Így indítsd jól az újévet – 5+1 jól bevált otthoni kényeztető szépségpraktika

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 07:45
Az újév első napja tökéletes alkalom arra, hogy a szilveszteri buli után, az óév lezárásával kicsit megújuljunk. Ha érdekelnek az otthoni kényeztető szépségpraktikák, ez a cikk neked szól!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Az énidő neked is jár. Ebben cikkben hoztunk pár tippet, hogy az újév ne csak a fogadalmakról szóljon, hanem rólad is! Bemutatjuk a legjobban bevált otthoni kényeztető szépségpraktikákat.

Kényeztető szépségpraktikát alkalmazó fiatal nő
Néhány otthoni kényeztető szépségpraktikával biztosan jól indul az újév
Fotó: dekazigzag /  Shutterstock 
  • Ezek a legjobban bevált otthoni kényeztető szépségpraktikák.
  • Tegyél fel egy nyugtató arcpakolást, használj bőrradírt, hajmaszkot és a kezeidről se feledkezz meg.
  • Hidratálj belülről is, hiszen a szépség belülről fakad.

Teremtsd meg a hangulatot

Tedd fel a kedvenc zenéd, engedd meg a fürdővizet, dobj a kádba egy fürdőbombát, vagy adj hozzá a kedvenc fürdősódból. Gyújts meg pár illatgyertyát és feküdj be a kádba. 

Tegyél fel egy nyugtató arcpakolást

Készen vásárolt arcmaszk a legegyszerűbb megoldás, de akár otthon is elkészítheted az arcmaszkodat természetes hozzávalókból. Például pépesíts össze egy érett banánt, adj hozzá egy kis mézet és kend az arcodra. Hagyd rajta 20 percig majd most le.

Jöhet a bőrradír

Vedd elő a bőrradírod, és szabadulj meg a múlt év elhalt hámsejtjeitől. Ha kiszálltál a kádból, utána mindenképpen hidratálj testápolóval, hogy az évet friss és megújult bőrrel kezdhesd! 

Hajmaszk

Ha a tegnapi bulifrizurádból kimostad a hajlakkot, ideje kényeztetni a hajkoronádat is. Használhatsz drogériás hajmaszkokat, de éppúgy, mint egy arcpakolást, hajmaszkot is készíthetsz otthon. Argánolaj és rozmaringolaj keveréke például kiválóan táplálja a fejbőrt és a hajszálakat is. Masszírozod át jól a fejbőröd, hogy minél több hatóanyag jusson a fejbőrödbe. Az olajakat akár órákig a hajadon hagyhatod. 

A kezeidről se feledkezz meg

Kend be vastagon a kezed kézkrémmel és húzd fel a kozmetikai kesztyűd. Ha nem áll rendelkezésre kozmetikai kesztyű, egy régi pamutkesztyűt is használhatsz.

Hidratálj belülről is, hiszen a szépség belülről fakad

Minimum naponta 2,5 liter vizet igyál meg, ez talán már köztudomású tény. Egy szilveszteri buli után, pedig pláne ajánlott a hidratálás. Ha unod a vizet, dobd fel gyümölcsökkel, készíts limonádét.

Az újév első napja meghatározó lehet. Ezek az otthoni kényeztető szépségpraktikák segíthetnek abban, hogy jól induljon az újév. Kényeztesd magad és szánj időt a pihenésre. 

