Nagy szépség és divat kvíz – Most kiderül, hogyan öltözködj és sminkelj ősszel az évszaktípusod szerint

A divat kvíz, amely ezúttal segít meghatározni a divatstílusod, és ezáltal kiválasztani a megfelelő ruhadarabokat - legyen szó egy könnyed hétköznapról vagy alkalmi eseményről. A divatban ráadásul az a legjobb, hogy mindenki megtalálhatja a saját személyiségéhez illő divat stílust, akár a visszafogott eleganciát, a sportos lazaságot vagy a merész, trendi darabokat preferálod. Ha kíváncsi vagy, melyik irány áll hozzád a legközelebb, és hogyan tudod a gardróbodat úgy alakítani, hogy az igazán téged tükrözzön, akkor az alábbi kvíz segíthet eligazodni. Ez a nagy divat és szépség teszt játékos, mégis hasznos módja annak, hogy közelebb kerülj a saját öltözködési stílusodhoz.

Divat kvíz: most kiderül milyen a kedvenc öltözködési stílusod Fotó: Mariia Boiko / Shutterstock

Kvíz, amiből kiderítheted milyen stílus áll hozzád a legközelebb

Töltsd ki az alábbi divat és szépség tesztet, és tudd meg, hogy melyik típusba tartozol, valamint azt is, hogy az idei őszi trendek közül mely fazonok illenek hozzád a legjobban. Legyen szó mintás, monokróm, virágos, egyszínű, testhezálló vagy éppen derékhangsúlyos darabokról, ezúttal is segítünk eligazodni, milyen fazonok, stílusok és szabások emelik ki leginkább a szépséged és az erősségeid. Jelöld meg a rád leginkább illő válaszok betűjelét, azután nézd meg, hogy melyikből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó értékelést! Tesztre fel!

1. Hogyan viseled a színeket?

A) A hangulatomtól függően bármilyen színt felveszek.

B) Az élénk, kontrasztos és világos árnyalatokat kedvelem.

C) Inkább a pasztellszíneket részesítem előnyben.

D) A harmóniát szeretem ebben is.

E) Az egyszerű színeket kedvelem.

F) Általában egyetlen színt viselek.

2. Milyenek a vásárlási szokásaid?

A) Leginkább a piacot kedvelem.

B) Ha valami megtetszik, akkor azt megveszem.

C) Imádok vásárolni!

D) Előre listát készítek.

E) Csak akkor megyek boltba, ha szükségem van valamire.

F) Kizárólag minőségi árut veszek.

3. Mely jelzőket érzed igaznak magadra?

A) Válogatós és hóbortos.

B) Élénk és feltűnő.

C) Csinos, jól öltözött és nőies.

D) Összeszedett és rendezett.

E) Laza és lezser.

F) Egyszerű és elegáns.