Ezek a legbrutálisabb testmódosítások, amiket nem hiszel el, amíg nem láttad a saját szemeddel

A legtöbben még mindig rácsodálkozunk egy-egy extrémebb tetkóra vagy testékszerre. Nem is sejtjük, hogy mennyi megdöbbentő testmódosítás létezik a világon, amik ezeknél sokkal messzebb merészkednek, és valóban drasztikus torzításokat végeznek az emberi testen.

Nemcsak ijesztőek, de elképesztően fájdalmas beavatkozásokkal is járnak ezek testmodósítások.

Fotó: CREATISTA / Shutterstock

Ma már mindennapossá váltak a piercingek és tetoválások. Szemöldök, köldök, nyelv – szinte nincs része a testednek, ahova nem kérhetnéd, hogy ékszert szúrjanak. De az sem ritka, hogy valakinek az egész karját, hátát vagy a teljes testét borítják tetkók fekete vagy színes kivitelben.

Sokszor még ezekre is kikerekedett szemekkel bámulunk, bele se gondolva, milyen groteszk arcok és testek léteznek még a világon. Mert vannak emberek, akik nem állnak meg egy-két piercingnél. De még a furcsán realisztikus arctetoválások is csak a kezdő szintet jelentik a nyelvhasítások és bőr alá ültetett implantátumok mellett. Nem is beszélve azokról a testmódosításokról, amelyek kifejezetten egy állati, természetfeletti vagy démoni lény lemásolásaként jönnek létre.

De mi lehet a céljuk ezekkel a hihetetlen testmódosításokkal?

Erre sok magyarázat létezik, az egyszerű „mert tetszik”-től, az önkifejezésen át, egészen a spirituális meggyőződésekig. A választ csak ők maguk tudják igazán.

De nézzük is kikről van szó!

Ezek a legbrutálisabb testmódosítások a világon

Összegyűjtöttük a legextrémebb és legabszurdabb testmódosításokat a világon. De csak óvatosan; a képek nem lesznek egykönnyen emészthetők.