Hogyan előzhető meg az ősz haj? Tippek, amik tényleg segíthetnek

őszülés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 08:15
hajápolásősz haj
Az első ősz hajszál mindig váratlanul bukkan fel és általában rémülettel tölti el az embert. „Úristen öregszem” felkiáltások után viszont jobb, ha megnyugszunk, mert a jajveszékelés nem old meg semmit. Inkább alkalmazd az alábbi tippeket, hogy lelassítsd a folyamatot. Lássuk az őszülés elleni tippeket, hiszen a genetikán kívül sok apróságon múlik, milyen gyorsan kezdünk őszülni.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A haj őszülése természetes folyamat, ezt tudjuk. A melanint termelő sejtek idővel lassulnak, majd elfáradnak, és a hajszál egyszer csak elveszíti a színét. De hogy ez mikor történik meg — huszonévesen vagy jóval később — abban több minden szerepet játszik. Néhány tényezőt pedig befolyásolhatunk. Olvass tovább, hogy megtudd milyen apró trükköket vethetsz be őszülés ellen!

Egy nő féli ősz, félig fekete hajjal, ő használta az őszülés elleni praktikákat.
Apró praktikák őszülés ellen
Fotó: 123RF
  • Az őszülés természetes folyamat, de több tényező gyorsíthatja.
  • Étrenddel, stresszkezeléssel és kímélő hajápolással lassítható.
  • Amit már ősznek látsz, azt nem lehet visszafordítani — de a következő hajszálakra még hatással lehetsz.

Az őszülés elleni tippek: így lassítsd le a folyamatot

Mi okozza az ősz haj megjelenését?

Az őszülés nem egyik napról a másikra történik, inkább egy lassú „elfogy a festék” folyamat. A genetika persze nagy úr. Anyukád mikor kezdett őszülni? Ha korán őszült, könnyen lehet, hogy te is előbb találkozol ezüstös szálakkal. Miért? Mert a hajunk tulajdonságai általában a női ágról örököljük. Persze nem kell ezt magától értendőnek venni, a mindennapi terhelés — stressz, alváshiány, tápanyagban szegény étkezés — mind felgyorsíthatják a folyamatot.

Korai őszülés megelőzése

A hajszín szempontjából a belső egyensúly legalább olyan fontos, mint az, amit kívül használsz. De néhány tápanyag különösen sokat számít:

  • B-vitaminok (főleg B12), mert segítenek a hajhagymák megfelelő működésében.
  • Cink, réz, vas — ezek mind részt vesznek a pigmenttermelésben.
  • Antioxidánsok: bogyós gyümölcsök, spenót, diófélék.

Egy kiegyensúlyozott étrend nem csodaszer, de sokat tehet azért, hogy a haj „festékraktárát” tovább töltve tartsa.

Vitaminok őszülés ellen.
Már pár vitamin rendszeres szedése is hozzájárulhat az ősszülés késleltetéséhez
Fotó: 123RF

Stressz és ősz haj: igen, tényleg összefügg

Néha két különböző fotód között több ősz hajszál van, mint amennyit az idő indokolna. A tartós stressz ugyanis hatással lehet a pigmenttermelő sejtekre. Ezért néha a legegyszerűbb dolgok is segítenek: egy 10 perces séta, egy meleg fürdő este, vagy az, hogy időben lefekszel, mert fő az idegrendszer nyugalma — és a hajad is meghálálja.

Hajápolási szokások, amik lassíthatják az őszülést

A haj nem szereti a durvaságot. A túl erős vegyszereket, a gyakori hőkezelést, a „majd jó lesz így is” típusú hajápolást. Ha szeretnéd késleltetni az őszülést, érdemes gyengédebb termékeket választani, ritkábban hajat festeni, és néha hagyni, hogy a fejbőr fellélegezzen.

A természetes olajok — kókusz, ricinus, argán — segítenek megőrizni a hajszálak rugalmasságát és a fejbőr egyensúlyát, építsd be őket a hajápolási rutinodba. 

Sajnos, ami már ősz, az nem színeződik vissza

Sokan reménykednek „visszafordító” praktikákban, pedig van egy pont, ahonnan nincs visszaút. Az ősz hajszál nem termel többé pigmentet. A cél ezért inkább az, hogy az új hajszálak minél tovább megtartsák az eredeti színüket. Ha tudatosabban élsz, van rá esély. 

Az ősz haj ápolásáról többet is megtudhatsz az alábbi videóból:

