KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Karácsonyi ajándékötletek nőknek, ezekkel tutira nem lősz mellé: már csak a masni kell

Karácsonyi ajándékötletek nőknek, ezekkel tutira nem lősz mellé: már csak a masni kell

Fanny Magazin
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 13:30
karácsonyi ajándékszépségápolásajándékszépség
Nyakunkon a karácsony, és még nincs meg a tökéletes ajándék? Ajándékötletek nőknek, itt biztosan megtalálod a megfelelőt.
Bors
A szerző cikkei

A tökéletes karácsonyi ajándékötletek nőknek kigondolása, majd beszerzése talán az ünnepi készülődés egyik legnehezebb feladata. Legyünk őszinték, évről évre mindig komoly fejtörést okoz, hogy mivel lepjük meg azokat a nőket, akik igazán közel állnak a szívünkhöz: kedvesünket, kislányunkat, nagymamánkat. A választék szerencsére hatalmas, az idő viszont egyre csak fogy, ráadásul mindenki szeretné elkerülni a fiók mélyén landoló, „jó lesz az még valamire” ajándékokat.  A téli szépségápolás során különösen fontos, hogy a nők gondoskodjanak bőrükről és szépségükről, ezért sok szépségápolási termék tökéletes ajándék lehet karácsonyra.

A legjobb karácsonyi ajándékötletek nőknek.
A legjobb karácsonyi ajándékötletek nőknek, főleg a szépségimádóknak.
Fotó: SimonVera /  Shutterstock 
  • Stílusos, illatos kozmetikumok, amelyek azonnal elvarázsolnak.
  • Ezek az időtálló meglepetések valóban örömet okoznak karácsonykor.
  • Biztos választás akkor is, ha az utolsó pillanatban keresel ajándékot.

Hasznos karácsonyi ajándékötletek nőknek: ezt vedd meg, és garantált a siker

Karácsonykor különösen nagy a ránk nehezedő nyomás, hogy olyan ajándékkal lepjük meg szeretteinket, ami egyszerre szép, személyes és örömet szerez már az első pillantásra. Szerencsére vannak olyan ajándékok, amelyekkel szinte lehetetlen hibázni, hisz ezek nemcsak hasznosak, hanem egy életre szóló élményt nyújtanak, persze leginkább azoknak a hölgyeknek, akik imádják az illatos kozmetikumokat és a csillogó sminktermékeket. Itt jönnek képbe az olyan különleges termékek, amelyek már a csomagolásukkal is ünnepi varázst teremtenek. A Fanny magazin ezúttal is összegyűjtötte a legszebb karácsonyi ajándékokat, amikkel egyszerűen nem lehet mellé lőni.

Tökéletes karácsonyi ajándékok nőknek:

Catch Me If You Can fürdőbomba, Lush

Karácsonyi ajándék: Catch Me If You Can fürdőbomba a Lushtól.
Catch Me If You Can fürdőbomba, Ára: 2.690 Ft
Forrás: Lush

Hollyglazing csillogó folyékony rúzs, Catrice

Karácsonyi ajándék: Hollyglazing csillogó folyékony rúzs Catrice.
Hollyglazing csillogó folyékony rúzs, Ára: 1.599 Ft
Forrás: Catrice

Nuts about you pirosító-highlighter, essence

Karácsonyi ajándék: Nuts about you pirosító-highlighter essence.
Nuts about you pirosító-highlighter, Ára: 1.799 Ft
Forrás: essence

Téli gyümölcsvarázs testradír, Yves Rocher

Karácsonyi ajándék: Téli gyümölcsvarázs testradír Yves Rocher.
Téli gyümölcsvarázs testradír Yves Rocher, Ára: 4.799 Ft
Forrás: Yves Rocher

Cozy Cranberry habfürdő, Avon

Karácsonyi ajándék: Cozy Cranberry habfürdő Avon, 1299 Ft
Cozy Cranberry habfürdő, Ára: 1.299 Ft
Forrás: Avon

Hófehér habos karácsony fürdőcsokoládé, Olivia Natural

Karácsonyi ajándék: Hófehér habos karácsony fürdőcsokoládé Olivia Natural.
Hófehér habos karácsony fürdőcsokoládé, Ára: 3.390 Ft
Forrás: Olivia Natural

Gél hatású körömlakk, Sally Hansen

Karácsonyi ajándék: Gél hatású körömlakk Sally Hansen.
Gél hatású körömlakk, Ára: 3.149 Ft
Forrás: Sally Hansen

Nuit festive kézkrém, L’Occitane

Karácsonyi ajándék: Nuit festive kézkrém L’Occitane.
Nuit festive kézkrém, Ára: 11.180 Ft
Forás: L’Occitane

Cranberry Crush testjoghurt, The Body Shop

Karácsonyi ajándék: Cranberry Crush testjoghurt The Body Shop, 5990 Ft
Cranberry Crush testjoghurt The Body Shop, 5990 Ft
Forrás: The Body Shop

Rózsabors és pünkösdi rózsa karácsonyi kiadású szappan, Manna

Karácsonyi ajándék: Rózsabors és pünkösdi rózsa karácsonyi kiadású szappan.
Rózsabors és pünkösdi rózsa karácsonyi kiadású szappan, Ára: 2.990 Ft
Forrás: Manna

Winter Wonder tusfürdő, Douglas Seasonal

Karácsonyi ajándék: Winter Wonder tusfürdő Douglas Seasonal.
Winter Wonder tusfürdő Douglas Seasonal, Ára: 1.690 Ft
Forrás: Douglas

Perfect Absolute (EdP 30 ml), Marc Jacobs

Karácsonyi ajándék: Perfect Absolute (EdP 30 ml) Marc Jacobs.
Perfect Absolute (EdP 30 ml) Marc Jacobs, Ára: 37.000 Ft
Forrás: marionnaud.hu

Folyékony szemhéjpúder, M.A.C Cosmetics

Karácsonyi ajándék: Folyékony szemhéjpúder M.A.C Cosmetics.
Folyékony szemhéjpúder M.A.C Cosmetics, 11 200 Ft
Forrás: M.A.C Cosmetics

Szemhéjpúder paletta, Douglas

Szemhéjpúder paletta, Ára: 2.290 Ft
Fotó: Douglas

Mielőtt felvinnéd ezeket a ragyogó sminkeket, próbáld ki az alábbi videóban látható arcjógát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu