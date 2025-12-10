Ragyogj, mint még soha – Ezek a műszempillatrendek garantáltan feldobják az ünnepi megjelenésed

A legtöbb nő buzgón készül az ünnepekre és nem csak ajándékvásárlás vagy főzés terén, hiszen sokak számára ilyenkor a lehengerlő megjelenés is nagyon fontos, mivel jön a vendégsereg, közben pedig az anyósnak sem árt megfelelni. Így annak érdekében, hogy elképesztően fess karácsony estéjén, elhoztuk a legfelkapottabb idei műszempillatrendeket, a témát pedig szakértő segítségével jártuk körbe.
A trendekkel kapcsolatban Györgyfi Bianka műszempilla-építőt, a Bibi Beauty alapítóját kérdeztük, aki szerint az évnek ebben a varázslatos szakaszában a legtöbben általában sűrűbb pillákra vágynak, azaz 4D-re, 5D-re vagy 6D-re.
A 2025-ös évet azonban a természetesebb vonal jellemzi. Rengeteg vendégem inkább visszafogottabb, nagyon természetes pillákat kért
– magyarázta a szakértő.
Györgyfi Bianka szerint most rendkívül népszerű a wispy szempilla, melynek jellemzője, hogy a pillák hossza váltakozik, megtartva a természetes hatást. Bár ez a technika kissé „tollas” megjelenést eredményez, azonban gyönyörűen keretezi a szemet és cicás tekintetet varázsol viselőjének.
Az underlashing elnevezésű módszer egy visszafogott trend, melynek lényege, hogy természetes módon emelje ki a pillákat. Ez az egyszerű technika óriási népszerűségre tett szert az utóbbi időben, ugyanis eléggé látványos, mégsem kölcsönöz hivalkodó megjelenést viselőjének.
A koreai szempilla lifting viszonylag új trendnek számít, hiszen 2025-ben került igazán reflektorfénybe, melynek lényege, hogy természetes és hosszan tartó ívet hoz létre. Ez a megoldás kíméletes a szempillákhoz, mégis lenyűgöző eredménnyel kecsegtet. A technika ezért tökéletes az érzékenyebb szemmel rendelkező vendégek számára.
Györgyfi Bianka szerint, ha először gondolkozol műszempilla-építésben, akkor érdemes 2D-vel kezdeni, amit később tovább lehet dúsítani. Ugyanis találkozott már olyan vendéggel, aki 3D-t kért az első alkalommal, ami végül túl soknak bizonyult.
A választásnál persze oda kell figyelni a szemformára és a pillaállományra is, ami nem mindent bír el
– zárta gondolatait a műszempilla-építő.
Az alábbi videóban a wispy szempillák elkészítését tekintheted meg:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.