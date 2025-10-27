BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ezek a legbrutálisabb testmódosítások, amiket nem hiszel el, amíg nem láttad a saját szemeddel

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 12:45
Érdekes, sokkoló, bizarr vagy ijesztő. Tényleg önként vállalják ezeket a testmódosításokat? Mutatjuk a legdurvábbakat!
A legtöbben még mindig rácsodálkozunk egy-egy extrémebb tetkóra vagy testékszerre. Nem is sejtjük, hogy mennyi megdöbbentő testmódosítás létezik a világon, amik ezeknél sokkal messzebb merészkednek, és valóban drasztikus torzításokat végeznek az emberi testen.

testmódosítás, piercing, corset, fűző, alkar
Nemcsak ijesztőek, de elképesztően fájdalmas beavatkozásokkal is járnak ezek testmodósítások.
Fotó: CREATISTA / Shutterstock

Ma már mindennapossá váltak a piercingek és tetoválások. Szemöldök, köldök, nyelv – szinte nincs része a testednek, ahova nem kérhetnéd, hogy ékszert szúrjanak. De az sem ritka, hogy valakinek az egész karját, hátát vagy a teljes testét borítják tetkók fekete vagy színes kivitelben. 

Sokszor még ezekre is kikerekedett szemekkel bámulunk, bele se gondolva, milyen groteszk arcok és testek léteznek még a világon. Mert vannak emberek, akik nem állnak meg egy-két piercingnél. De még a furcsán realisztikus arctetoválások is csak a kezdő szintet jelentik a nyelvhasítások és bőr alá ültetett implantátumok mellett. Nem is beszélve azokról a testmódosításokról, amelyek kifejezetten egy állati, természetfeletti vagy démoni lény lemásolásaként jönnek létre. 

De mi lehet a céljuk ezekkel a hihetetlen testmódosításokkal? 

Erre sok magyarázat létezik, az egyszerű „mert tetszik”-től, az önkifejezésen át, egészen a spirituális meggyőződésekig. A választ csak ők maguk tudják igazán. 

De nézzük is kikről van szó! 

Ezek a legbrutálisabb testmódosítások a világon 

Összegyűjtöttük a legextrémebb és legabszurdabb testmódosításokat a világon. De csak óvatosan; a képek nem lesznek egykönnyen emészthetők.

szemgolyó, piercing, szempiercing, testmódosítás
corset, piercing, testmódosítás, nyak, fűzőpiercing
mágnes, implantátum, testmódosítás
testmódosítás, szemtetoválás, piercing, szarvpiercing, tetkó, tetoválás
macskaember, testmódosítás, implantátum, piercing, tetoválás, tetkó, arctetoválás
testmódosítás, tetkó, tetoválás, nyelvhasítás, gyíkember, implantátum, fültágító, foghegyezés, Erik Sprague
Galéria: A legbrutálisabb testmódosítások a világon
1/6
Szemgolyópiercing: apró bemetszés a szem külső hártyáján, amelybe apró ékszereket helyezhetnek.

 

Az igazi gyíkember:

