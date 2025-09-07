Nagy szépség és divat kvíz – Most kiderül, hogyan öltözködj és sminkelj ősszel az évszaktípusod szerint

A divat kvíz, amely ezúttal segít meghatározni a divatstílusod, és ezáltal kiválasztani a megfelelő ruhadarabokat - legyen szó egy könnyed hétköznapról vagy alkalmi eseményről. A divatban ráadásul az a legjobb, hogy mindenki megtalálhatja a saját személyiségéhez illő divat stílust, akár a visszafogott eleganciát, a sportos lazaságot vagy a merész, trendi darabokat preferálod. Ha kíváncsi vagy, melyik irány áll hozzád a legközelebb, és hogyan tudod a gardróbodat úgy alakítani, hogy az igazán téged tükrözzön, akkor az alábbi kvíz segíthet eligazodni. Ez a nagy divat és szépség teszt játékos, mégis hasznos módja annak, hogy közelebb kerülj a saját öltözködési stílusodhoz.
Töltsd ki az alábbi divat és szépség tesztet, és tudd meg, hogy melyik típusba tartozol, valamint azt is, hogy az idei őszi trendek közül mely fazonok illenek hozzád a legjobban. Legyen szó mintás, monokróm, virágos, egyszínű, testhezálló vagy éppen derékhangsúlyos darabokról, ezúttal is segítünk eligazodni, milyen fazonok, stílusok és szabások emelik ki leginkább a szépséged és az erősségeid. Jelöld meg a rád leginkább illő válaszok betűjelét, azután nézd meg, hogy melyikből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó értékelést! Tesztre fel!
A) A hangulatomtól függően bármilyen színt felveszek.
B) Az élénk, kontrasztos és világos árnyalatokat kedvelem.
C) Inkább a pasztellszíneket részesítem előnyben.
D) A harmóniát szeretem ebben is.
E) Az egyszerű színeket kedvelem.
F) Általában egyetlen színt viselek.
A) Leginkább a piacot kedvelem.
B) Ha valami megtetszik, akkor azt megveszem.
C) Imádok vásárolni!
D) Előre listát készítek.
E) Csak akkor megyek boltba, ha szükségem van valamire.
F) Kizárólag minőségi árut veszek.
A) Válogatós és hóbortos.
B) Élénk és feltűnő.
C) Csinos, jól öltözött és nőies.
D) Összeszedett és rendezett.
E) Laza és lezser.
F) Egyszerű és elegáns.
A) Egyedi darabokat, amelyek csak rám jellemzőek.
B) Figyelemfelkeltő holmikat.
C) Csinos blúzokat vagy topokat.
D) Elegáns kosztümöket.
E) Könnyű kétrészeseket.
F) Alapdarabokat sok kiegészítővel.
A) Klasszikus stílusú összeállításokat.
B) A legújabb divat szerinti darabokat.
C) Csinos, nőies holmikat.
D) Összeillő szetteket, melyek tükrözik az ízlésemet.
E) Farmert és kényelmes felsőt.
F) Valami egyszerűt, amit feldobok egy szép cipővel, táskával.
6. Mit választanál egy ünnepi alkalomra?
A) Bársonyt, brokátot, csipkét.
B) Szokatlan és feltűnő ruhát.
C) Karcsúsított ruhát rafinált kiegészítőkkel.
D) Egy egyszerű, testhezálló darabot.
E) Kényelmes, divatos nadrágot vagy egy hosszú szoknyát, laza felsővel.
F) Elegáns ruhát vagy akár egy nadrágkosztümöt.
A) Nem feltétlenül a ruhámhoz választom.
B) Magas sarkút.
C) Csinos fazonút, amin van valami extra.
D) A táskámhoz illőt.
E) A kényelem a legfontosabb számomra.
F) A lényeg, hogy divatos legyen.
A) A szokatlan darabokat kedvelem.
B) Merészek, egyediek.
C) A valódi, kifinomult ékszereket szeretem.
D) Alig hordok kiegészítőt.
E) Mindig az aktuális divatból merítek.
F) Csak bizsut viselek.
A) Valami olyan dolgot, amivel kísérletezhetek.
B) Szeretem, ha látványos.
C) Szívesen töltök sok időt az elkészítésével.
D) Mindig ugyanúgy festem ki magam.
E) Csak keveset használom a sminkszereimet.
F) Feldobja a külsőmet.
A) Az a hangulatomtól függ.
B) Rendszeresen változtatom.
C) Hosszú hajam van.
D) A lényeg, hogy ápolt és rendezett legyen.
E) Könnyen kezelhető.
F) Divatos.
Értékeléshez számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó értékelést!
Ha a legtöbb válasz A – Kreatív
Szaténsál Mango, 4295 Ft
Köves fülbevaló, Parfois
Szemöldök szett, Rimmel
Dúsító hatású rúzs, Pupa Milano
Ha a legtöbb válasz B – Extravagáns
Köves karkötő, Zara
Super Definition szemhéjtus, Avon
Szemhéjpúder paletta Catrice, 2349 Ft
Ha a legtöbb válasz C – Romantikus
Motoros kabát, Mohito
Mono szemhéjpúder Bourjois, 3849 Ft
Körömlakk, Miss Sporty
Ha a legtöbb válasz D – Klasszikus
Körömcipő, DeeZee/CCC
Szemceruza alverde/dm.hu, 1099 Ft
Ha a legtöbb válasz E – Természetes
Karkötők szettben Zara, 8995 Ft
3 az 1-ben ajakbalzsam Biobalance, 2999 Ft
Folyékony highlighter, essence
Ha a legtöbb válasz F – Elegáns
Napszemüveg, Mohito
Ultrakönnyű alapozó, Mádara
Szempillaspirál, Giorgio Armani
