűnősködést, de a háttérbeolvadást is kerüli. Titokzatos, de mégis megközelíthető marad. Elképesztő, hogyan egyensúlyozik a két véglet között. 

Milyen színek állnak legjobban egy Szűz csillagjegyű nőnek?

A Szüzek két lábbal állnak a földön, nem csoda, hogy a földszínek állnak hozzájuk a legközelebb. A zöld, a bézs, a barna vagy a natúr árnyalatok nemcsak nyugtató hatásúak, de egyszerre praktikusak és elegánsak is. Egy Szűz nem fog 20 percig tűnődni azon, hogy milyen ruhát vegyen fel, a barna és a fehér kombinációja mindig megmenti a nehezebben induló reggeleken. 

Egy nő pakolja a sminkkészletét a horoszkópja szerint
A horoszkóp szerint a Szűz csillagjegy nem csak a smink terén, de a hajszín megválasztásánál is a természetességre törekszik.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

A Szűz nő nem rejti el magát rétegek mögé. Nála a smink inkább csak egy kis finom hangsúly. Egy leheletnyi rézszínű szemhéjpúder, hozzá barna szempillaspirál – és már kész is a természetes, mégis megnyerő megjelenés. Natúr sminkje szinte bármelyik szetthez illik. Ha valami újdonságra vágyik, csak feldob egy sötétebb színű barna rúzst és máris megvan az a bizonyos kis extra, amivel garantáltan felejthetetlen lesz a megjelenése.

Arcápolás

A Szűz nő tisztában van vele, hogy minden az alapoknál dől el. Ha az arcbőrödre nem vigyázol, nem ápolod, mindegy milyen drága sminket kensz rá. A Szűz jegyűek lelkiismeretes bőrápolók, náluk nem fér bele, hogy akár egy este is sminkben feküdjenek le, vagy reggel kihagyják a fényvédőt. Következetességük pedig meghálálja erőfeszítéseiket.  

Az alábbi videóban láthatsz egy Szűz csillagjegy inspirálta sminket:

 

