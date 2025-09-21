Álmodban bénít meg a Kalapos férfi: nálunk is megjelent a félelmetes árnylény

Jellegzetes ismertetőjele a széles karimájú kalap és az elmosódott, arctalan sötét kontúr: legtöbbször akkor jelenik meg, amikor a tudat az alvás az ébrenlét határán billeg. A Kalapos férfiról az elmúlt évek riportjai és személyes beszámolói rendkívül sok azonosságokat mutatnak: sokan nagyon hasonló részleteket említenek — a póz, a helyszín, és az érzet gyakran megegyezik. A jelenségről korábban mi is írtunk itt. Azóta Magyarországon is "találkoztak vele".

Kalapos férfi: Magyarországon lidércnyomásnak hívták a régiek a jelenséget / Fotó: zef art / shutterstock

Magyarországon is megjelent a Kalapos férfi

A budapesti M. László személyesen élte át a jelenséget.

Nem tudtam mozogni. Ott állt az ágynál egy magas, fekete sziluett, kalappal. Olyan hideget éreztem, mintha valami ülne a mellkasomon. Nem tudtam kiáltani, csak feküdtem, és az idő óriási lassúsággal telt. Fontos, hogy ha átél valaki ilyet, ne szégyellje!

— mesélte László a Borsnak.

László többször keresett orvosi és pszichológiai segítséget, bár kapott altatót és relaxációs technikákat, a tapasztalatok ismétlődtek, és az életminőségét rontották.

A Kalapos férfi nem teljesen új jelenség: a magyar népi hiedelemvilágban ezt az alvási bénulást lidércnyomásnak hívták, és úgy képzelték, hogy ilyenkor egy lidérc vagy boszorkány ül rá a mellkasra. De nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában szólnak történelmi források az ébredéskor megtapasztalt „nyomásról a mellkason”. Rémes látomásokat és démoni jelenéseket leíró beszámolók terjednek, melyeket korábban babonák és démoni támadásokkal magyaráztak. Mai kutatók szerint a modern kép — a kalap, a köpeny, a sötét sziluett — a popkultúra és a közösségi csatornák által felerősített változatból jöhet. Ilyen például Neil Gaiman: Sandman: Az álmok fejedelme című kultikus képregénye, amiben az álomnak megszemélyesített sötét alakot ad.

A tudományos magyarázat legtöbbször az alvási bénulás felé mutat: ez a jelenség akkor fordul elő, amikor az agy részlegesen éber, de a test továbbra is az álomfázis izombénító mechanizmusában ragad, így a felébredő személy mozdulatlan marad, miközben hallucinációk lépnek fel. Ezek a hallucinációk erősek és valóságosnak tűnnek, különben nehéz lenne szétválasztani őket a „valódi” élménytől. A kutatók rámutatnak: a kultúra és az elvárások alakítják, hogy ki mit lát, ezért vált a Kalapos férfi egy globálisan ismert motívummá.