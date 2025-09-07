Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Nagy szépség és divat kvíz – Most kiderül, hogyan öltözködj és sminkelj ősszel az évszaktípusod szerint

aktuális trendek
Mintás, egyszínű, testhezálló, laza, sportos vagy inkább klasszikusan elegáns? Ha te sem vagy biztos abban, milyen fazonú darabok állnak neked a legjobban, vagy hogyan válassz szoknyát, nadrágot, akkor töltsd ki legújabb divat kvízünket, amelyből megtudhatod, melyik stíluscsoportba tartozol.
Antalfi Krisztina
A divat kvíz, amely ezúttal segít meghatározni a divatstílusod, és ezáltal kiválasztani a megfelelő ruhadarabokat - legyen szó egy könnyed hétköznapról vagy alkalmi eseményről. A divatban ráadásul az a legjobb, hogy mindenki megtalálhatja a saját személyiségéhez illő divat stílust, akár a visszafogott eleganciát, a sportos lazaságot vagy a merész, trendi darabokat preferálod. Ha kíváncsi vagy, melyik irány áll hozzád a legközelebb, és hogyan tudod a gardróbodat úgy alakítani, hogy az igazán téged tükrözzön, akkor az alábbi kvíz segíthet eligazodni. Ez a nagy divat és szépség teszt játékos, mégis hasznos módja annak, hogy közelebb kerülj a saját öltözködési stílusodhoz.

ősz divat kvíz
Divat kvíz: most kiderül milyen a kedvenc öltözködési stílusod Fotó: Mariia Boiko /  Shutterstock 

Kvíz, amiből kiderítheted milyen stílus áll hozzád a legközelebb

Töltsd ki az alábbi divat és szépség tesztet, és tudd meg, hogy melyik típusba tartozol, valamint azt is, hogy az idei őszi trendek közül mely fazonok illenek hozzád a legjobban. Legyen szó mintás, monokróm, virágos, egyszínű, testhezálló vagy éppen derékhangsúlyos darabokról, ezúttal is segítünk eligazodni, milyen fazonok, stílusok és szabások emelik ki leginkább a szépséged és az erősségeid. Jelöld meg a rád leginkább illő válaszok betűjelét, azután nézd meg, hogy melyikből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó értékelést! Tesztre fel!

1. Hogyan viseled a színeket?

A) A hangulatomtól függően bármilyen színt felveszek.
B) Az élénk, kontrasztos és világos árnyalatokat kedvelem.
C) Inkább a pasztellszíneket részesítem előnyben.
D) A harmóniát szeretem ebben is.
E) Az egyszerű színeket kedvelem.
F) Általában egyetlen színt viselek.

2. Milyenek a vásárlási szokásaid?

A) Leginkább a piacot kedvelem.
B) Ha valami megtetszik, akkor azt megveszem.
C) Imádok vásárolni!
D) Előre listát készítek.
E) Csak akkor megyek boltba, ha szükségem van valamire.
F) Kizárólag minőségi árut veszek.

3. Mely jelzőket érzed igaznak magadra?

A) Válogatós és hóbortos.
B) Élénk és feltűnő.
C) Csinos, jól öltözött és nőies.
D) Összeszedett és rendezett.
E) Laza és lezser.
F) Egyszerű és elegáns.

4. Mit viselsz a munkahelyeden?

A) Egyedi darabokat, amelyek csak rám jellemzőek.
B) Figyelemfelkeltő holmikat. 
C) Csinos blúzokat vagy topokat.
D) Elegáns kosztümöket.
E) Könnyű kétrészeseket.
F) Alapdarabokat sok kiegészítővel.

5. Szabadidődben mit hordasz szívesen?

A) Klasszikus stílusú összeállításokat.
B) A legújabb divat szerinti darabokat.
C) Csinos, nőies holmikat.
D) Összeillő szetteket, melyek tükrözik az ízlésemet.
E) Farmert és kényelmes felsőt.
F) Valami egyszerűt, amit feldobok egy szép cipővel, táskával.

őszi divat kvíz és őszi színek
Melyik stílus illik hozzád? Fedezd fel a legjobb fazonokat és színeket az őszre Fotó: Iuliia Fadeeva /  Shutterstock 

6. Mit választanál egy ünnepi alkalomra?
A) Bársonyt, brokátot, csipkét.
B) Szokatlan és feltűnő ruhát.
C) Karcsúsított ruhát rafinált kiegészítőkkel.
D) Egy egyszerű, testhezálló darabot.
E) Kényelmes, divatos nadrágot vagy egy hosszú szoknyát, laza felsővel.
F) Elegáns ruhát vagy akár egy nadrágkosztümöt.

