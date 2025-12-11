Kirepedezett, száraz kezek kezelése télen: ezt vesd be a kemény hideg ellen

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
2025. december 11.
A hideg hónapokban biztos te is gyakran küzdesz ezzel a fránya problémával, ami különösen az ujjak és a kéz mozgatásakor lehet igazán kellemetlen. Mindezt a kinti zord idő és a benti száraz levegő gyakori váltakozása okozza. Szerencsére az érdes, viszkető és száraz kezek kezelése során megannyi remek praktikát bevethetünk.
A száraz kezek kezelése télen nem egyszerű, de nem is lehetetlen küldetés, legalábbis amennyiben a megfelelő termékeket használod hozzá. A fagyos téli időjárás, a gyakori kézmosás, a fűtött helyiségek száraz levegője és az esetleges hormonális változások együttesen komoly próba elé állítják a bőrt, különösen 50 felett. Ilyenkor a kézfej látványosan gyorsabban veszít nedvességéből, elvékonyodik és sokkal érzékenyebb lesz a hidegre. A jó hír, hogy a megfelelő lépésekkel és praktikákkal már néhány nap alatt visszanyerheted kézbőröd teltségét, puhaságát és hidratáltságát.

Száraz kezek kezelése során hidratálót használó nő.
Száraz kezek kezelése egyszerűen: találd meg a számodra legmegfelelőbb hidratálót! / Fotó: Antonio Guillem / shutterstock
  • A kéz kiszáradását több különböző tényező is előidézheti.
  • A száraz bőr gyakran vörös és irritált, ami kézkrémmel javítható.
  • Ha a bőr túl száraz, nem tudja megfelelően ellátni élettani funkcióját.

Száraz kezek kezelése télen: így őrizd meg bőröd hidratáltságát

A téli időszakban a külső és belső hidratálás kulcsszerepet játszik a kéz bőrének megóvásában. Ilyenkor is érdemes rendszeresen inni, még akkor is, ha nem érzed kifejezetten szomjasnak magad, hiszen a szervezet folyadékhiánya közvetlenül a bőr állapotán is meglátszik. A kézkrémek használata szintén nem maradhat el, ráadásul nem csupán napi egy alkalomról van szó. A megelőzés akkor a leghatékonyabb, ha naponta akár négy-öt alkalommal is bekened a kezed egy gazdag hidratálóval.

Mi a legfontosabb teendő száraz kezek esetén?

  • Hidratálj, hidratálj, hidratálj!

A kezed télen különösen gyorsan veszít nedvességéből, ezért fontos, hogy naponta többször, kézmosás után mindenképpen használj gazdag, tápláló hidratáló krémet. Érdemes olyan készítményt választani, amely aktív összetevőket tartalmaz: ceramidokat, hialuronsavat és glicerint, melyek segítik helyreállítani a bőr védőrétegét és mélyen hidratálnak. Érdemes a hidratáló krémből egy-egy darabot tartani a táskádban is.

  • Védekezz a hideg ellen!

A hideg levegő pillanatok alatt kiszárítja a kéz bőrét, ezért fontos, hogy mindig legyen nálad kötött, gyapjú vagy polár kesztyű. Ezzel megvédheted a kezedet a fagytól és a széltől, de házimunkához is érdemes gumikesztyűt húzni. Apróságnak tűnik, de mindez többet számít, mint azt elsőre gondolnád.

  • Az esti kézpakolás elengedhetetlen

Enyhítsd kezeid szárazságát és ápold őket alvás közben is. Az éjszakára felhúzott kézápoló kesztyűk csodákra képesek és reggelre látványos eredményt nyújtanak: kezeid puhábbak, simábbak lesznek.

A száraz kezek kezelése során remek házi praktikákat is bevethetsz, ehhez nézd meg az alábbi videót:

