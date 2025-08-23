3 abszurd arcápolási trend a múltból – döbbenet, mit meg nem tettek a szépségért

Döbbenetes és túlzó szépségideálok és szépségtrendek uralkodtak a múlt századokban. Cikkünkben három hihetetlen, de valós példát mutatunk, amikor az emberek szó szerint mindent megtettek a külcsínért.

Szépségtrend a múltból: a hosszú körmök viselése Kínában a nemesi réteg státuszszimbóluma volt, különösen a Qing-dinasztia idején.

Fotó: Nikola Spasenoski / Shutterstock

4 furcsa dolog, amit régen a szépség jegyében tettek magukkal az emberek

Minden kultúra más, illetve korszakonként eltérő, hogy mi a helyes, és mi nem, egyvalami azonban örök: a szépséghez való ragaszkodás, amely néha extrém irányokat vesz. A szépségideálokat a társadalmi státusz, a gazdagság, sőt a vallási eszmék is formálták. Néhány példa azonban túlmutat a jó ízlésen, néhol pedig egyenesen horrorba fordul. Bizonyos múltbéli szépségpraktikák ugyanis nemcsak furcsák, de veszélyesek is voltak.

Őrült szépségtrendek a múltból

1. Szárított lótrágya a fehérebb bőrért (Anglia)

A fehér, éteri bőrszín valaha a gazdagság és előkelőség jelképe volt. Angliában egy különösen bizarr eljárás vált népszerűvé: szárított lótrágyát használtak arcpakolásként, vélve, hogy attól ragyogóbb és világosabb lesz a bőr – holott a növényi anyagokhoz hasonlóan ízléstelen és veszélyes alapanyag volt.

2. Extrém hosszú körmök – a kínai arisztokrácia státusszimbóluma

A Ming- és Qing-kori Kínában a hosszú körmök státusszimbólumnak számítottak: ezek a nők nem végeztek kézi munkát, így a körmeik sértetlenek maradhattak. Az esetek többségében hatalmasra nőttek, és gyakran drágakövekkel, jádével díszítették azokat, valamint különleges körömvédőket alkalmaztak.

3. 33 centis derék a fűzők hatására – fulladozás a szépség oltárán

A 19. század végén és a 20. század elején a mindent elsöprő darázsderékra vágyott mindenki Európában és Amerikában. Az extrém karcsúság eléréséhez szoros fűzőket viseltek – a legbátrabbak közé tartozók akár 33 cm-es derékkörfogatot is elértek, miközben a fűző akadályozta számukra a légzést, illetve a belső szervek összepréselésével jelentős egészségkárosodást okozott.

A darázsderék fűzőviseléssel volt elérhető, aminek következtében legalább 20 százalékkal csökkent a viselő eredeti derékmérete.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

4. Mérgező arcfesték a „porcelánbőr” illúziójáért (Reneszánsz Európa)

A reneszánsz idején a nemes hölgyek körében a hófehér bőr számított a szépség csúcsának, hiszen a sápadt arcszín a nemességet és a munkától való mentességet jelezte. Ennek elérésére ólom- és higanytartalmú arcfestékeket használtak, például a híres „Venetian ceruse”-t. Ez a festék selymes tapintást eredményezett, ám hosszú távon megmérgezte a viselőjét: hajhullást, bőrkárosodást és súlyos egészségügyi problémákat okozott – de a divat oltárán sokan mégis vállalták a kockázatot.