7. Többnyire milyen cipőt viselsz?

A) Nem feltétlenül a ruhámhoz választom.
B) Magas sarkút.
C) Csinos fazonút, amin van valami extra.
D) A táskámhoz illőt.
E) A kényelem a legfontosabb számomra.
F) A lényeg, hogy divatos legyen.

8. Milyenek a kedvenc ékszereid?

A) A szokatlan darabokat kedvelem.
B) Merészek, egyediek.
C) A valódi, kifinomult ékszereket szeretem.
D) Alig hordok kiegészítőt.
E) Mindig az aktuális divatból merítek.
F) Csak bizsut viselek.

9. Mit jelent számodra a smink?

A) Valami olyan dolgot, amivel kísérletezhetek.
B) Szeretem, ha látványos.
C) Szívesen töltök sok időt az elkészítésével.
D) Mindig ugyanúgy festem ki magam.
E) Csak keveset használom a sminkszereimet.
F) Feldobja a külsőmet.

10. Milyen jelenleg a frizurád?

A) Az a hangulatomtól függ.
B) Rendszeresen változtatom.
C) Hosszú hajam van.
D) A lényeg, hogy ápolt és rendezett legyen.
E) Könnyen kezelhető.
F) Divatos. 

Értékeléshez számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó értékelést! 

Ha a legtöbb válasz A – Kreatív

  • ÖLTÖZKÖDÉS: Értesz ahhoz, hogy különböző ruhadarabokkal és kiegészítőkkel egyedi és különleges megjelenést alakíts ki. Ruhatárad tele van régi és új darabok keverékével, amelyeket az évek alatt gyűjtöttél össze. Ritkán dobsz ki bármit, mivel tudod, hogy egy kis átalakítás után egyszer még használni fogod. Azért nem árt odafigyelni, mert túlzott kreativitásod miatt előfordulhat, hogy nem az alkalomhoz illően öltözöl fel. Számodra a vásárlás művészet: semmit sem szeretsz jobban, mint régi holmik között kutakodni, míg az áruházakat messziről elkerülöd. Ha szeretnéd még egyedibbé tenni a stílusod, akkor hordj bátran különleges öveket vagy olyan kendőket, amelyek teljesen elütnek a ruhádtól. Viselj etno ékszereket vagy egyedi tervezésű gombokat.
  • SMINK: Mindig a hangulatod határozza meg, hogy milyen make-upot készítesz aznap. Néha képes vagy elbíbelődni egy komplett arcfestéssel, máskor úgy érzed, elég egy hangsúlyos rúzs, hogy karaktert adj vele az arcodnak. Érdemes egy-két részletre odafigyelned, például a szemöldököd határozott kiemelésével tovább erősítheted az amúgy is sajátos megjelenésed. 

Szaténsál, Mango; Ára: 4.295 Ft

Szaténsál, Mango; Ára: 4.295 Ft
Szaténsál, Mango; Ára: 4.295 Ft

Köves fülbevaló, Parfois

Köves fülbevaló, Parfois
Köves fülbevaló, Parfois; Ára: 3.995 Ft

Szemöldök szett, Rimmel

Szemöldök szett, Rimmel; Ára: 2.199 Ft
Szemöldök szett, Rimmel; Ára: 2.199 Ft

Dúsító hatású rúzs, Pupa Milano

Dúsító hatású rúzs, Pupa Milano; Ára: 4.790 Ft
Dúsító hatású rúzs, Pupa Milano; Ára: 4.790 Ft

Ha a legtöbb válasz B – Extravagáns

  • ÖLTÖZKÖDÉS: Igazán értesz hozzá, hogy ha megjelensz valahol, akkor azonnal a figyelem középpontjába kerülj. A legutolsó divat szerint öltözködsz, még akkor is, ha az nem kimondottan előnyös számodra. Ruhatáradban sokféle darab megtalálható, olyanok is, amelyeket ötletszerűen vásárolsz, és nem biztos, hogy párosítani tudod őket a már meglévőkkel. Egyáltalán nem érdekel, hogy a ruháid praktikusak, illetve moshatóak-e. Az öltözködésedben a fő szempont a különlegesség, a legújabb trendek követése. Ne félj a kirívó ékszerektől, de egyszerre ne vegyél fel túl sokat. Dobd fel a szettjeit meghökkentő mintákkal és kontrasztos színekkel, de még a télikabátodat is egyedivé teheted egy színes kendővel, sállal vagy kitűzővel.
  • SMINK: Amennyiben extravagáns ruháidhoz megfelelő, különleges sminket is készítesz, viseld el, hogy olykor furcsán néznek rád az emberek, esetleg amolyan csodabogárnak tartanak. Persze ezt is lehet büszkén vállalni, ám a hétköznapokban talán mégis célravezetőbb, ha inkább a kevesebb több elvét követed. Az élénk színű szemhéjfesték, a hangsúlyos tusvonal és a sötét ajakfestés közül elég egyszerre egyet választanod. 
    Szaténruha, Mango
Szaténruha, Mango
Szaténruha, Mango; Ára: 17.995 Ft

