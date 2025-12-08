Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

SOS pattanásfedés 40 felett: így lesz hibátlan a bőröd – Tippek és termékek

érett bőr
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 10:45
pattanássmink
Állásinterjú, családi vacsora, szülinap – és ott virít az orrod közepén. Egy pattanás mindig pont akkor bukkan fel, amikor a legkevésbé szeretnénk. De ne ess pánikba, van rá megoldás! Olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A smink nem varázslat, de ha jól használod, csodákra képes! Különösen akkor, ha egy-egy makacs pattanást kell eltüntetni! Ahelyett, hogy „jól lealapozóznád”, amivel senkit nem csapsz be, most mutatunk pár egyszerű tippet és filléres terméket, hogy fesztelenül átvészeld a pattanásos napokat!  

pattanás, nő, pattanásfedés, arcápolás, bőrápolás
Trükkös pattanásfedés 40 felett – ne nyomkodd a pattanást, mert csak rosszabb lesz
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Pattanásfedés sminkkel? 40 felett is lehetséges

A negyvenes, ötvenes éveinkben máshogy viselkedik a bőrünk, mint húszévesen – ezért másként is kell hozzáállni a fedéshez. Szerencsére van néhány trükk, ami működik, még a problémásabb bőrön is.

1. A nagyobb képet nézd

A legfontosabb, amit sokan elfelejtenek: ne csak a pattanásra koncentrálj! Az egész bőr állapota számít. Ha kiszáradt, húzódik, vagy már az alapozó felkenésekor hámlik, akkor bármilyen csodatermék is van a kezedben, nem fog úgy fedni, ahogy kellene. Szóval első lépés: alapos arctisztítás, majd egy könnyű, de hidratáló krém, és persze a NAPFÉNYVÉDŐ! Ha pattanásod van, pláne ajánlott, hiszen akár csúnya heg is lehet a vége, ha nem védekezel! 

2. A következő lépés a primer

Pattanás elleni primer
Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser Ár: 3.250 Ft – Kifejezetten a pórusokat simítja, mattít, és friss hatást ad
Fotó: dm.hu

Igen, az a kis tubus, amit sokan feleslegesnek tartanak. Pedig éppen ez az, ami kisimítja a bőrt, feltölti a pórusokat, és segít, hogy ne csússzon le a smink pár óra után. 40 felett már nem csak a pattanásokkal kell megküzdenünk, hanem a finom ráncokkal, apróbb bőrhibákkal is – a primer segít, hogy a bőr egységesebb legyen.

3.  A jó korrektor csodákra képes – ha tudod, hogyan használd

Pattanás elleni korrektor
Maybelline Instant Anti Age Eraser Korrektor Ár: 2.300 Ft, Szépen fed, krémes, könnyű állagú, nem szárít, és jól illeszkedik az érett bőrhöz
Fotó: DM

A legtöbben ilyenkor előkapják a korrektort, és vastagon felviszik a pöttyre. Na, ez az, amit ne csinálj. Ha túl sok a termék, az egész csak feltűnőbb lesz – a pattanás kiemelkedik, a smink lepereg, a végeredmény pedig messze van a természetestől.

Bors trükk: nagyon kevés korrektort használj, csak épp annyit, hogy elfedje a pirosságot. Egy apró pötty, ujjbeggyel vagy ecsettel óvatosan beütögetve. Ne dörzsöld, ne kend szét – csak finoman, türelemmel dolgozd el a széleit. Fontos, hogy a korrektor színe passzoljon a bőrödhöz – ha túl világos, még inkább odavonzza a tekintetet.

4. Ne felejts el alapozni – de csak mértékkel

Pattanás elleni alapozó
Revlon Age Defying + Anti-Wrinkle Foundation Ár. 2.330 Ft – Ápoló összetevőkkel, kifejezetten az érett bőr igényeire fejlesztve, közepes fedés, természetes finish
Fotó: notino

Sokan azt gondolják, ha van egy pattanás, akkor az egész arcra vastag alapozót kell kenni. Pedig épp az ellenkezője működik: ha máshol szép a bőröd, felesleges elnehezíteni. Elég csak egy vékony réteg – vagy akár csak ott, ahol valóban szükséges.

Az alapozót érdemes egy szivaccsal vagy nedves ecsettel felvinni. Válassz a bőrtípusodnak megfelelő terméket.  

5. Fixáld, hogy ne mozduljon el a smink

Pattanás elleni fixáló spray
NYX Professional Makeup Matte Finish Setting Spray. Ár: 4.199 Ft – Mattító, de nem szárítja ki a bőrt, jól tartja a sminket egész nap
Fotó: Douglas

Az utolsó, de nem elhanyagolható lépés: a fixálás. Egy leheletnyi púderrel vagy egy jó minőségű fixáló spray-vel meg tudod hosszabbítani a sminked élettartamát, és a pattanás is marad szépen elfedve, nem csúszik szét, nem fényesedik át.

Ha púdert használsz, ne „porolj” az egész arcra – csak oda tegyél, ahol valóban szükséges. Például a „T" vonalba, az orr köré, állra, homlokra, és persze a problémás részre.

Extra trükk: így szabadulhatsz meg a pattanástól egy éjszaka alatt

Pattanás eltávolító tapasz
Teaology
Tea Glow
Blemish Patches pattanás elleni tapasz, Ár: 8400 Ft, Jó ár-érték arány, könnyen felhelyezhető, hatékonyan segít leszárítani a pattanást.
Fotó: marionnaud.

Van, hogy nincs idő hosszas sminkelésre, mégis jól kell kinézni. Ilyenkor segíthetnek a pattanás leszárító tapaszok – egy éjszaka alatt szépen lehúzzák a gyulladást. De smink alá is létezik már olyan vékony, áttetsző verzió, amit simán rá tudsz tenni, és még a korrektor is jól megtapad rajta.

A lényeg, hogy ne ess kétségbe – egy pattanás nem a világ vége. Ha jól bánsz a sminkkel, eltüntetheted úgy, hogy senki meg ne mondja, hogy ott volt/van.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu