A fiatalos megjelenés titka: így lesz újra friss és ragyogó az arcbőröd a szilveszteri buli után

A szilveszter velejárója az éjjelig tartó bulizás, az erősebb sminkelés, az édességek és egy-két (vagy akár több) pohár ital elfogyasztása. A bőrünket viszont ez megterhelheti. Egy átmulatott éjszaka után a bőrünk fakó, húzódik, és megjelennek a szem alatti karikák. Azonban néhány tudatos lépéssel bőrünk viszonylag gyorsan visszanyerheti szebb, frissebb, fiatalosabb megjelenését. Mutatjuk a buli utáni bőrápolás legfontosabb lépéseit!

A buli utáni bőrápolás segít helyreállítani a bőr egyensúlyát szilveszter után

A szilveszteri buli után a bőr gyakran fakóbb és érzékenyebb lehet.

A buli utáni bőrápolás segít kíméletesen helyreállítani az arcbőr egyensúlyát.

Mutatjuk, mire van igazán szüksége a bőrödnek szilveszter után.

Buli utáni bőrápolás: ezt neked is ki kell próbálnod!

A szilveszteri buli utáni bőrápolás legfontosabb célja nem a gyors látványjavítás, hanem a bőr valódi megnyugtatása. Egy hosszú éjszaka után az arcbőrünk érzékenyebb és vízhiányosabb, ezért ilyenkor érdemes kerülni az erős hatóanyagokat. A kíméletes tisztítás, a bőséges hidratálás és a pihentetés a legjobb, amit tehetünk a bőrünkkel.

Hidratálás kívül és belül

Egy átbulizott éjszaka után a bőr leggyakoribb problémája a vízhiány. A megfelelő folyadékbevitel segít belülről feltölteni a bőrt, ami rövid időn belül az arcodon is meglátszik. A levesek és a meleg teák is beleszámítanak a napi folyadékfogyasztásba. A külső ápolásnál pedig érdemes egy gazdagabb, táplálóbb hidratálót választani, amely segít megkötni a nedvességet. A szemkörnyékről sem szabad megfeledkezni: egy könnyű, hidratáló krém sokat javíthat a táskás szemek kinézetén.

Alapos, mégis kíméletes tisztítás

Buli után elengedhetetlen a gondos arctisztítás. A bőr gyakran érzékenyebb, ezért fontos, hogy ne durva lemosóval essünk neki. A gyengéd tisztítás segít eltávolítani a sminkmaradványokat és a szennyeződéseket anélkül, hogy tovább szárítaná az arcbőrt. Ha tisztítás után nem húzódik a bőröd, jó úton jársz.

Maszk, ami megnyugtat

Egy nyugtató, hidratáló arcmaszk buli után sokat segíthet. A hidratáló hatású maszkok csökkenthetik az irritációt, és frissebbé teszik az arcbőrt. Hetente egy-két alkalom ilyenkor bőven elegendő.