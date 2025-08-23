Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szépségtrend, Fiatal, barna hajú nő, Fénylő arcbőr, Csukott szemek, Barna háttér

3 abszurd arcápolási trend a múltból – döbbenet, mit meg nem tettek a szépségért

történelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 15:15
trendmúltszépség
A múlt szépségideáljai ma már furcsának, veszélyesnek vagy elborultnak tűnnek, és nem alaptalanul. A lótrágya alkalmazása, a rendkívül hosszú körmök vagy az extrém szoros fűző mind olyan szépségtrendek, amelyek már csak történelmi érdekességként értelmezhetők.
Bors
A szerző cikkei

Döbbenetes és túlzó szépségideálok és szépségtrendek uralkodtak a múlt századokban. Cikkünkben három hihetetlen, de valós példát mutatunk, amikor az emberek szó szerint mindent megtettek a külcsínért.

hosszú, kék, csillogó körmök, őrült szépségtrend
Szépségtrend a múltból: a hosszú körmök viselése Kínában a nemesi réteg státuszszimbóluma volt, különösen a Qing-dinasztia idején.
Fotó: Nikola Spasenoski /  Shutterstock 

4 furcsa dolog, amit régen a szépség jegyében tettek magukkal az emberek

Minden kultúra más, illetve korszakonként eltérő, hogy mi a helyes, és mi nem, egyvalami azonban örök: a szépséghez való ragaszkodás, amely néha extrém irányokat vesz. A szépségideálokat a társadalmi státusz, a gazdagság, sőt a vallási eszmék is formálták. Néhány példa azonban túlmutat a jó ízlésen, néhol pedig egyenesen horrorba fordul. Bizonyos múltbéli szépségpraktikák ugyanis nemcsak furcsák, de veszélyesek is voltak. 

Őrült szépségtrendek a múltból

1. Szárított lótrágya a fehérebb bőrért (Anglia)

A fehér, éteri bőrszín valaha a gazdagság és előkelőség jelképe volt. Angliában egy különösen bizarr eljárás vált népszerűvé: szárított lótrágyát használtak arcpakolásként, vélve, hogy attól ragyogóbb és világosabb lesz a bőr – holott a növényi anyagokhoz hasonlóan ízléstelen és veszélyes alapanyag volt.  

2. Extrém hosszú körmök – a kínai arisztokrácia státusszimbóluma

A Ming- és Qing-kori Kínában a hosszú körmök státusszimbólumnak számítottak: ezek a nők nem végeztek kézi munkát, így a körmeik sértetlenek maradhattak. Az esetek többségében hatalmasra nőttek, és gyakran drágakövekkel, jádével díszítették azokat, valamint különleges körömvédőket alkalmaztak.

3. 33 centis derék a fűzők hatására – fulladozás a szépség oltárán

A 19. század végén és a 20. század elején a mindent elsöprő darázsderékra vágyott mindenki Európában és Amerikában. Az extrém karcsúság eléréséhez szoros fűzőket viseltek – a legbátrabbak közé tartozók akár 33 cm-es derékkörfogatot is elértek, miközben a fűző akadályozta számukra a légzést, illetve a belső szervek összepréselésével jelentős egészségkárosodást okozott.  

Két fiatal, fehér ruhás, darázsderekú nő fűzőt viselve, kezükben virágcsokorral
A darázsderék fűzőviseléssel volt elérhető, aminek következtében legalább 20 százalékkal csökkent a viselő eredeti derékmérete.
Fotó: Photo12 via AFP /  AFP

4. Mérgező arcfesték a „porcelánbőr” illúziójáért (Reneszánsz Európa)

A reneszánsz idején a nemes hölgyek körében a hófehér bőr számított a szépség csúcsának, hiszen a sápadt arcszín a nemességet és a munkától való mentességet jelezte. Ennek elérésére ólom- és higanytartalmú arcfestékeket használtak, például a híres „Venetian ceruse”-t. Ez a festék selymes tapintást eredményezett, ám hosszú távon megmérgezte a viselőjét: hajhullást, bőrkárosodást és súlyos egészségügyi problémákat okozott – de a divat oltárán sokan mégis vállalták a kockázatot. 

A történelem további legfurcsább szépségtrendjei:

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu