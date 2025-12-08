SOS pattanásfedés 40 felett: így lesz hibátlan a bőröd – Tippek és termékek

A smink nem varázslat, de ha jól használod, csodákra képes! Különösen akkor, ha egy-egy makacs pattanást kell eltüntetni! Ahelyett, hogy „jól lealapozóznád”, amivel senkit nem csapsz be, most mutatunk pár egyszerű tippet és filléres terméket, hogy fesztelenül átvészeld a pattanásos napokat!

Trükkös pattanásfedés 40 felett – ne nyomkodd a pattanást, mert csak rosszabb lesz

Fotó: New Africa / Shutterstock

Pattanásfedés sminkkel? 40 felett is lehetséges

A negyvenes, ötvenes éveinkben máshogy viselkedik a bőrünk, mint húszévesen – ezért másként is kell hozzáállni a fedéshez. Szerencsére van néhány trükk, ami működik, még a problémásabb bőrön is.

1. A nagyobb képet nézd

A legfontosabb, amit sokan elfelejtenek: ne csak a pattanásra koncentrálj! Az egész bőr állapota számít. Ha kiszáradt, húzódik, vagy már az alapozó felkenésekor hámlik, akkor bármilyen csodatermék is van a kezedben, nem fog úgy fedni, ahogy kellene. Szóval első lépés: alapos arctisztítás, majd egy könnyű, de hidratáló krém, és persze a NAPFÉNYVÉDŐ! Ha pattanásod van, pláne ajánlott, hiszen akár csúnya heg is lehet a vége, ha nem védekezel!

2. A következő lépés a primer

Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser Ár: 3.250 Ft – Kifejezetten a pórusokat simítja, mattít, és friss hatást ad

Fotó: dm.hu

Igen, az a kis tubus, amit sokan feleslegesnek tartanak. Pedig éppen ez az, ami kisimítja a bőrt, feltölti a pórusokat, és segít, hogy ne csússzon le a smink pár óra után. 40 felett már nem csak a pattanásokkal kell megküzdenünk, hanem a finom ráncokkal, apróbb bőrhibákkal is – a primer segít, hogy a bőr egységesebb legyen.

3. A jó korrektor csodákra képes – ha tudod, hogyan használd

Maybelline Instant Anti Age Eraser Korrektor Ár: 2.300 Ft, Szépen fed, krémes, könnyű állagú, nem szárít, és jól illeszkedik az érett bőrhöz

Fotó: DM

A legtöbben ilyenkor előkapják a korrektort, és vastagon felviszik a pöttyre. Na, ez az, amit ne csinálj. Ha túl sok a termék, az egész csak feltűnőbb lesz – a pattanás kiemelkedik, a smink lepereg, a végeredmény pedig messze van a természetestől.

Bors trükk: nagyon kevés korrektort használj, csak épp annyit, hogy elfedje a pirosságot. Egy apró pötty, ujjbeggyel vagy ecsettel óvatosan beütögetve. Ne dörzsöld, ne kend szét – csak finoman, türelemmel dolgozd el a széleit. Fontos, hogy a korrektor színe passzoljon a bőrödhöz – ha túl világos, még inkább odavonzza a tekintetet.

4. Ne felejts el alapozni – de csak mértékkel