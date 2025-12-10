Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ragyogj, mint még soha – Ezek a műszempillatrendek garantáltan feldobják az ünnepi megjelenésed

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 11:15
Az ünnepek közeledtével sok nő már most azon izgul, hogy lesz-e még hely a kedvenc szalonjába, hiszen mindenki csodásan akar festeni a karácsonyfa mellett. Ha te is tökéletes megjelenésre vágysz, akkor jól figyelj, ugyanis elhoztuk 2025 legszebb műszempillatrendjeit, amelyekben biztosan nem fogsz csalódni. Te melyiket választod?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A legtöbb nő buzgón készül az ünnepekre és nem csak ajándékvásárlás vagy főzés terén, hiszen sokak számára ilyenkor a lehengerlő megjelenés is nagyon fontos, mivel jön a vendégsereg, közben pedig az anyósnak sem árt megfelelni. Így annak érdekében, hogy elképesztően fess karácsony estéjén, elhoztuk a legfelkapottabb idei műszempillatrendeket, a témát pedig szakértő segítségével jártuk körbe.

Az egyik műszempillatrendet követő nő
Ez a 3 műszempillatrend garantáltan feldobja az ünnepi megjelenésed / Fotó:  123rf.com
  • A műszempilla nagyon fel tudja dobni egy nő megjelenését.
  • A 2025-ös trendek a természetes vonalat képviselik.
  • Amennyiben most először szeretnél műszempillát építtetni, maradj a 2D-nél.

Minden vágyad egy mesés műszempilla? A kulcs a természetesség!

A trendekkel kapcsolatban Györgyfi Bianka műszempilla-építőt, a Bibi Beauty alapítóját kérdeztük, aki szerint az évnek ebben a varázslatos szakaszában a legtöbben általában sűrűbb pillákra vágynak, azaz 4D-re, 5D-re vagy 6D-re.

A 2025-ös évet azonban a természetesebb vonal jellemzi. Rengeteg vendégem inkább visszafogottabb, nagyon természetes pillákat kért

 – magyarázta a szakértő.

Ezek a műszempillatrenek hódítanak 2025-ben

  • A wispy, a kócosan lágy szempilla

Györgyfi Bianka szerint most rendkívül népszerű a wispy szempilla, melynek jellemzője, hogy a pillák hossza váltakozik, megtartva a természetes hatást. Bár ez a technika kissé „tollas” megjelenést eredményez, azonban gyönyörűen keretezi a szemet és cicás tekintetet varázsol viselőjének.

  • Az underlashing, a természetesen dús és hosszú pilla

Az underlashing elnevezésű módszer egy visszafogott trend, melynek lényege, hogy természetes módon emelje ki a pillákat. Ez az egyszerű technika óriási népszerűségre tett szert az utóbbi időben, ugyanis eléggé látványos, mégsem kölcsönöz hivalkodó megjelenést viselőjének.

  • A koreai szempilla lifting, ami kíméletes és gyönyörű 

A koreai szempilla lifting viszonylag új trendnek számít, hiszen 2025-ben került igazán reflektorfénybe, melynek lényege, hogy természetes és hosszan tartó ívet hoz létre. Ez a megoldás kíméletes a szempillákhoz, mégis lenyűgöző eredménnyel kecsegtet. A technika ezért tökéletes az érzékenyebb szemmel rendelkező vendégek számára.

Először próbálnád ki a műszempillát? Ezt tanácsolja a szakértő

Györgyfi Bianka szerint, ha először gondolkozol műszempilla-építésben, akkor érdemes 2D-vel kezdeni, amit később tovább lehet dúsítani. Ugyanis találkozott már olyan vendéggel, aki 3D-t kért az első alkalommal, ami végül túl soknak bizonyult.

A választásnál persze oda kell figyelni a szemformára és a pillaállományra is, ami nem mindent bír el

– zárta gondolatait a műszempilla-építő.

Az alábbi videóban a wispy szempillák elkészítését tekintheted meg:

