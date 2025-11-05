Eleged van a hajfestésből? Mutatjuk, hogyan éld túl a kellemetlen időszakot a lenövéssel

Mindenki, akinek valaha volt festve a haja tudja, hogy milyen nagy izgalommal jár egy árnyalat kipróbálása, és milyen önbizalmat tud adni egy új frizura. Viszont, amikor fordul a kocka, épp az ellenkezője a jellemző: egy lenövéssel járkálva nehéz magabiztosnak éreznünk magunkat. Ráadásul maga a procedúra sem olyan gyors és egyszerű, mint felkenni egy új színt otthon, vagy beülni a fodrászhoz egy órára. De most segítünk néhány tippel, hogy túlélhetőbbé tegyük ezt az átmeneti időszakot.

Ezekkel a tippekkel vészeld át a lenövéseddel töltött időszakot.

Fotó: Angela Bragato / Shutterstock

Tippek, trükkök a lenövéshez

1. Hajvágás

Sajnos, a lenövés kezelésének leggyorsabb módja egy hajvágás. Ha már új fejezetet nyitsz a hajszíneddel, kipróbálhatsz egy új frizurát is. Tudjuk, hogy ez sok nőnek igazi rémálom, de minél többet levágatsz belőle, annál hamarabb megszabadulhatsz a festett részektől.

De persze nem kell azonnal egy fülig érő short bob frizurát vágatnod. Viszont érdemes körülnézni, mert egy elegánsabb kleopátra-frizura, vagy – bátrabbaknak – egy vagány pixie, igazi felfrissülést adhat a megjelenésednek.

Bors tipp

Ha be mered vállalni, vágass frufrut! Remek megoldás arra, hogy elterelje a figyelmet a lenövés okozta színátmenetről.

2. Hajápoló termékek

Sokat számít, hogy milyen termékeket alkalmazol a hajadon ebben az időszakban. Ha például szőkéről váltasz, csodákat művelhet egy lila sampon, ami semlegesíti a festett rész sárgás elszíneződését.

Ha nagyon zavar a lenövés, akkor is van pár szuper alternatíva, amit minden reggel bevethetsz, ha egy fontos találkozód vagy randid lesz. Ilyenek a hajtőszínező-sprayk és színező porok.

Az otthoni dobozos festékkel való tűzoltást viszont inkább kerüld, mert könnyen lehet, hogy csak rontasz a helyzeten, és egy foltos, zöldes végeredményt látsz majd a tükörben.

3. Átmeneti megoldások és festési technikák

Finom melír, babylights, ombre, árnyalatnyi fények és tónusbeli különbségek a hajban: ezek a technikák segíthetnek a lenövesztés ideje alatt.

Fotó: hedgehog94 / Shutterstock

A lenövesztés folyamata sajnos tényleg nem történik meg pár nap alatt, így érdemes mérlegelned, hogy választasz egy olyan árnyalatot, ami közel áll az eredeti hajszíned tónusához, így nem lesz olyan nagy kontraszt a lenövés és a színezett rész között.