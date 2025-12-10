Ragyogj, mint még soha – Ezek a műszempillatrendek garantáltan feldobják az ünnepi megjelenésed

A legtöbb nő buzgón készül az ünnepekre és nem csak ajándékvásárlás vagy főzés terén, hiszen sokak számára ilyenkor a lehengerlő megjelenés is nagyon fontos, mivel jön a vendégsereg, közben pedig az anyósnak sem árt megfelelni. Így annak érdekében, hogy elképesztően fess karácsony estéjén, elhoztuk a legfelkapottabb idei műszempillatrendeket, a témát pedig szakértő segítségével jártuk körbe.

Ez a 3 műszempillatrend garantáltan feldobja az ünnepi megjelenésed / Fotó: 123rf.com

A műszempilla nagyon fel tudja dobni egy nő megjelenését.

A 2025-ös trendek a természetes vonalat képviselik.

Amennyiben most először szeretnél műszempillát építtetni, maradj a 2D-nél.

Minden vágyad egy mesés műszempilla? A kulcs a természetesség!

A trendekkel kapcsolatban Györgyfi Bianka műszempilla-építőt, a Bibi Beauty alapítóját kérdeztük, aki szerint az évnek ebben a varázslatos szakaszában a legtöbben általában sűrűbb pillákra vágynak, azaz 4D-re, 5D-re vagy 6D-re.

A 2025-ös évet azonban a természetesebb vonal jellemzi. Rengeteg vendégem inkább visszafogottabb, nagyon természetes pillákat kért

– magyarázta a szakértő.

Ezek a műszempillatrenek hódítanak 2025-ben

A wispy, a kócosan lágy szempilla

Györgyfi Bianka szerint most rendkívül népszerű a wispy szempilla, melynek jellemzője, hogy a pillák hossza váltakozik, megtartva a természetes hatást. Bár ez a technika kissé „tollas” megjelenést eredményez, azonban gyönyörűen keretezi a szemet és cicás tekintetet varázsol viselőjének.

Az underlashing, a természetesen dús és hosszú pilla

Az underlashing elnevezésű módszer egy visszafogott trend, melynek lényege, hogy természetes módon emelje ki a pillákat. Ez az egyszerű technika óriási népszerűségre tett szert az utóbbi időben, ugyanis eléggé látványos, mégsem kölcsönöz hivalkodó megjelenést viselőjének.

A koreai szempilla lifting, ami kíméletes és gyönyörű

A koreai szempilla lifting viszonylag új trendnek számít, hiszen 2025-ben került igazán reflektorfénybe, melynek lényege, hogy természetes és hosszan tartó ívet hoz létre. Ez a megoldás kíméletes a szempillákhoz, mégis lenyűgöző eredménnyel kecsegtet. A technika ezért tökéletes az érzékenyebb szemmel rendelkező vendégek számára.