Köves karkötő, Zara

Köves karkötő, Zara
Köves karkötő, Zara; Ára: 7.995 Ft

Super Definition szemhéjtus, Avon

Super Definition szemhéjtus, Avon; Ára: 2.599 Ft
Super Definition szemhéjtus, Avon;  
Ára: 2.599 Ft

Szemhéjpúder paletta Catrice, 2349 Ft

Szemhéjpúder paletta, Catrice; Ára: 2.349 Ft
Szemhéjpúder paletta, Catrice; Ára: 2.349 Ft

Ha a legtöbb válasz C – Romantikus

  • ÖLTÖZKÖDÉS: Szeretsz öltözködni, és általában előre eltervezed, hogy mit veszel fel. Ruháid mindig csinosak, és imádod olyan apró „finomságokkal” kiegészíteni őket, mint a masni vagy a fodor. Az összes típus közül talán te foglalkozol a legtöbbet magaddal és a megjelenéseddel. Szívesen próbálsz ki új arc- és testápolókat, parfüm nélkül ki sem lépsz a lakásból. Sok virágos holmid van, ez a kedvenc mintád. Dolgozni is nőies és csinos ruhákban jársz. Mindig az aznapi szettedhez illő alsóneműt választasz, még ha az kényelmetlen is. A virágmotívum nálad a kiegészítőknél is alap: így a hajadban, a táskádon és a cipődön egyaránt szívesen viseled. Szekrényedben főként magas sarkú lábbelik sorakoznak, legyen szó akár szandálról, akár csizmáról.
  • SMINK: A rózsaszín és barackos árnyalatú, selymes textúrájú szemhéjpúderek, pirosítók, csillogó rúzsok és szájfények sorakoznak a neszesszeredben. Kiemelten figyelsz a körmeire, nagy műgonddal fested ki, vagy készítteted el őket. A lakkok közül is a pasztell színűeket részesíted előnyben. Néha azért érdemes kilépned a cukorkafelhőből, és esélyt adnod más árnyalatoknak: a piros, a korall és a bordó is rendkívül nőies és divatos lesz idén ősszel. 
    Masni hajcsat, H&M
Masni hajcsat, H&M; Ára: 2.995 Ft
Masni hajcsat, H&M;  Ára: 2.995 Ft

Motoros kabát, Mohito

Motoros kabát, Mohito; Ára: 21.995 Ft
Motoros kabát, Mohito; Ára: 21.995 Ft


Mono szemhéjpúder Bourjois, 3849 Ft

Mono szemhéjpúder, Bourjois; Ára: 3.849 Ft
Mono szemhéjpúder, Bourjois; Ára: 3.849 Ft

Körömlakk, Miss Sporty

Körömlakk, Miss Sporty; Ára: 659 Ft
Körömlakk, Miss Sporty; Ára: 659 Ft

Ha a legtöbb válasz D – Klasszikus

  • ÖLTÖZKÖDÉS: A ruhatárad meglehetősen hivatalos, mindig szeretsz jól öltözötten megjelenni. Ragaszkodsz a megszokotthoz, újdonságokkal inkább csak nagyon ritkán próbálkozol. Megjelenésed kortalan és rendezett, nem viselsz merész kombinációkat. Hétköznap hordott szettjeid is elegánsak, akárcsak a szekrényed többi „lakója”. A kiegészítők cipő-táska-öv triumvirátusa mindig összehangolt, de egy picit merészebb sállal még tökéletesebb lehetne a megjelenésed. Nyugodtan csábulj el egy-egy trendi lábbeli vagy akár ékszer láttán!
  • SMINK: Ahogy a frizurádhoz, úgy egyszerű és előnyös sminkedhez is ragaszkodsz. Megtanultad ugyanis, hogy mi áll jól számodra, és a színeken, fogásokon nem szívesen változtatsz. Ezért történhet meg az, hogy a szemhéjfesték palettádnak egyes színei azonnal elfogynak, míg másokhoz hozzá sem nyúlsz. Pedig egy próbát megérnek: egy kis fehér a belső szemzugba, vagy a fekete helyett egy szürke, kék, lila szemceruza ragyogóbbá tenné a pillantásod. 
    Blézer díszes övvel, Reserved
Blézer díszes övvel, Reserved
Blézer díszes övvel, Reserved,; Ára: 22.995 Ft

Körömcipő, DeeZee/CCC

Körömcipő, DeeZee/CCC; Ára: 13.995 Ft
Körömcipő, DeeZee/CCC; Ára: 13.995 Ft

Szemceruza alverde/dm.hu, 1099 Ft

Szemceruza alverde/dm.hu; Ára: 1.099 Ft
Szemceruza alverde/dm.hu; Ára: 1.099 Ft

Ha a legtöbb válasz E – Természetes

  • ÖLTÖZKÖDÉS: Számodra elsődleges szempont a kényelem. Emiatt egy kicsit idegenkedsz a formális viseletektől, ugyanakkor nem szereted a rendezetlen megjelenést sem. Az egyszerű fazonok és vonalak illenek hozzád a legjobban. A nadrág és a lapos sarkú cipők a kedvenceid, nem igazán érdekel az aktuális divat, kiegészítőid is a minimalizmust tükrözik. Nem kedveled a feltűnő ékszereket, inkább a természetes anyagokat: a fát, a bőrt és a kagylót részesíted előnyben. A táskák közül a hátizsákok és a vállra akasztható változatok állnak közelebb az ízlésedhez.
  • SMINK: Nem fordítaz túl sok időt a sminkelésre – nem is illene hozzád a végzet asszonya külső. A fekete szempillaspirál, a mályvás pirosító, valamint a színezett ajakbalzsam hármasa maximálisan megfelel az igényeidnek. Olykor azért bátran kimerészkedhetsz egy picit a komfortzónádból: egy jól megválasztott highlighter például nem ront a természetes összhatáson. Épp ellenkezőleg: csak még élőbbé, kifejezőbbé teszi az arcod. Ahogy egy könnyed rúzs is ezt teszi. 
    Szövetnadrág, F&F
Szövetnadrág, F&F; Ára: 12.900 Ft
Szövetnadrág, F&F; Ára: 12.900 Ft
Fotó: StyleShoots

Karkötők szettben Zara, 8995 Ft

Karkötők szettben, Zara; Ára: 8.995 Ft
Karkötők szettben, Zara; Ára: 8.995 Ft

3 az 1-ben ajakbalzsam Biobalance, 2999 Ft

3 az 1-ben ajakbalzsam, Biobalance; Ára: 2.999 Ft
3 az 1-ben ajakbalzsam, Biobalance; Ára: 2.999 Ft

Folyékony highlighter, essence

Folyékony highlighter, essence; Ára: 1.499 Ft
Folyékony highlighter, essence; 
Ára: 1.499 Ft

Ha a legtöbb válasz F – Elegáns

  • ÖLTÖZKÖDÉS: Szeretsz időt fordítani magadra. Imádod a kiegészítőket, és előfordul, hogy többet költesz cipőkre és táskákra, mint ruhákra. Ha ebbe a típusba tartozol, életed során bizonyára több stílust is kipróbáltsz, de egy bizonyos kor felett már tudod, mi áll jól neked. Megfontoltan vásárolsz, a színekkel is óvatosan bánsz. Figyelemmel kíséred az aktuális divatot, de nem veszel el a trendekben, magabiztosan választasz. Az amúgy is csinos táskáidat dob fel egy kendővel vagy táskadísszel, így kiegészítőid még inkább tükrözni fogják eleganciádat.
  • SMINK: Kevesebb kozmetikumod van, de azok csakis minőségi termékek lehetnek. Igyekszel olyanokat választani, amelyek amellett, hogy kiemelik a vonásaid, gazdagon ápoló összetevőket is tartalmaznak. A számodra ugyanis a sminkelés az arcápolás része. Az alapozó kiválasztására fordítod talán a legtöbb figyelmet, és idegenkedsz a csillogástól. Szerencsére ma már a matt rúzsok között is találsz olyat, amelyik nem szárítja ki az ajkaidat.
    Velúrtáska, Reserved
Velúrtáska, Reserved; Ára: 25.995 Ft
Velúrtáska, Reserved; Ára: 25.995 Ft

Napszemüveg, Mohito

Napszemüveg, Mohito
Napszemüveg, Mohito; Ára: 5.995 Ft

Ultrakönnyű alapozó, Mádara

Ultrakönnyű alapozó, Mádara
Ultrakönnyű alapozó, Mádara; Ára: 16.190 Ft

Szempillaspirál, Giorgio Armani

Szempillaspirál, Giorgio Armani; Ára: 19.990 Ft
Szempillaspirál, Giorgio Armani; Ára: 19.990 Ft

Üzletlista: ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; shop.mango.com; zara.com.
További őszi divattippekért kattint az alábbi videóra:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

