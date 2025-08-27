Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
cukor, bőr, fiatal lány, tükör

Ez történik a bőröddel, ha két hétre búcsút intesz a cukornak – A tükör sem ismer majd rád

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 17:15
pattanáscukorfogyasztáscukor
Csupán két hétre kell kiiktatnod az étrendedből, és máris bámulatos változást vehetsz észre magadon! Igen, jól tudjuk, hogy még egy nap is soknak tűnik cukor nélkül, de ha megtudod, milyen lesz utána a megjelenésed, valószínűleg azonnal lemondasz majd róla.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Manapság már szinte mindenben van cukor, legyen szó a feldolgozott élelmiszerekről, az üdítőkről vagy akár a kenyérről. Pedig túlzott fogyasztása nemcsak az egészségünkre káros, hanem a bőrünkre is rossz hatással van. Azonban, ha két hétre búcsút intesz neki, számtalan pozitív változást fogsz tapasztalni magadon. Lássuk is, mik ezek!

cukor, tál, kockacukor
Lehet, hogy ezek után simán lemondasz a cukorról!
Fotó: SimpleImages /  GettyImages

Csökkentsd nullára a cukorfogyasztásod és döbbenetes átalakulásban lehet részed

Dr. Saurabh Sethi, Harvardon végzett gasztroenterológus a TikTok-csatornáján fedte fel, hogy mi történt a testével, miután két hétre elhagyta a cukrot. A több százezres követőtáborral rendelkező szakértő ugyanis olyan szembetűnő változásokat fedezett fel, ami még őt is meglepte.

Mi történik, ha kiiktatod a cukrot?

Az arcod valószínűleg a kerekebbről természetesebb formára vált 

– magyarázta a szakértő, valamint hozzátette, hogy a szem körüli puffadás, valamint a hasi és a májban lévő zsír is csökkenni fog. Szzerinte emellett a cukor elhagyása hozzájárul egy egészségesebb bélmikrobiomhoz, ami hatalmas szerepet tölt be az ételek lebontásában és a tápanyagok hasznosulásában.

Végül, ha pattanásai vagy vörös foltjai vannak, a bőrének javulnia kell és tisztábbnak kell kinéznie 

– folytatta Dr. Sethi, akinek állításait számtalan kutatás is alátámasztja. Például egy 2019-es tanulmány szerint a cukros üdítők nagyban növelték a pattanásos bőr kockázatát. Más vizsgálatok a túlzott cukorfogyasztást a zsírmájjal hozták összefüggésbe.

cukor, pattanás, pattanásos arcbőr
Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 

A cukor, ami olyan, akár a drog

A dietetikusok szerint a cukorral való szakítás – ami egyébként a droghoz hasonló sóvárgást válthat ki – nagyon pozitívan hat az egészségre, a fittségre, sőt még a munkahelyi teljesítményre is. A cukormegvonás azonban olyan elvonási tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a gyomorfájás, a székletváltozás, amelyek akár hetekig is elhúzódhatnak.  Amint azonban a szervezet alkalmazkodni kezd, serken az agyműködés és növekszik az energia. Emellett a haj, a bőr és a körmök állapota is javulni kezd. Elhagyásával csökken a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek, valamint a rák kockázata.

A tejben, a gyümölcsökben és zöldségekben előforduló természetes cukrok azonban teljesen mások, mint az üdítőkben, süteményekben és feldolgozott élelmiszerekben található egészségtelen hozzáadott és szabad cukrok.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan hat a cukor az agyra:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu