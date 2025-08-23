„Sajnos nem maradt meg a baba nekem” – Drámai videóban reagált a vádakra a magyar énekesnő

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 18:10
Az énekesnő kapott hideget-meleget legújabb dala miatt. Marcellina most a kamerák előtt árulta el, mi a slágere valódi üzenete.
Idén májusban jelent meg a szaxofonos-énekesnő, Marcellina legújabb szerzeménye, és nem túlzás azt állítani, hogy a dal és a hozzá tartozó klip egyből felrobbantotta az internetet! Csakhogy nem feltétlenül úgy, ahogy ezt Marcellina elképzelte!

Marcellina
Marcellina először reagált az éles kritikákra
(Fotó: Facebook)

A valamilyen különös oknál fogva részben angol nyelven felcsendülő szerzemény a No More War, azaz a Ne legyen több háború címet viseli, és arról szól, hogy a világban tomboló gyűlölet helyett az embereknek inkább a szeretetre kellene koncentrálniuk a földi lét során.

Marcellina komoly támadásokat kapott

Marcellina talpig feketében, egyfajta jó boszorkányként hirdeti a klipben, hogy a szeretet ereje mindent legyőz. Teszi mindezt olyan utánozhatatlan, irigylésre méltó energiával, hogy legfeljebb az zökkenti ki a hallgatót/nézőt, hogy az énekesnő keze olykor kilóg a képernyőből.

Nos, a Marcellina PJT alapítójának dala 6 hónap alatt 60 ezres megtekintésnél jár a legnagyobb videómegosztón, és bár az énekesnő rekordideje van a pályán, a krirtikus hangok szerint megérett az idő arra, hogy szakmát váltson. Marcellina eddig nagyjából csendben tűrte a gyakran módfelett bántó hozzászólásokat, ám most egy drámai videóban reagált az őt ért sértésekre.

„Ha lenne gyerekem, sajnos nem maradt meg a baba nekem annak idején, de ha lenne gyerekem, én mindent, de mindent megtennék, hogy őt ne tudják elvinni akármilyen háborúba” – kezdte drámai vallomását Marcellina, aki korábban a Borsnak elmondta, nagyon bánja, hogy nem vált édesanyává.

„Szerettem volna gyereket, egyértelmű. Nem maradt meg a baba. Én megtorpantam ott, egy bizonyos ponton, és tulajdonképpen, ha jól belegondolok, talán ez az egyetlenegy, amit bánok az életemben.”

Videóját – amiben az őt ért kritikára reagált – így folytatta:

„Nem tudom, hány ezer hozzászólást olvastam, aminek a többsége igen negatív volt. Hozzá kell tennem, hogy aki nem tudja, miről van szó, ez egy baromi jó videóklip Marcellinától, aminek az a címe, hogy No more war. Egyszerűen nem volt még időm reagálni, mert annyi feladattömeg zúdul az én fejecskémre, meg közben volt egy ilyen is, hogy hallgatás, mert hangszalagbevérzésem volt... A sok negatív hozzászólásra csak annyit mondanék, hogy ez a videóklip minden háború ellen szól. Én nem szeretném senkinek a gyerekét látni a háborúban tölteléknek” – szögezte le Marcellina No more war című dala kapcsán.

Az énekesnő október 26-án ad nagy koncertet Budapesten.

 

 

